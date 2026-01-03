Trump publica FOTO de Nicolás Maduro humillado, en manos de EU, después del secuestro

La Fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció antes que el Presidente secuestrado en territorio venezolano se enfrenta a cargos en el Distrito Sur de Nueva York.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).– Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, ha publicado esta mañana, en su red social, una foto de Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, después de su secuestro. Trump exhibe a un mandatario vejado, con esposas, con los ojos y las orejas tapadas, con una botella de agua en la mano y vestido con un traje deportivo.

La Fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció antes que el Presidente secuestrado en territorio venezolano se enfrenta a cargos en el Distrito Sur de Nueva York. Bondi publicó la noticia en las redes sociales, añadiendo que también había sido imputada la esposa de Maduro, Cilia Flores, a quien no se incluyó en un acta de acusación anterior.

Ambos, dijo, “pronto se enfrentarán a toda la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”.

🇺🇸🇻🇪 | URGENTE - MADURO CAPTURADO: TRUMP PUBLICA EN SU RED SOCIAL LA FOTO DE NICOLÁS MADURO A BORDO DEL USS IWO JIMA. pic.twitter.com/jimdynWC3w — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 3, 2026

La Fiscal no explica qué se hará con los reclamos de una invasión ilegal. Los comités del Congreso estadounidense que supervisan el Pentágono y las agencias de inteligencia no recibieron notificación previa del operativo militar en Venezuela, según dijeron a la prensa de Estados Unidos asesores del Congreso. Los comités fueron informados después del inicio del ataque.

El Congreso ha aprobado leyes que instan a consultar, siempre que sea posible, antes de cualquier intervención militar, pero, por lo general, un Presidente puede esperar para hacerlo hasta inmediatamente después de un despliegue o actividad clandestina. No se pudo determinar si la administración Trump informó por separado a algún legislador de la Cámara de Representantes o del Senado antes de la operación.

El texto de Bondi en X dice: “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al Presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

Maduro fue imputado en Manhattan en 2020. Con esos cargos pendientes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se refirió a Maduro el año pasado como un “fugitivo de la justicia estadounidense”. Esa acusación, sustentada en una investigación de la Administración Federal Antidrogas, imputaba a Maduro y a otras cinco personas por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Los fiscales federales suelen presentar lo que se conoce como una acusación sustitutiva para añadir acusados o cargos a una acusación existente. En este caso, la publicación de Bondi en X decía que la esposa de Maduro también sería acusada, lo que sugiere que se había presentado una nueva acusación bajo secreto del sumario.

La imputación de 2020 afirmaba que Maduro llegó a encabezar una organización de narcotraficantes, el Cartel de los Soles, cuando se hizo con el poder en Venezuela. Cartel de los Soles ha sido un apodo irónico para los oficiales militares del gobierno de Maduro.

Bajo el liderazgo de Maduro, según el acta de acusación, la organización no solo pretendía enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también “inundar” Estados Unidos de cocaína “e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los consumidores de este país”. La imputación afirmaba que Maduro y otros “priorizaron el uso de la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.

Los fiscales del Distrito Sur llevaban mucho tiempo investigando a Maduro, y la investigación que condujo a su acusación en 2020 fue supervisada por Emil Bove III, un fiscal que años más tarde se convirtió en uno de los abogados defensores del presidente Trump y a quien el presidente nombró este año juez federal. Otra de las fiscales era Amanda Houle, que ahora dirige la división penal de la fiscalía.