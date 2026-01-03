AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

Redacción/SinEmbargo

03/01/2026 - 3:43 pm

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln aceptarían tiranía de EU

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El ejército de EU se quedará en Venezuela para asegurar el petróleo, anuncia Trump

La Presidenta interina habla de resistir; Venezuela se reorganiza tras el golpe de EU

PERFIL ¬ Nicolás Maduro, el heredero de la revolución chavista, cae por golpe de EU

A raíz del ataque de EU en Venezuela, el expresidente AMLO envió un mensaje a Donald Trump y le pidió mandar "al carajo" a los halcones que le influyen para llevar a cabo esas acciones bélicas.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje a raíz del ataque perpetrado por Estados Unidos (EU) en Venezuela la madrugada de hoy, en el cual pide a Donald Trump mandar "al carajo" a los halcones que le rodean e influyen para realizar ese tipo de acciones bélicas.

"Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su Presidente", escribió AMLO en sus redes sociales, además de afirmar que ni Simón Bolívar ni Abraham Lincoln aceptarían una tiranía por parte de EU.

En su mensaje, López Obrador hizo un llamado a Trump para no caer "en la autocomplacencia" ni escuchar "el canto de las sirenas".

"Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición", señaló el exmandatario mexicano.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Tensiones que ahorcan

"2025 fue un año en el que, como pocas veces en nuestra historia, confluyeron diversas tensiones estructurales...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Des-propósitos de Año Nuevo

"Si nos atuviéramos al juego de los ritos anuales, deberíamos en este momento formular una lista de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

Adiós al neoliberalismo
Por Alejandro Páez Varela

Adiós al neoliberalismo

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Vicepresidenta de Venezuela hizo un llamado a los venezolanos a defender la independencia del país y anunció el decreto que había sido ya firmado por Nicolás Maduro para instalar el Consejo de Defensa de la Nación que fue entregado a la Presidenta el Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo Constitucional. 
1

La Presidenta interina habla de resistir; Venezuela se reorganiza tras el golpe de EU

Sheinbaum destaca relación con EU.
2

"Tenemos una muy buena relación", dice Sheinbaum luego del amago de Trump a México

Corina Machado pide que asuma Edmundo González.
3

Trump descarta a María Corina Machado para Venezuela. Ella pide a Edmundo González

Donald Trump anuncia captura y traslado del Presidente Nicolás Maduro
4

El Gobierno de Venezuela se reagrupa ante el ataque de EU y el secuestro de Maduro

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue secuestrado por el Ejército Estadounidense en una operación supervisada por Donald Trump.
5

Trump publica FOTO de Nicolás Maduro humillado, en manos de EU, después del secuestro

Nicolás Maduro dijo el pueblo de EU debe saber que en Venezuela tiene un pueblo amigo, amistoso, pacífico, y tiene un gobierno también amistoso.
6

¿Qué sigue en Venezuela? La Constitución deja a Delcy Rodríguez, la Vicepresidenta...

Trump informa sobre secuestro de Maduro
7

El ejército de EU se quedará en Venezuela para asegurar el petróleo, anuncia Trump

Después de permanecer en el poder por más de 12 años, finalmente Nicolás Maduro deja la presidencia de Venezuela luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar de gran escala contra bases militares y sistemas de comunicación en Caracas, durante la madrugada de este sábado.
8

PERFIL ¬ Nicolás Maduro, el heredero de la revolución chavista, cae por golpe de EU

Irán, Rusia y Cuba, aliados estratégicos de Caracas, rechazaron la ofensiva estadounidense en Venezuela mientras que la derecha latinoamericana celebró el secuestro de Nicolás Maduro.
9

El mundo condena intervención de EU en Venezuela; derecha mexicana y de AL festejan

El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, condenó este sábado la intervención militar del Estados Unidos (EU) en Venezuela que, según Donald Trump, llevó a la captura de Nicolás Maduro.
10

México condena la intervención militar de EU en Venezuela; urge a la ONU a actuar

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.
11

Tren Ajolote, más Trolebús, ciclovías y Cablebús: así se moverá la CdMx en 2026

En México tiene que haber autonomía alimentaria.
12

ENTREVISTA ¬ La soberanía alimentaria permitirá acabar con la pobreza rural: Berdegué

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
13

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"
14

George Clooney responde a las críticas de Trump: "Hagamos grande a EU en noviembre"

Doble Hoy No Circula en la CdMx y el Estado de México.
15

"Doble Hoy No Circula": Así aplica en CdMx y Edomex el viernes 2 de enero, según CAMe

Destacadas

Ver sección
Destacadas
AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln aceptarían tiranía de EU
1

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

Irán, Rusia y Cuba, aliados estratégicos de Caracas, rechazaron la ofensiva estadounidense en Venezuela mientras que la derecha latinoamericana celebró el secuestro de Nicolás Maduro.
2

El mundo condena intervención de EU en Venezuela; derecha mexicana y de AL festejan

Después de permanecer en el poder por más de 12 años, finalmente Nicolás Maduro deja la presidencia de Venezuela luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar de gran escala contra bases militares y sistemas de comunicación en Caracas, durante la madrugada de este sábado.
3

PERFIL ¬ Nicolás Maduro, el heredero de la revolución chavista, cae por golpe de EU

La Vicepresidenta de Venezuela hizo un llamado a los venezolanos a defender la independencia del país y anunció el decreto que había sido ya firmado por Nicolás Maduro para instalar el Consejo de Defensa de la Nación que fue entregado a la Presidenta el Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo Constitucional. 
4

La Presidenta interina habla de resistir; Venezuela se reorganiza tras el golpe de EU

Sheinbaum destaca relación con EU.
5

"Tenemos una muy buena relación", dice Sheinbaum luego del amago de Trump a México

Nicolás Maduro dijo el pueblo de EU debe saber que en Venezuela tiene un pueblo amigo, amistoso, pacífico, y tiene un gobierno también amistoso.
6

¿Qué sigue en Venezuela? La Constitución deja a Delcy Rodríguez, la Vicepresidenta...

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue secuestrado por el Ejército Estadounidense en una operación supervisada por Donald Trump.
7

Trump publica FOTO de Nicolás Maduro humillado, en manos de EU, después del secuestro

Trump informa sobre secuestro de Maduro
8

El ejército de EU se quedará en Venezuela para asegurar el petróleo, anuncia Trump

Corina Machado pide que asuma Edmundo González.
9

Trump descarta a María Corina Machado para Venezuela. Ella pide a Edmundo González

El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, condenó este sábado la intervención militar del Estados Unidos (EU) en Venezuela que, según Donald Trump, llevó a la captura de Nicolás Maduro.
10

México condena la intervención militar de EU en Venezuela; urge a la ONU a actuar

¿Dónde comer una rosca de reyes?
11

La "Capirosca", una con axolotes y clásica... Roscas de Reyes imperdibles de la CdMx

Donald Trump anuncia captura y traslado del Presidente Nicolás Maduro
12

El Gobierno de Venezuela se reagrupa ante el ataque de EU y el secuestro de Maduro