¿Qué sigue en Venezuela? La Constitución deja a Delcy Rodríguez, la Vicepresidenta...

A pesar de los esfuerzos de Maduro por colaborar con el gobierno de EU, el ejército a cargo de Donald Trump bombardeó este sábado al país y secuestró a su Presidente, el cual se dirige a Nueva York para enfrentar cargos por "narcotráfico".

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- Hace dos días, en una entrevista con Ignacio Ramonet, Nicolás Maduro dijo: “Debe saber el pueblo de Estados Unidos (EU) que aquí tiene un pueblo amigo, amistoso, pacífico, y tiene un gobierno también amigo. Nuestra consigna es muy clara: ‘Not war, yes peace’”.

Luego entregó al periodista una gorra roja con las mismas palabras en inglés. Maduro dijo que quería colaborar con EU para evitar el conflicto.

“Si quieren mantener una conversación seria sobre un acuerdo contra las drogas, estamos dispuestos. Si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. En EU deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también aquí en Venezuela”, desatacó el mandatario venezolano.

Pero luego vino el ataque de Estados Unidos y después, el secuestro.

La salida de Maduro ahora plantea un dilema sucesorio y un futuro incierto. La transferencia de poder, tal como lo establece la Constitución venezolana, deja la Vicepresidencia a Delcy Rodríguez y a su hermano, Jorge Rodríguez, quien se desempeñó como negociador de Maduro y actualmente dirige la Asamblea Nacional, en puestos clave.

Delcy Rodríguez estaría ahora mismo en Rusia, según Reuters. “Su ​hermano Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional, ‍se encuentra en Caracas", dijeron en tanto tres ⁠fuentes con conocimiento de su paradero, dijo la agencia.

El Artículo 233 de la Constitución venezolana establece que se deben convocar nuevas elecciones en un plazo de 30 días si la Asamblea Nacional declara que un Presidente en funciones, está “permanentemente ausente”. La Vicepresidenta debe asumir el cargo mientras se organizan las elecciones.

Como alternativa, un Presidente podría ser declarado “ausente temporalmente”, por lo que la Vicepresidenta asumiría el cargo durante 90 días. La Asamblea Nacional podría prorrogar ese período por otros 90 días, pero los legisladores tendrían que votar entonces sobre si la ausencia del Presidente era permanente.

La Vicepresidenta Delcy Rodríguez apareció ya, después de la invasión, en un mensaje público. Exigió a EU pruebas de vida del Presidente Maduro y de la Primera Dama, Cilia Flores. Denunció que desconoce el paradero de ambos.

En declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV) condenó lo que calificó como una “brutal agresión” del gobierno estadounidense, señalando que se desconoce el paradero del jefe de Estado y su esposa. “Exigimos inmediatamente prueba de vida del Presidente Nicolás Maduro y prueba de vida de la Primera Dama, la primera Combatiente, Cilia Flores”.

El diario La Jornada publicó la última entrevista de Ignacio Ramonet con Maduro. La hizo en Caracas.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. (TS: 03 Jan 11:23 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​‌‍​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​‌‍ pic.twitter.com/uHWmcm3K2V — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 3, 2026

El Presidente de Venezuela dijo entonces sobre una posible invasión: “Yo pienso que hay un debate abierto en la sociedad de EU, y aquí en Venezuela también. ¿Qué busca el gobierno actual de EU con todas estas amenazas inusuales, ilegales, extravagantes también. ¿Y cuál es su meta? ¿Qué busca? Es evidente que buscan imponerse por la vía de la amenaza, la intimidación y la fuerza. Todo esto viola el derecho internacional de paz que se estableció en la posguerra con la fundación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1945”.

“Eso tiene un gran contenido legal, jurídico”, agregó. “Están violando las leyes internacionales de manera descarada y además tiene un gran componente ético, moral. Porque el pueblo de EU tiene que preguntarse si eligieron a su gobierno actual para que iniciara intervenciones militares otra vez en América Latina. A la opinión pública de EU, a los comunicadores sociales, pero sobre todo a la gente de a pie, a la juventud de EU, al pueblo cristiano, mis hermanos cristianos, de las iglesias cristianas –yo soy miembro de una–, les pregunto si es ético, si es moral y si es cristiano hacer lo que su gobierno está haciendo. Si eligieron a su gobierno para que iniciara otra vez intervenciones militares en América Latina y el Caribe, para que buscara cambios de régimen por la fuerza en América Latina y el Caribe, para que promoviera y diera golpes de Estado en América Latina y el Caribe”, añadió Nicolás Maduro.

🇻🇪 VENEZUELA 🇻🇪 Imágenes de esta madrugada de 3 de enero de 2026 Caracas vive momentos de tensión y fuego Mucha especulación y manipulación mediática El Gobierno del Presidente @NicolasMaduro no ha emitido información oficial Será una noche muy larga ¡Fuerza VENEZUELA! pic.twitter.com/wCACLrSe49 — Luis Guillermo Hernández (@luisghernan) January 3, 2026

Después de confirmar la captura de Maduro, Donald Trump ⁠le dijo a Fox News que había visto el ataque a Venezuela “en vivo”. La operación militar fue, dijo, “como un show televisivo”.

“La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”. Agregó: “Ningún estadunidense perdió la vida”.

La operación estadounidense para capturar a Maduro sucede después de la presión económica y militar.

Desde septiembre, Washington ha llevado a cabo ataques aéreos contra supuestos barcos de narcotráfico que salen de Venezuela como parte de un esfuerzo por cortar los ingresos de la droga que, según EU, Maduro había utilizado para mantener a flote financieramente a su gobierno.

Pero los funcionarios estadounidenses nunca han mostrado pruebas de la acusación.

Un ataque de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a un muelle en Venezuela en diciembre fue la primera operación conocida dentro del país desde que Trump autorizó a la agencia de espionaje a operar clandestinamente contra sus narcotraficantes y su gobierno. La destitución de Maduro se produce después de que sobrevivió a una llamada campaña de máxima presión durante el primer mandato de Trump en 2019, cuando EU buscó aislarlo financiera y diplomáticamente y expulsarlo del poder.

Ahora, el Presidente Donald Trump dijo que “Estados Unidos manejará Venezuela” hasta que sea segura y tenga transición de poder, tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, perpetrado por el ejército estadounidense y amenazó con un nuevo ataque.

"Vamos a manejar el país hasta que llegado el momento se pueda hacer una transición segura y ordenada. Queremos una transición pacífica para el pueblo de Venezuela. No podemos correr el riesgo que alguien asuma el poder si no tiene la intención de fortalecer la democracia", declaró este sábado en conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago.

.@SecWar: "Nicolás Maduro had his chance, just like Iran had their chance — until they didn't and until he didn't. He F'd around and he found out." pic.twitter.com/q1IsLQcG5k — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

Al ser cuestionado si María Corina Machado sería la sucesora, aseveró que: "es una mujer muy agradable pero no tiene el respeto de su país para gobernar".

Trump insistió en que su país explotará las vastas reservas petroleras de Venezuela y venderá "grandes cantidades" a otros países, lo que dejará grandes ganancias a Estados Unidos, que, estimó, podría permanecer en el país varios años.