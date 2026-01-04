FOTOS ¬ Cientos protestan frente a Embajada de EU en México; piden libertad de Maduro

Redacción/SinEmbargo

03/01/2026 - 6:23 pm

Manifestantes protestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos en la CDMx por el ataque contra Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.

Los manifestantes repudiaron la operación militar del Gobierno del Presidente Trump y exigieron la liberación inmediata del Presidente Nicolás Maduro, secuestrado esta madrugada tras un intenso bombardeo en la capital venezolana.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- Cientos de manifestantes protestaron este sábado frente a la Embajada de los Estados Unidos (EU) en la Ciudad de México por el ataque contra Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro que tuvo lugar la madrugada de hoy.

“Repudiamos el bombardeo yanqui y secuestro de Maduro. Basta de agresión y saqueo imperialista sobre América Latina. Detengamos la guerra contra Venezuela”, reclamaron las organizaciones sociales convocantes frente a la representación norteamericana.

Cientos de ciudadanas y ciudadanos se congregaron en la nueva sede de la Embajada de EU ubicada en Calzada Legaria y Avenida Casa de la Moneda, Alcaldía Miguel Hidalgo, para repudiar el golpe asestado contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Manifestantes protestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos en la CDMx por el ataque contra Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.
Los manifestantes exigieron la liberación del mandatario venezolano y un alto a la intervención de Estados Unidos en América Latina. Foto: Gustavo Alberto, Cuartoscuro
Cientos protestan frente a la Embajada de EU en México
Cientos de personas protestaron frente a la Embajada de EU en México tras el ataque contra Venezuela. Foto: Gustavo Alberto, Cuartoscuro

En el acto, los manifestantes mostraron cárteles con mensajes como “América Latina no es el patio trasero de EU” y “No a la guerra contra la República Bolivariana de Venezuela”, y corearon consignas como “Venezuela, escucha, México está en tu lucha”, “Viva Venezuela libre” y “Libertad, Libertad a Maduro, libertad”.

Los asistentes insistieron que esta agresión constituye una muestra más de la "intervención imperialista" de la potencia del norte, que llevaba desde septiembre asediando al gobierno del mandatario depuesto con ataques a presuntas "narcolanchas" que trasladaban droga hacia la Unión Americana.

"Este ataque constituye una amenaza y una advertencia para todos los pueblos de América Latina y el mundo... "Estados Unidos (EU) ataca a todo país y gobierno que considera como un obstáculo", sostuvieron los protestantes.

Manifestantes protestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos en la CDMx por el ataque contra Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.
Los asistentes exigieron detener las intervenciones en América Latina. Foto: Gustavo Alberto, Cuartoscuro
Cientos protestan frente a la Embajada de EU en México
Cientos de personas protestaron frente a la Embajada de EU en México tras el ataque contra Venezuela. Foto: Gustavo Alberto, Cuartoscuro

Una ciudadana indignada por la agresión contra Venezuela declaró ante medios que "esto afecta a México porque después de Venezuela puede ser nuestro país. Estas conductas imperialistas se pueden aplicar en países vulnerables, nos manifestamos para exigir un alto a la guerra y a la intervención, condenamos este fascismo y exigimos libertad para los pueblos”, dijo.

Esta protesta fue convocada de manera pacífica, no obstante, grupos pequeños de manifestantes encapuchados realizó pintas en las puertas de las instalaciones de la Embajada y una persona lanzó una piedra. Escribieron mensajes como “Regresen a Maduro” y “Fuera yankees”. En tanto, a unos metros, los organizadores llamaron a no caer en provocaciones y afirmaron que está manifestación es pacífica.

Elementos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron a las instalaciones para resguardar el inmueble y evitar que la situación se tornara violenta. Sin embargo, ante los llamados a no provocar y una actitud serena de los oficiales hizo que el acto concluyera con saldo blanco.

Manifestantes protestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos en la CDMx por el ataque contra Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro.
El repudio hacia las acciones del Gobierno de EU se hizo patente con pancartas y mensajes en contra de la intervención en Venezuela. Foto: Gustavo Alberto, Cuartoscuro
Cientos protestan frente a la Embajada de EU en México
Cientos de personas protestaron frente a la Embajada de EU en México tras el ataque contra Venezuela. Foto: Gustavo Alberto, Cuartoscuro

