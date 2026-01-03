Jamás volveremos a ser esclavos, dice Delcy Rodríguez, y exige que EU libere a Maduro

La Vicepresidenta de Venezuela hizo un llamado a los venezolanos a defender la independencia del país y anunció el decreto que había sido ya firmado por Nicolás Maduro para instalar el Consejo de Defensa de la Nación, el cual fue entregado a la Presidenta el Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo Constitucional.
"En las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República y que él advirtió. Si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado; cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado; Fuerza Armada Nacional Bolivariana, activada y desplegada en todo el territorio nacional; organismos de seguridad ciudadana, activados; todo el poder nacional de Venezuela activado para ratificar lo que por herencia somos como hijos e hijas de Simón Bolívar", aseguró.