María Corina exige que asuma Edmundo González como “legítimo Presidente de Venezuela”

Machado dijo que Edmundo González Urrutia es el legítimo Presidente de Venezuela y debe asumir de inmediato su mandato constitucional, así como ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, aseguró este sábado que llegó "la hora de la libertad" a su país luego de que Estados Unidos (EU) bombardeara por la madrugada instalaciones militares en Caracas y tras el secuestro de Nicolás Maduro informado por Donald Trump.
"Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", sostuvo Machado en un comunicado.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026