Venezuela detiene a ciudadanos de EU para usarlos en negociaciones, revelan NYT y CNN

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 7:47 pm

Fuerzas de seguridad de Venezuela detuvieron a ciudadanos de EU que podrían ser usados por el Gobierno de Maduro para negociar con Trump.

Las detenciones de ciudadanos de EU en Venezuela se incrementaron a raíz del endurecimiento de las acciones militares ordenadas por Trump, según funcionarios.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- En medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos (EU), fuerzas de seguridad venezolanas han detenido al menos a cinco ciudadanos estadounidenses que podrían ser usados por el Gobierno de Nicolás Maduro para negociar con Donald Trump, según información revelada por The New York Times (NYT) y CNN.

De acuerdo con testimonios de fuentes oficiales citadas por ambos medios, los arrestos de personas de nacionalidad estadounidense se incrementaron en territorio venezolano desde septiembre, a raíz del endurecimiento de las acciones militares y sanciones económicas implementadas por EU sobre Venezuela, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico en el Caribe.

"La cantidad de estadounidenses detenidos en Venezuela comenzó a aumentar de nuevo en otoño, según el funcionario estadounidense [Richard Grenell, enviado de Trump a Venezuela para negociar la liberación de presos estadounidenses]. Ese incremento coincidió con el despliegue de una armada naval estadounidense en el Caribe y el inicio de ataques aéreos contra barcos que, según Washington, transportan drogas por orden de Maduro", indicó el Times en una pieza firmada por los periodistas Anatoly Kurmanaev, Annie Correal y Edward Wong.

En ocasiones anteriores, Caracas ha utilizado a prisioneros estadounidenses como moneda de cambio en sus negociaciones con Washington, por lo que funcionarios de Estados Unidos no descartan la posibilidad de que las recientes detenciones sean una táctica del Gobierno de Maduro para tener una ventaja al negociar con Trump.

Según las declaraciones de fuentes relacionadas con los hechos, las autoridades de Venezuela mantienen presos a tres personas con doble nacionalidad (venezolana y estadounidense), así como a otros dos ciudadanos estadounidenses sin vínculos en el país sudamericano.

 

Presuntamente, algunos de los detenidos enfrentan cargos legítimos por supuestos vínculos con operaciones de tráfico de drogas, mientras que el Gobierno estadounidense está considerando calificar como ilegal la detención de dos personas.

Supuestamente uno de los estadounidenses detenidos en Venezuela fue identificado como James Luckey-Lange, joven de 28 años originario de Nueva York, quien es hijo de la cantante Diane Luckey, conocida como Q Lazzarus.

"Luckey-Lange escribió en su blog a principios de diciembre que estaba realizando una investigación sobre la extracción de oro en la región amazónica de Guyana, que colinda con Venezuela. El 7 de diciembre, escribió a un amigo que se encontraba en un lugar no especificado de Venezuela, y al día siguiente habló por última vez con su familia. Dijo que se dirigía a Caracas, donde tenía previsto tomar un vuelo el 12 de diciembre para ir a casa, a Nueva York. No está claro si Luckey-Lange tenía visado para entrar en Venezuela, como exige la legislación del país a los ciudadanos estadounidenses", señaló el Times en su publicación.

La información sobre detenciones de ciudadanos estadounidenses en Venezuela también fue reportada por CNN, medio que citó declaraciones de un oficial de Estados Unidos.

"Los funcionarios de la administración Trump creen que el régimen de Maduro está deteniendo a los estadounidenses para ganar influencia contra Estados Unidos, dijo el funcionario, ya que la campaña de presión contra el líder venezolano, incluidos los ataques estadounidenses a barcos con drogas, un ataque de la CIA a una instalación portuaria venezolana y el reciente bloqueo petrolero, se ha intensificado en los últimos meses", indicó el medio.

CNN apuntó que dicha táctica estaría influenciada por Rusia, "que ha detenido a numerosos estadounidenses en suelo ruso en los últimos años para utilizarla como palanca en las tensas relaciones de Moscú con Estados Unidos".

Tanto The New York Times como CNN afirman haber contactado al Departamento de Estado de EU para solicitar información al respecto, sin obtener ninguna respuesta.

A principios de septiembre del 2025 el Presidente Trump anunció el despliegue de fuerzas armadas estadounidenses en el Mar Caribe, y posteriormente en el Pacífico, con el objetivo de atacar embarcaciones de Venezuela y Colombia que presuntamente son usadas por los cárteles para traficar drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Hasta el último día del año sumaron un total de 34 embarcaciones destruidas y al menos 110 muertos.

Además, el Gobierno estadounidense también ordenó un bloqueo a las exportaciones de petróleo de Venezuela, por lo que militares han tomado el control de buques petroleros para incautar el combustible.

