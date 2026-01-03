El primer día de 2026 deja 49 homicidios en México; Chihuahua y Sinaloa lideran lista

Redacción/SinEmbargo

02/01/2026 - 10:12 pm

Durante el primer día de este 2026 se registraron en México 42 homicidios, siendo Sinaloa y Chihuahua los estados en los que se dieron más casos.

El 1 de enero del 2026 se reportó al menos un homicidio en 17 de los 32 estados de la República, de acuerdo con cifras oficiales.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- Durante el primer día de este 2026 se registraron en México 49 homicidios, siendo Sinaloa y Chihuahua los estados en los que se dieron más casos, de acuerdo con datos revelados este viernes por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.

Según el informe de víctimas de homicidio elaborado por autoridades federales, el jueves 1 de enero se reportó al menos un homicidio en 17 entidades de la República Mexicana.

De acuerdo con los datos oficiales, la mayoría de los asesinatos se cometieron en estados del norte del país.

¿Cuántos homicidios hubo en méxico el primer día del 2026?

Según el informe por reportes de homicidio elaborado por el Gabinete de Seguridad, elaborado con información de fiscalías estatales y dependencias federales, el 1 de enero del 2026 se reportaron 49 homicidios en 17 estados:

  1. Chihuahua nueve homicidios.
  2. Sinaloa ocho homicidios.
  3. Sonora cuatro homicidios.
  4. Baja California tres homicidios.
  5. Estado de México tres homicidios.
  6. Michoacán tres homicidios.
  7. Nuevo León tres homicidios.
  8. Veracruz tres homicidios.
  9. Guanajuato dos homicidios.
  10. Jalisco dos homicidios.
  11. Oaxaca dos homicidios.
  12. Puebla dos homicidios.
  13. Chiapas un homicidio.
  14. Coahuila un homicidio.
  15. Morelos un homicidio.
  16. Quintana Roo un homicidio.
  17. Tamaulipas un homicidio.

