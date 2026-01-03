El ejército de EU se quedará en Venezuela para asegurar el petróleo, anuncia Trump

Redacción/SinEmbargo

03/01/2026 - 10:12 am

Trump aseguró el ejército de EU permanecerá en Venezuela hasta que sus demandas sean completamente satisfechas.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump dijo que “Estados Unidos manejará Venezuela” hasta que sea segura y tenga transición de poder, tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, perpetrado por el ejército estadounidense y amenazó con un nuevo ataque.

Y agregó: “Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares en reparar la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país. Estamos listos para un segundo ataque mucho mayor si es necesario”, dijo en conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, el desarrollo turístico propiedad del propio Trump.

A lo largo de su mensaje, Trump insistió en que su país explotará las vastas reservas petroleras de Venezuela y venderá "grandes cantidades" a otros países, lo que dejará grandes ganancias a Estados Unidos, que, estimó, podría permanecer en el país varios años.

"Vamos a extraer mucha riqueza y este dinero será para ayudar a los venezolanos, dentro y fuera del país", sostuvo.

Respecto a la organización de Venezuela tras el secuestro de Maduro y al ser cuestionado si Maria Corina Machado sería la sucesora, aseveró que: "es una mujer muy agradable pero no tiene el respeto de su país para gobernar".

"Vamos a manejar el país hasta que llegado el momento se pueda hacer una transición segura y ordenada. Queremos una transición pacífica para el pueblo de Venezuela. No podemos correr el riesgo que alguien asuma el poder si no tiene la intención de fortalecer la democracia", añadió.

Trump reivindica la doctrina Monroe

Además, reivindicó la doctrina Monroe y aseveró que el Ejército estadounidense no saldrá de Venezuela hasta que las. demandas de su gobierno sean completamente satisfechas.

"Bajo el gobierno Trump estamos afianzando el poderío de Estados Unidos de manera muy clara en nuestra región Nuestra región es muy diferente de lo que era antes. Teníamos predominio y ahora es aún mayor", anunció.

"Esto debe servir a cualquier que trate de amenazar a Estados Unidos y a las vidas de estadounidenses. La Armada estadounidense y Estados Unidos mantiene abiertas todas sus opciones militares hasta que nuestras demandas sean completamente satisfechas. Los políticos de Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ustedes", amenazó.

En cuanto a la operación militar aseguró que las fuerzas militares de Venezuela los estaban esperando. "Sabían que íbamos por ellos. Si hubieran visto lo que vi en la noche, no sé si lo podrán ver, pero fue algo increíble", dijo.

Por su parte, Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, detalló que la operación para capturar a Maduro llevaba dos décadas y agradeció la colaboración de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

"Las últimas dos décadas nuestros especialistas han estado trabajando en esto y, en particular, en esta misión se necesitaban todos los componentes de nuestras fuerzas armadas. Fue un plan muy meticuloso, que lo trabajamos por décadas para poder ejecutarlo en las últimas horas", detalló.

Además, indicó que "tenemos muchas misiones pendientes que hemos preparado desde los últimos años".

Trump compartió una foto de Maduro tras ser detenido. Foto: X @WhiteHouse

Maduro va a NY para ser juzgado por narcotráfico

Previo a su charla con la prensa en su residencia de descanso, Trump le dijo a la cadena Fox News que tanto Maduro como su esposa están a bordo del buque de guerra estadounidense Iwo Jima y se dirigen a Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial.

"Están en un barco y se dirigen a Nueva York... Hicieron un vuelo en helicóptero muy agradable. Seguro que les encantó", ironizó el Presidente de EU.

Más temprano, y después de que Trump anunciara desde su red social Truth Social el secuestro del Presidente venezolano, Pam Bondi, Fiscal General de EU, afirmó que Maduro y su esposa han sido imputados ​​en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo y aseveró que "pronto enfrentará la ira de la justicia estadounidense".

El Presidente de Venezuela, informó, ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. "Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Tensiones que ahorcan

"2025 fue un año en el que, como pocas veces en nuestra historia, confluyeron diversas tensiones estructurales...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Des-propósitos de Año Nuevo

"Si nos atuviéramos al juego de los ritos anuales, deberíamos en este momento formular una lista de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
