El mundo condena intervención de EU en Venezuela; derecha mexicana y de AL festejan

Irán, Rusia y Cuba, aliados estratégicos de Caracas, rechazaron la ofensiva estadounidense en Venezuela mientras que la derecha latinoamericana celebró el secuestro de Nicolás Maduro.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El mundo reaccionó este sábado a la intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela realizada esta madrugada y que, de acuerdo con el Presidente Donald Trump, llevó al secuestro de Nicolás Maduro. Rusia e Irán, aliados del país sudamericano, así como Honduras, Cuba y Colombia, entre otros, han expresado su condena y preocupación ante las acciones.

"Nos preocupan profundamente los informes que indican que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa fueron expulsados ​​del país por la fuerza durante las acciones agresivas de hoy por parte de Estados Unidos. Exigimos la aclaración inmediata de estos informes", expresó Rusia a través de su canal de Telegram.

"De haber ocurrido tales acciones, representan una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio fundamental del derecho internacional", añadió el país dirigido por Vladimir Putin.

Irán, otro aliado estratégico de Caracas y socio cercano en materia energética, también rechazó la ofensiva estadounidense. En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó “firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país”.

"El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una clara violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y las normas básicas del derecho internacional, particularmente el Artículo 2(4) de la Carta, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, y califica plenamente como un 'acto de agresión'", sostuvo Irán.

La nación iraní recordó el derecho de Venezuela a defender su soberanía nacional, integridad territorial y derecho a la libre determinación. "El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán enfatiza la responsabilidad legal y moral de todos los Estados y organizaciones internacionales, particularmente las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, de detener de inmediato la agresión ilegal de Estados Unidos contra Venezuela", añadió.

China también condenó enérgicamente el ataque estadounidense en Venezuela y la acción contra Maduro, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores, y agregó que el gobierno de Beijing estaba "profundamente conmocionado" y se oponía firmemente a la operación.

“Esos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela y amenazan la paz y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe”, afirmó a la vez que exhortó a Estados Unidos a cumplir con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Por otro lado, la presidenta de la Unión Europea, Úrsula von der Leyen, evitó condenar las acciones de Estados Unidos.

"Siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. Apoyamos al pueblo de Venezuela y respaldamos una transición pacífica y democrática. Cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de la ONU", declaró.

América Latina reacciona a bombardeo

México condenó la intervención militar e hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.

"El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", sostuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

Gustavo Petro, mandatario de Colombia, fue el primer dirigente en reaccionar al bombardeo de bases militares en Caracas. Durante la madrugada de este sábado emitió varios mensajes alertando sobre la situación.

"Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. La Embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Cómo miembros del Consejo de Seguridad de Naciones unidas buscamos convocar el Consejo. El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas", publicó Petro.

En un primer mensaje, el Presidente colombiano llamó la Organización de Estados Americano (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidos (ONU) a reunirse para abordar la situación. "En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", escribió.

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condenó la agresión militar estadounidense y la calificó como terrorismo de Estado.

"Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EU a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!"

Por su parte, Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil, aseguró que Estados Unidos cruzó una línea inaceptable al emprender una acción militar en territorio venezolano, pues recuerda a "los peores momentos de la injerencia en la política de América Latina y el Caribe, y amenaza la preservación de la región como zona de paz".

"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su Presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan un gravísimo desafío a la soberanía de Venezuela y establecen un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la Ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo", apuntó da Silva en X.

El mandatario brasileño dijo que la comunidad internacional, a través de la Organización de las Naciones Unidas, necesita responder de manera enérgica a este episodio. "Brasil condena estas acciones y sigue a disposición para promover la vía del diálogo y la cooperación", finalizó.

El Gobierno de Chile, dirigido por Gabriel Boric, expresó su preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela e hizo un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.

"Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados. La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera", escribió.

Sin embargo, el mandatario electo, Antonio Kast, aplaudió las acciones de Trump.

