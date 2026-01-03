VIDEO: Alcalde petista presume gasto de 400 mil pesos en cerveza para fiesta patronal

El Alcalde de Amacuzac, Morelos, presumió la compra de 24 mil latas de cerveza y otros insumos para su consumo en la fiesta patronal del municipio. Se estima que el gasto asciende a los 800 mil pesos.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).- Noé Reynoso Nava, Alcalde de Amacuzac, Morelos, por parte del Partido del Trabajo (PT) generó gran controversia luego de presumir en redes sociales el haber gastado cientos de miles de pesos en cerveza con motivo de una fiesta patronal que se realizará a mediados de este mes en dicho municipio.

En un video publicado a través de su cuenta en Facebook, el Alcalde petista reveló haber comprado 24 mil latas de cerveza, mismas que donará para el consumo durante las fiestas patronales a celebrarse desde el 12 de enero. Esto, mientras se observa a personas guardar dichas latas en un inmueble con el logotipo del PT en el municipio.

"Ya se acerca la fiesta patronal, y miren, ya estamos bajando aquí los refrigerios. Nos estamos alistando, somos un equipo de gente previsora y estamos trabajando para el bienestar", se escucha decir al funcionario morelense.

En el mismo video, de más de 10 minutos de duración, el edil también informa que se donarán "10 marranos y 10 reses" que serán sacrificados para su consumo durante las celebraciones.

A lo largo del material que compartió Reynoso Nava, hace un recorrido por las instalaciones donde se guardan todos los insumos que el Ayuntamiento compró para el festejo.

Asimismo, invita en varias ocasiones a la población local y de otras partes de México para asistir al evento. "Nos la vamos a pasar muy a gusto", afirmó el Alcalde, y añadió que todo lo comprado por el municipio es de la gente.

En total, se estima que el gasto hecho por la presidencia de Amacuzac, con la bebida, alimentos y logística del evento (que originalmente iba a celebrarse en diciembre) incluidas, ronda los 800 mil pesos.

Cabe resaltar que este sería el segundo año en que se hace un gasto de este tipo por parte del gobierno municipal, pues el mismo Noé Reynoso Nada indicó en el video que en 2024 también se llevó a cabo la compra de alimentos y bebidas para la fiesta patronal.