“El Betillo”, presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora, cae en Michoacán

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 5:32 pm

La Policía de Morelia detuvo a Roberto Cabrera, “El Betillo”, presuntamente implicado en el homicidio de Hipólito Mora

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La Segob activa el Plan Michoacán tras reunión entre Rosa Icela y Ramírez Bedolla

Sheinbaum lanza Plan Michoacán “para construir paz”. Refiere a Calderón: “Guerra no”

122 personas han sido detenidas en 15 días de operativos del Plan Michoacán

La Policía de Morelia detuvo a Roberto Cabrera, “El Betillo”, presuntamente implicado en el homicidio de Hipólito Mora, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- La Policía de Morelia detuvo este viernes a Roberto Cabrera González, alias “El Betillo”, presuntamente implicado en el homicidio de Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán.

La captura ocurrió en la colonia San Pascual, al poniente de la capital michoacana, durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos municipales.

De acuerdo con el informe oficial, el detenido viajaba a bordo de una camioneta Toyota tipo SUV, color gris, acompañado por dos hombres, quienes hicieron caso omiso a las indicaciones de alto emitidas por los agentes tras detectar conductas irregulares durante su circulación por la zona.

Ante la negativa de detenerse, los policías desplegaron un operativo que derivó en una persecución y, posteriormente, una intercepción de la unidad. Una vez asegurados los ocupantes, los elementos de seguridad realizaron una inspección preventiva al vehículo.

Durante la revisión localizaron una ametralladora tipo Minimi de alto poder, varios cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico con insignias de corporaciones de seguridad.

Los tres hombres fueron detenidos y trasladados ante el Ministerio Público de la Federación por la probable comisión de delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército.

Asimismo, las autoridades confirmaron que uno de los asegurados es Roberto Cabrera González, quien contaba con órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos.

Mediante el intercambio de información con instancias estatales, se corroboró su identidad y su presunto vínculo con el ataque armado ocurrido en La Ruana el 29 de junio de 2023. En ese hecho perdió la vida Hipólito Mora Chávez, junto con varios de sus escoltas, en el municipio de Buenavista, en la región de Tierra Caliente.

La Policía de Morelia detuvo a Roberto Cabrera, “El Betillo”, presuntamente implicado en el homicidio de Hipólito Mora
La Policía de Morelia detuvo a Roberto Cabrera, “El Betillo”, presuntamente implicado en el homicidio de Hipólito Mora. Foto: X @Policia_Morelia

El sujeto también es identificado como integrante de la organización criminal Los Viagras que, desde hace dos años, hizo una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y junto con Los Blancos de Troya, conformaron el Cártel Michoacán Nueva Generación.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para determinar la situación jurídica de los detenidos y su posible responsabilidad en otros hechos delictivos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Des-propósitos de Año Nuevo

"Si nos atuviéramos al juego de los ritos anuales, deberíamos en este momento formular una lista de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

Buró de Crédito

"Es sabido que la economía moderna se caracteriza por el uso creciente del crédito, que se utiliza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La silla vacía

“Mientras miles de hogares se preparan para celebrar Fin de Año, en la casa del policía Román...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

La corrupción me da risa
Por Muna D. Buchahin

La corrupción me da risa

+ Sección

Galileo

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

La Sociedad Europea de Cardiología concluyó que no existe un tipo de nicotina que no afecte al corazón.

Estudio indica que no existe la nicotina "segura"; los vapeadores también son dañinos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Estado de México.
1

"Doble Hoy No Circula": Así aplica en CdMx y Edomex el viernes 2 de enero, según CAMe

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 golpea y amenaza a camión de RTP.
2

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

El Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, revocó todas las órdenes ejecutivas de su antecesor en el cargo, acusado de corrupto.
3

Mamdani revoca las órdenes ejecutivas de Alcalde anterior, acusado de corrupto en NY

Sismo 2 de enero
4

Sismo de 6.5 deja un muerto en CdMx y suma otro en Guerrero, confirma Evelyn Salgado

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"
5

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco
6

Victoria, hija de Tommy Lee Jones, es hallada sin vida en un hotel de San Francisco

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
7

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

Sheinbaum aclaró la fotografía que se tomó con uno de los hospitalizados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
8

Lamentable que usen una FOTO para atacarnos: CSP de selfie con ferrocarrilero herido

Sismo en la CdMx videos.
9

VIDEOS ¬ Sismo da buen susto a mexicanos en varios estados. Así reaccionó Sheinbaum

Nueva Elektra perdió el grado de inversión de Moody's ante la alerta por su deuda fiscal.
10

Moodys rebaja calificación de Elektra y advierte sobre su deterioro por adeudo fiscal

¿Qué películas ver?
11

Cinco películas animadas que resultan imperdibles en las vacaciones

café
12

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense
13

Trump, ¿salvador o verdugo? Congresista expone su descontento con el movimiento MAGA

14

¿Qué es el Blues de Navidad y cómo distinguirlo de la depresión? Psicologo lo explica

La Policía de Morelia detuvo a Roberto Cabrera, “El Betillo”, presuntamente implicado en el homicidio de Hipólito Mora
15

“El Betillo”, presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora, cae en Michoacán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

ENTREVISTA ¬ La derecha avanza en AL con apoyo externo y errores de la izquierda

La Policía de Morelia detuvo a Roberto Cabrera, “El Betillo”, presuntamente implicado en el homicidio de Hipólito Mora
2

“El Betillo”, presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora, cae en Michoacán

El Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, revocó todas las órdenes ejecutivas de su antecesor en el cargo, acusado de corrupto.
3

Mamdani revoca las órdenes ejecutivas de Alcalde anterior, acusado de corrupto en NY

4

¿Qué es el Blues de Navidad y cómo distinguirlo de la depresión? Psicologo lo explica

Banxico reportó que en noviembre del 2025 los ingresos por remesas registraron una reducción anual de 5.7%; es el octavo mes consecutivo con caída.
5

Ingresos por remesas cayeron 5.7% en noviembre: Banxico; suman ocho meses a la baja

6

Edomex anuncia cierres parciales en Periférico Norte por trabajos de rehabilitación

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"
7

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

Sheinbaum arranca las "Mañaneras foráneas", inicia el en Morelos y Guerrero-
8

La Presidenta llevará las "mañaneras" a los estados este enero para abordar seguridad

Sheinbaum destaca crecimiento de turismo.
9

Turismo extranjero crece 13.6 por ciento en México durante 2025, destaca Sheinbaum

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 golpea y amenaza a camión de RTP.
10

VIDEO ¬ Operador de Ruta 41 ataca unidad de RTP en la CdMx; Semovi revocará concesión

Durante años, Marjorie Taylor Greene fue una de las figuras más fieles y estridentes del trumpismo en el Congreso de Estados Unidos. Aliada incondicional de Donald Trump, defensora del lema Make America Great Again y símbolo de la política de confrontación que marcó a la derecha estadounidense
11

Trump, ¿salvador o verdugo? Congresista expone su descontento con el movimiento MAGA

El sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado la mañana de este viernes activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, para prevenir a millones de capitalinos.
12

Alerta sísmica tuvo efectividad del 98%, afirma Brugada. Así puedes reportar fallas