La derecha internacional y mexicana celebra secuestro de Maduro

Sin embargo, otros países que en los últimos años han virado hacia la derecha, expresaron su respaldo el secuestro del mandatario venezolano. Bolivia reafirmó "su respaldo al pueblo venezolano en el camino iniciado de recuperación de la democracia, el orden constitucional y los derechos humanos, y reafirma su compromiso con la paz y la asistencia humanitaria".

"Bolivia sostiene que la actual crisis que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela es consecuencia directa del colapso del Estado de derecho y de la consolidación de estructuras criminales que han capturado al Estado venezolano. En ese marco, considera ineludible el inicio de una transición democrática real que ponga fin al narcoestado, desmantele los mecanismos de represión y corrupción, y restablezca la legitimidad institucional conforme a la voluntad soberana del pueblo venezolano", indicó.

Los mandatarios de Argentina, El Salvador y Ecuador también celebraron el secuestro.

"De un lado está la democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esos valores que muchos dicen defender pero sólo defienden cuando les queda cómodo. Del otro lado están aquellos cómplices de una dictadura narcoterrorista y sangrienta que ha sido un cáncer para nuestra región sembrando la enfermedad del Socialismo del Siglo XXI, con su consecuente miseria y muerte", declaró el mandatario ultraderechista argenitno Javier Milei.

"Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera", finalizó.

Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, escribió en X: "A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente".

Al festejo se sumó la oposición en México, particularmente figuras de la derecha política y empresarial, celebraron abiertamente y mostraron su beneplácito por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, una acción que implicó la violación de tratados internacionales y una incursión ilegal en territorio soberano para capturar al Presidente Nicolás Maduro. Lejos de condenar el hecho o advertir sobre el precedente que sienta para América Latina, dirigentes, legisladores y empresarios expresaron júbilo y respaldo a la operación estadounidense.

Uno de los mensajes más efusivos fue el del empresario Ricardo Salinas Pliego:

“¡Felicidades, Venezuela es libre!!!”, escribió el empresario evasor fiscal así con signos de exclamación, mostrando su celebración por la violenta intervención militar de Estados Unidos en un país soberano. El dueño de Grupo Salinas -que en México se pronuncia públicamente contra la violencia y la inseguridad– respaldó el uso de la fuerza militar cuando provino de Estados Unidos.

A su vez, el Partido Acción Nacional (PAN) difundió un comunicado en el que evitó condenar la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano y, en su lugar, centró su posicionamiento en condenar lo que llamó la “narcotiranía de Nicolás Maduro y sus consecuencias humanitarias y democráticas”, alineándose con la narrativa utilizada por Washington para justificar la operación.

“Ante los acontecimientos que hoy vive Venezuela, el Partido Acción Nacional expresa su más firme condena al régimen que ha oprimido sistemáticamente al pueblo venezolano y ha cancelado las libertades democráticas”, señaló el partido en su boletín de prensa.

La misma postura se le ha visto al dirigente nacional de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, que incluso ha ido a Estados Unidos para acusar al gobierno de México de supuesta dictadura.

El también senador celebró públicamente la intervención ilegal de Estados Unidos: “Desde México, saludamos la caída de una narcodictadura terrorista y comunista que nunca debió existir”, escribió en su cuenta en X.

¿Cuál es la situación en Venezuela?

Luego de confirmar el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Donald Trump dijo que “Estados Unidos manejará Venezuela” hasta que sea segura y tenga transición de poder, tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, perpetrado por el ejército estadounidense y amenazó con un nuevo ataque.

"Vamos a manejar el país hasta que llegado el momento se pueda hacer una transición segura y ordenada. Queremos una transición pacífica para el pueblo de Venezuela. No podemos correr el riesgo que alguien asuma el poder si no tiene la intención de fortalecer la democracia", declaró este sábado en conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago.

Al ser cuestionado si María Corina Machado sería la sucesora, aseveró que: "es una mujer muy agradable pero no tiene el respeto de su país para gobernar".

Trump insistió en que su país explotará las vastas reservas petroleras de Venezuela y venderá "grandes cantidades" a otros países, lo que dejará grandes ganancias a Estados Unidos, que, estimó, podría permanecer en el país varios años.

“Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares en reparar la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país. Estamos listos para un segundo ataque mucho mayor si es necesario”, dijo.