FOTOS y VIDEO: Maltrato, enfermedad... y un cementerio clandestino en refugio de CdMx

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 8:37 pm

Inspecciones realizadas al interior del Refugio Franciscano A. C. han revelado que, en dicho lugar, perros y gatos eran sometidos a maltratos, mala alimentación y hacinamiento. A ello se suma el hallazgo de un cementerio clandestino en el que se localizaron múltiples restos de animales.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- El pasado 11 de diciembre, autoridades de la Ciudad de México realizaron el desalojo del Refugio Franciscano A. C., hecho que destapó una serie de irregularidades que se cometían al interior de dicho albergue, incluido maltrato animal. A ello, se suma un informe publicado por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx), además de videos en los cuales se revela el hallazgo de un cementerio clandestino de animales en el lugar.

El 17 de diciembre de 2025, la FGJ-CdMx emitió un dictamen en materia de medicina veterinaria forense sobre el Refugio Franciscano A. C., ubicado en la Carretera México-Toluca Km 17.5, en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. La diligencia se realizó el 12 de diciembre de 2025 a las 20:30 horas, con la participación de dos elementos de la Policía de Investigación y la perito M.V.Z. María Estela Tenopala Pérez.

En el lugar, según detallaron las autoridades en la carpeta de investigación CI-FIDAMPU/A/UI-2 C/D/01701/12-2025, se encontraron 759 perros y 39 gatos en condiciones que la perito veterinaria determinó como "compatibles con maltrato y crueldad animal, principalmente bajo la modalidad de omisión y negligencia grave".

Sin embargo, lo que más resaltó en la diligencia fue el hallazgo de osamentas y otras piezas óseas que pertenecerían a canes fallecidos en el albergue y que habrían sido dejados a la intemperie, sin ningún tipo de control sanitario.

Son, en total, tres los videos donde se observa a peritos de la FGJ-CdMx señalar la presencia de los restos animales que se encontraron en el refugio investigado por "maltrato o crueldad en contra de animales no humanos".

En las imágenes se atestigua el hallazgo de al menos dos cráneos de perro, así como una pata y otros huesos sin identificar.

"Acá hay pelo, entonces aquí hay otras criaturas enterradas en esta zona [...] creo que con esto ya tenemos pruebas suficientes de que los animales se mueren y que sólo los venían a aventar acá atrás", se escucha decir a una de las personas que grabó los materiales.

¿Qué más reveló la indagatoria?

Además del cementerio clandestino de animales hallado en las instalaciones del Refugio Franciscano A. C., durante la investigación que llevó a cabo la Fiscalía de la Ciudad de México se encontraron condiciones graves de insalubridad, hacinamiento y mala alimentación a la que eran sometidos más de mil perros y gatos, muchos de los cuales presentaban condiciones de salud muy graves.

Maltrato, mala alimentación y ahora, cementerio clandestino en albergue de CdMx
Restos óseos de perro hallados en las instalaciones del Refugio Franciscano A. C. Foto: FJG-CdMx
Maltrato, mala alimentación y ahora, cementerio clandestino en albergue de CdMx
Restos óseos de perro hallados en las instalaciones del Refugio Franciscano A. C. Foto: FJG-CdMx

De acuerdo con lo dado a conocer por las autoridades en la carpeta de investigación sobre el caso, los animales eran alimentados con pan remojado en agua con olor desagradable, incluyendo pan tipo dona con cubierta de chocolate, pan de hamburguesa, concha y pan de caja (potencialmente tóxico por contener xilitol y teobromina).

Este alimento, nutricionalmente inadecuado, se encontraba en tambos con molienda apelmazada y hojas de árbol. Como consecuencia, se documentaron animales con obesidad extrema (condición corporal 5/5) y otros con caquexia severa (condición corporal 1/5), evidenciando un manejo alimenticio deficiente y no individualizado.

Asimismo, el número de animales excedía la capacidad del inmueble, con jaulas de apenas un metro de ancho albergando dos o más perros de talla grande simultáneamente. Las instalaciones presentaban pisos cubiertos de heces, rejas oxidadas, presencia de roedores vivos y muertos, falta de ventilación en áreas cerradas y ausencia de techos en áreas exteriores.

Los 39 gatos estaban rodeados de jaulas de perros sin aislamiento acústico, expuestos a ladridos constantes, sin luz natural, sin ventilación y sin areneros, impidiéndoles expresar conductas naturales. Los 39 felinos presentaban signología de enfermedades respiratorias (secreción nasal, estornudos, secreción ocular).

Maltrato, mala alimentación y ahora, cementerio clandestino en albergue de CdMx
Un perito de la FGJ-CdMx durante una inspección en el Refugio Franciscano A. C. Foto: FGJ-CdMx
Maltrato, mala alimentación y ahora, cementerio clandestino en albergue de CdMx
Hallazgos realizados durante una inspección en el Refugio Franciscano A. C. Foto: FGJ-CdMx

Los peritos también documentaron múltiples patologías crónicas en al menos 32 casos individuales: obesidad, caquexia, enfermedades dermatológicas severas (alopecia generalizada, dermatitis, lesiones ulcerativas), problemas oculares (opacidad corneal bilateral), secuelas neurológicas, daño ortopédico, y masas tumorales en extremidades, glándulas mamarias y vulva, incluyendo lesión compatible con tumor venéreo transmisible.

Varios animales presentaban dolor no tratado, incapacidad para incorporarse, y uno tenía lesiones con costra hemática porque "los demás perros lo montan y muerden". Se encontró medicamento multivitamínico con fecha de caducidad vencida.

La perito M.V.Z. Cindy Paola Romero Álvarez (cédula profesional 5976572) concluyó que las condiciones constituyen una "privación sistemática de elementos esenciales para la vida, la salud y el bienestar animal", vulnerando las cinco libertades del animal establecidas en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.

El dictamen señala que los animales requieren atención médico-veterinaria inmediata, supervisión permanente, evaluación etológica y condiciones de rehabilitación. Actualmente ya se implementaron mejoras: jaulas limpias, alimento balanceado (croquetas Bravery y Royal Canin), y protecciones improvisadas contra el frío.

