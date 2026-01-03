Operación Resolución Absoluta: ¿Cómo fue el secuestro de Maduro en Venezuela?

Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos relató que se trató de una acción “discreta y precisa”, ejecutada “en las horas más oscuras de este arranque de año”.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El ejército de Estados Unidos (EU), país liderado por el Presidente Donald Trump, detalló este sábado la Operación Resolución Absoluta por la que se secuestró la madrugada de este sábado al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en la que participaron más de 150 aeronaves y múltiples componentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

“Después de meses para poder capturar a Maduro, nosotros entendimos cómo él se movía, dónde vivía, dónde viajaba, qué es lo que comía, qué es lo que se ponía y cuáles eran sus mascotas, qué es lo que hacía todos los días”, declaró Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, al detallar el nivel de seguimiento e inteligencia previo al operativo.

En una conferencia de prensa posterior a la operación, llevada a cabo en Mar-a-Lago, Florida, Caine afirmó que se trató de una acción “discreta y precisa”, ejecutada “en las horas más oscuras de este arranque de año”, y aseguró que fue una misión que “francamente solamente los militares de los Estados Unidos pudieron llevar a cabo”.

Asimismo, el jefe militar explicó que el operativo fue resultado de décadas de planeación y trabajo previo, con al menos 20 años de preparación específica por parte de especialistas de distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

Subrayó que la misión no habría sido posible sin el trabajo de inteligencia de agencias como la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), así como la coordinación con otras instancias federales.

“Nos esperamos, nos preparamos, fuimos pacientes y profesionales”, sostuvo Caine, quien recalcó que el plan fue “muy meticuloso” y que cualquier error habría puesto en riesgo toda la misión y la vida del personal desplegado en Caracas.

¿Cómo fue el secuestro de Maduro?

De acuerdo con su relato, participaron más de 150 bombarderos en labores de vigilancia y cobertura aérea, mientras helicópteros ejecutaron la fase de extracción.

El trabajo aéreo, dijo, fue clave para deshabilitar las defensas y permitir el ingreso de las fuerzas en tierra. Además, participaron pilotos veteranos y nuevos elementos, acumulando “miles y miles de horas de experiencia” en la operación.

"Nuestro trabajo de inteligencia monitoreó todo eso, toda esa serie de eventos. La clave fue escoger el día clave para poder reducir el riesgo y así maximizar el elemento sorpresa, y que pudiera haber la menor cantidad de personas lesionadas", sostuvo.

El operativo se había programado para realizarse algunos días previos, pero las condiciones climáticas no lo permitieron, hasta que la madrugada de este sábado hubo una "ventana de oportunidad".

"Después de toda la noche, después de haber visto cómo 20 bases fueron atacadas, fueron más de 150 aviones los que estuvieron involucrados alrededor de la isla con el tema de la vigilancia, miles y miles de horas de experiencia fueron capturadas ayer. Hubo varios aviones cazas. Desplegamos varios de nuestros aviones para que esto se pudiera llevar a cabo, así como varios nuevos pilotos que estuvieron en esta misión", explicó Caine.

Maduro y su esposa se rindieron: EU

Caine detalló que las fuerzas estadounidenses llegaron a la residencia de Maduro a la 01:01 horas de Caracas. Durante el operativo se registró fuego cruzado y uno de los elementos estadounidenses resultó herido, aunque su condición fue reportada como estable.

"Hubo un poco de fuego cruzado, defensa por parte de ellos. Uno de nuestros elementos sufrió algunos impactos, pero se encuentra bien", expuso el militar.

Finalmente, el presidente del Estado Mayor Conjunto aseguró que Maduro y su esposa se rindieron y aceptaron la custodia de los militares estadounidenses, quienes —dijo— actuaron con profesionalismo y sin bajas fatales.

"La fuerza se mantenía todavía por parte de los que estaban en tierra. Maduro y su esposa luego ya se rindieron y aceptaron la custodia por parte de los militares de los Estados Unidos, que, por cierto, lo hicieron con muchísimo profesionalismo y sin la pérdida de un sólo elemento de la Unión Americana", remarcó.

Después se hizo un camino para poder salir de Caracas y que se pudiera dar la extracción, con la custodia de ejército estadounidense.

"Hubo un piloto que ya estaba cubierto y listo para poder despegar. Hubo múltiples personas que trataron de contrarrestar mientras nosotros nos llevábamos a Maduro de Venezuela. Después fuimos a una base naval a las 3:29 de la mañana, hora local, con personas a bordo para podernos ayudar con la logística de traslado de Maduro y su esposa", detalló.