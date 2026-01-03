Jamás volveremos a ser esclavos, dice Delcy Rodríguez, y exige que EU libere a Maduro

La Vicepresidenta de Venezuela hizo un llamado a los venezolanos a defender la independencia del país y anunció el decreto que había sido ya firmado por Nicolás Maduro para instalar el Consejo de Defensa de la Nación, el cual fue entregado a la Presidenta el Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo Constitucional.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- Delcy Rodríguez, Vicepresidenta de Venezuela, convocó este sábado al Consejo de Defensa de la Nación y en conferencia de prensa exigió la liberación de Nicolás Maduro, “único Presidente de Venezuela”.

“Exigimos la inmediata liberación del Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores”, manifestó Rodríguez y acusó que fueron secuestrados por Estados Unidos.

La Vicepresidenta también destacó que en el Consejo de Defensa de la Nación están conjugados todos los actores políticos de Venezuela, incluido el mando militar. Y aseguró que en las calles también el pueblo se está activando.

Más adelante agregó: “lo dijo nuestro padre libertador en la carta de Jamaica […] ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos”.

Y puntó: “Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio del tinte que sea”.

Hizo un llamado a los venezolanos a defender la independencia del país y anunció el decreto que había sido ya firmado por Nicolás Maduro para instalar el Consejo de Defensa de la Nación que fue entregado a la Presidenta el Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo Constitucional. “Estamos listos para defender a Venezuela y nuestros recursos naturales”, dijo.

"En las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República y que él advirtió. Si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado; cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado; Fuerza Armada Nacional Bolivariana, activada y desplegada en todo el territorio nacional; organismos de seguridad ciudadana, activados; todo el poder nacional de Venezuela activado para ratificar lo que por herencia somos como hijos e hijas de Simón Bolívar", aseguró.

También advirtió a los países de la patria grande a mantenerse en unión “porque lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos se lo pueden hacer a cualquier país”.