“El Betillo”, presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora, cae en Michoacán

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- La Policía de Morelia detuvo este viernes a Roberto Cabrera González, alias “El Betillo”, presuntamente implicado en el homicidio de Hipólito Mora Chávez, fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán.

La captura ocurrió en la colonia San Pascual, al poniente de la capital michoacana, durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos municipales.

De acuerdo con el informe oficial, el detenido viajaba a bordo de una camioneta Toyota tipo SUV, color gris, acompañado por dos hombres, quienes hicieron caso omiso a las indicaciones de alto emitidas por los agentes tras detectar conductas irregulares durante su circulación por la zona.

Ante la negativa de detenerse, los policías desplegaron un operativo que derivó en una persecución y, posteriormente, una intercepción de la unidad. Una vez asegurados los ocupantes, los elementos de seguridad realizaron una inspección preventiva al vehículo.

Derivado de recorridos preventivos, oficiales de Policía Morelia detuvieron a tres personas y aseguraron armas de fuego largas y cortas de uso exclusivo del Ejército, así como cargadores, cartuchos y equipo táctico,

Durante la revisión localizaron una ametralladora tipo Minimi de alto poder, varios cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico con insignias de corporaciones de seguridad.

Los tres hombres fueron detenidos y trasladados ante el Ministerio Público de la Federación por la probable comisión de delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército.

Asimismo, las autoridades confirmaron que uno de los asegurados es Roberto Cabrera González, quien contaba con órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos.

Mediante el intercambio de información con instancias estatales, se corroboró su identidad y su presunto vínculo con el ataque armado ocurrido en La Ruana el 29 de junio de 2023. En ese hecho perdió la vida Hipólito Mora Chávez, junto con varios de sus escoltas, en el municipio de Buenavista, en la región de Tierra Caliente.

El sujeto también es identificado como integrante de la organización criminal Los Viagras que, desde hace dos años, hizo una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y junto con Los Blancos de Troya, conformaron el Cártel Michoacán Nueva Generación.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para determinar la situación jurídica de los detenidos y su posible responsabilidad en otros hechos delictivos.