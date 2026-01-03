AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

A raíz del ataque de EU en Venezuela, el expresidente AMLO envió un mensaje a Donald Trump y le pidió mandar "al carajo" a los halcones que le influyen para llevar a cabo esas acciones bélicas.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje a raíz del ataque perpetrado por Estados Unidos (EU) en Venezuela la madrugada de hoy, en el cual pide a Donald Trump mandar "al carajo" a los halcones que le rodean e influyen para realizar ese tipo de acciones bélicas.

"Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su Presidente", escribió AMLO en sus redes sociales, además de afirmar que ni Simón Bolívar ni Abraham Lincoln aceptarían una tiranía por parte de EU.

En su mensaje, López Obrador hizo un llamado a Trump para no caer "en la autocomplacencia" ni escuchar "el canto de las sirenas".

"Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición", señaló el exmandatario mexicano.