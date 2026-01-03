Operación Resolución Absoluta: ¿Cómo fue el secuestro de Maduro en Venezuela?

Redacción/SinEmbargo

03/01/2026 - 5:23 pm

Donald Trump supervisó la Operación Resolución Absoluta.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump descarta a María Corina Machado para Venezuela. Ella pide a Edmundo González

El Gobierno de Venezuela se reagrupa ante el ataque de EU y el secuestro de Maduro

México condena la intervención militar de EU en Venezuela; urge a la ONU a actuar

Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos relató que se trató de una acción “discreta y precisa”, ejecutada “en las horas más oscuras de este arranque de año”.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El ejército de Estados Unidos (EU), país liderado por el Presidente Donald Trump, detalló este sábado la Operación Resolución Absoluta por la que se secuestró la madrugada de este sábado al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en la que participaron más de 150 aeronaves y múltiples componentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

“Después de meses para poder capturar a Maduro, nosotros entendimos cómo él se movía, dónde vivía, dónde viajaba, qué es lo que comía, qué es lo que se ponía y cuáles eran sus mascotas, qué es lo que hacía todos los días”, declaró Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, al detallar el nivel de seguimiento e inteligencia previo al operativo.

En una conferencia de prensa posterior a la operación, llevada a cabo en Mar-a-Lago, Florida, Caine afirmó que se trató de una acción “discreta y precisa”, ejecutada “en las horas más oscuras de este arranque de año”, y aseguró que fue una misión que “francamente solamente los militares de los Estados Unidos pudieron llevar a cabo”.

Asimismo, el jefe militar explicó que el operativo fue resultado de décadas de planeación y trabajo previo, con al menos 20 años de preparación específica por parte de especialistas de distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

Subrayó que la misión no habría sido posible sin el trabajo de inteligencia de agencias como la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), así como la coordinación con otras instancias federales.

“Nos esperamos, nos preparamos, fuimos pacientes y profesionales”, sostuvo Caine, quien recalcó que el plan fue “muy meticuloso” y que cualquier error habría puesto en riesgo toda la misión y la vida del personal desplegado en Caracas.

¿Cómo fue el secuestro de Maduro?

De acuerdo con su relato, participaron más de 150 bombarderos en labores de vigilancia y cobertura aérea, mientras helicópteros ejecutaron la fase de extracción.

El trabajo aéreo, dijo, fue clave para deshabilitar las defensas y permitir el ingreso de las fuerzas en tierra. Además, participaron pilotos veteranos y nuevos elementos, acumulando “miles y miles de horas de experiencia” en la operación.

México condena la intervención militar de EU en Venezuela; urge a la ONU a actuar
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, ha publicado esta mañana, en su red social, una foto de Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, después de su secuestro. Foto: TruthSocial, realDonaldTrump

"Nuestro trabajo de inteligencia monitoreó todo eso, toda esa serie de eventos. La clave fue escoger el día clave para poder reducir el riesgo y así maximizar el elemento sorpresa, y que pudiera haber la menor cantidad de personas lesionadas", sostuvo.

El operativo se había programado para realizarse algunos días previos, pero las condiciones climáticas no lo permitieron, hasta que la madrugada de este sábado hubo una "ventana de oportunidad".

"Después de toda la noche, después de haber visto cómo 20 bases fueron atacadas, fueron más de 150 aviones los que estuvieron involucrados alrededor de la isla con el tema de la vigilancia, miles y miles de horas de experiencia fueron capturadas ayer. Hubo varios aviones cazas. Desplegamos varios de nuestros aviones para que esto se pudiera llevar a cabo, así como varios nuevos pilotos que estuvieron en esta misión", explicó Caine.

Maduro y su esposa se rindieron: EU

Caine detalló que las fuerzas estadounidenses llegaron a la residencia de Maduro a la 01:01 horas de Caracas. Durante el operativo se registró fuego cruzado y uno de los elementos estadounidenses resultó herido, aunque su condición fue reportada como estable.

"Hubo un poco de fuego cruzado, defensa por parte de ellos. Uno de nuestros elementos sufrió algunos impactos, pero se encuentra bien", expuso el militar.

Finalmente, el presidente del Estado Mayor Conjunto aseguró que Maduro y su esposa se rindieron y aceptaron la custodia de los militares estadounidenses, quienes —dijo— actuaron con profesionalismo y sin bajas fatales.

"La fuerza se mantenía todavía por parte de los que estaban en tierra. Maduro y su esposa luego ya se rindieron y aceptaron la custodia por parte de los militares de los Estados Unidos, que, por cierto, lo hicieron con muchísimo profesionalismo y sin la pérdida de un sólo elemento de la Unión Americana", remarcó.

Después se hizo un camino para poder salir de Caracas y que se pudiera dar la extracción, con la custodia de ejército estadounidense.

"Hubo un piloto que ya estaba cubierto y listo para poder despegar. Hubo múltiples personas que trataron de contrarrestar mientras nosotros nos llevábamos a Maduro de Venezuela. Después fuimos a una base naval a las 3:29 de la mañana, hora local, con personas a bordo para podernos ayudar con la logística de traslado de Maduro y su esposa", detalló.

