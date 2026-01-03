Donald Trump da detalles sobre el secuestro de Maduro y su esposa desde Mar-a-Lago

Redacción/SinEmbargo

03/01/2026 - 10:12 am

Trump dio detalles del secuestro de Maduro.

Trump aseguró a la prensa que Maduro y su esposa están a bordo del buque de guerra estadounidense Iwo Jima y se dirigen a Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- La administración del Presidente Donald Trump confirmó por la madrugada y la mañana de este sábado que extrajo de Caracas a Nicolás Maduro Moros, Presidente de Venezuela, y a su esposa, Cilia Flores, en una operación donde tropas especiales estadounidenses invadieron y bombardearon puntos centrales de la capital de la potencia petrolera sudamericana.

Ahora, desde Mar-a-Lago, el desarrollo turístico propiedad del propio Trump, amplía detalles de esta operación que, pese a los roces y amenazas previos entre ambos mandatarios, sorprendió al mundo.

Previo a su charla con la prensa en su residencia de descanso, Trump le dijo a la cadena Fox News que tanto Maduro como su esposa están a bordo del buque de guerra estadounidense Iwo Jima y se dirigen a Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial.

"Están en un barco y se dirigen a Nueva York... Hicieron un vuelo en helicóptero muy agradable. Seguro que les encantó", ironizó el Presidente de EU.

Más temprano, y después de que Trump anunciara desde su red social Truth Social el secuestro del Presidente venezolano, Pam Bondi, Fiscal General de EU, afirmó que Maduro y su esposa han sido imputados ​​en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo y aseveró que "pronto enfrentará la ira de la justicia estadounidense".

El Presidente de Venezuela, informó, ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. "Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