“Lo que hemos visto hoy es una demostración poderosa de lo que es el gobierno de los Estados Unidos”, concluyó Caine, quien afirmó sentirse inmensamente orgulloso del personal que participó en la misión.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Tensiones que ahorcan

"2025 fue un año en el que, como pocas veces en nuestra historia, confluyeron diversas tensiones estructurales...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Des-propósitos de Año Nuevo

"Si nos atuviéramos al juego de los ritos anuales, deberíamos en este momento formular una lista de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln aceptarían tiranía de EU
1

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

Donald Trump anuncia captura y traslado del Presidente Nicolás Maduro
2

El Gobierno de Venezuela se reagrupa ante el ataque de EU y el secuestro de Maduro

La Vicepresidenta de Venezuela hizo un llamado a los venezolanos a defender la independencia del país y anunció el decreto que había sido ya firmado por Nicolás Maduro para instalar el Consejo de Defensa de la Nación que fue entregado a la Presidenta el Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo Constitucional. 
3

La Presidenta interina habla de resistir; Venezuela se reorganiza tras el golpe de EU

Irán, Rusia y Cuba, aliados estratégicos de Caracas, rechazaron la ofensiva estadounidense en Venezuela mientras que la derecha latinoamericana celebró el secuestro de Nicolás Maduro.
4

El mundo condena intervención de EU en Venezuela; derecha mexicana y de AL festejan

Corina Machado pide que asuma Edmundo González.
5

Trump descarta a María Corina Machado para Venezuela. Ella pide a Edmundo González

Trump informa sobre secuestro de Maduro
6

El ejército de EU se quedará en Venezuela para asegurar el petróleo, anuncia Trump

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue secuestrado por el Ejército Estadounidense en una operación supervisada por Donald Trump.
7

Trump publica FOTO de Nicolás Maduro humillado, en manos de EU, después del secuestro

Sheinbaum destaca relación con EU.
8

"Tenemos una muy buena relación", dice Sheinbaum luego del amago de Trump a México

Gobernadoras y gobernadores de la 4T respaldaron la política de seguridad de Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) y la política exterior de México frente a EU.
9

Gobernadores de la 4T respaldan política de seguridad y exterior de CSP frente a EU

Nicolás Maduro dijo el pueblo de EU debe saber que en Venezuela tiene un pueblo amigo, amistoso, pacífico, y tiene un gobierno también amistoso.
10

¿Qué sigue en Venezuela? La Constitución deja a Delcy Rodríguez, la Vicepresidenta...

Después de permanecer en el poder por más de 12 años, finalmente Nicolás Maduro deja la presidencia de Venezuela luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar de gran escala contra bases militares y sistemas de comunicación en Caracas, durante la madrugada de este sábado.
11

PERFIL ¬ Nicolás Maduro, el heredero de la revolución chavista, cae por golpe de EU

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
12

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

En México tiene que haber autonomía alimentaria.
13

ENTREVISTA ¬ La soberanía alimentaria permitirá acabar con la pobreza rural: Berdegué

El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, condenó este sábado la intervención militar del Estados Unidos (EU) en Venezuela que, según Donald Trump, llevó a la captura de Nicolás Maduro.
14

México condena la intervención militar de EU en Venezuela; urge a la ONU a actuar

Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Estado de México.
15

"Doble Hoy No Circula": Así aplica en CdMx y Edomex el viernes 2 de enero, según CAMe

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump supervisó la Operación Resolución Absoluta.
1

Operación Resolución Absoluta: ¿Cómo fue el secuestro de Maduro en Venezuela?

El avión en el que fue transportado Nicolás Maduro tras ser detenido por fuerzas militares de EU en Venezuela aterrizó en un aeropuerto de Nueva York.
2

VIDEO ¬ Maduro aterriza en Nueva York tras secuestro en Venezuela por militares de EU

Gobernadoras y gobernadores de la 4T respaldaron la política de seguridad de Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) y la política exterior de México frente a EU.
3

Gobernadores de la 4T respaldan política de seguridad y exterior de CSP frente a EU

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln aceptarían tiranía de EU
4

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

Irán, Rusia y Cuba, aliados estratégicos de Caracas, rechazaron la ofensiva estadounidense en Venezuela mientras que la derecha latinoamericana celebró el secuestro de Nicolás Maduro.
5

El mundo condena intervención de EU en Venezuela; derecha mexicana y de AL festejan

Después de permanecer en el poder por más de 12 años, finalmente Nicolás Maduro deja la presidencia de Venezuela luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar de gran escala contra bases militares y sistemas de comunicación en Caracas, durante la madrugada de este sábado.
6

PERFIL ¬ Nicolás Maduro, el heredero de la revolución chavista, cae por golpe de EU

La Vicepresidenta de Venezuela hizo un llamado a los venezolanos a defender la independencia del país y anunció el decreto que había sido ya firmado por Nicolás Maduro para instalar el Consejo de Defensa de la Nación que fue entregado a la Presidenta el Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo Constitucional. 
7

La Presidenta interina habla de resistir; Venezuela se reorganiza tras el golpe de EU

Sheinbaum destaca relación con EU.
8

"Tenemos una muy buena relación", dice Sheinbaum luego del amago de Trump a México

Nicolás Maduro dijo el pueblo de EU debe saber que en Venezuela tiene un pueblo amigo, amistoso, pacífico, y tiene un gobierno también amistoso.
9

¿Qué sigue en Venezuela? La Constitución deja a Delcy Rodríguez, la Vicepresidenta...

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue secuestrado por el Ejército Estadounidense en una operación supervisada por Donald Trump.
10

Trump publica FOTO de Nicolás Maduro humillado, en manos de EU, después del secuestro

Trump informa sobre secuestro de Maduro
11

El ejército de EU se quedará en Venezuela para asegurar el petróleo, anuncia Trump

Corina Machado pide que asuma Edmundo González.
12

Trump descarta a María Corina Machado para Venezuela. Ella pide a Edmundo González