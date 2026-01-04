La Embajada de México en Venezuela llama a no viajar al país tras bombardeos de EU

Ante los hechos recientes en Caracas, Venezuela, las autoridades diplomáticas mexicanas en el país latinoamericano alertaron a la población de los riesgos que supone realizar viajes en estos momentos de máxima tensión con los Estados Unidos.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- La Embajada de México en Venezuela emitió un comunicado este sábado para exhortar a la comunidad mexicana a abstenerse de visitar el país sudamericano ante los recientes hechos en los que la nación bolivariana fue objeto de bombardeos por parte de Estados Unidos y que terminaron con el secuestro de su Presidente, Nicolás Maduro.

"Información importante. Se recuerda a la comunidad mexicana evitar viajar a Venezuela. Si te encuentras actualmente en Venezuela, registra tu estancia y ponte en contacto con la Embajada de México en Venezuela", indicó la representación diplomática en su cuenta oficial de X.

La institución llamó a los ciudadanos mexicanos a priorizar su seguridad y evitar acudir a manifestaciones, intervenir en estas o merodear en sus alrededores.

⚠️INFORMACIÓN IMPORTANTE⚠️ Se recuerda a la comunidad mexicana evitar viajar a Venezuela. Si te encuentras actualmente en Venezuela, registra tu estancia y ponte en contacto con la Embajada (@EmbamexVen):

📩 [email protected]

☎️ +58 412-2524675 pic.twitter.com/T8L1ZULgeF — Embamex Venezuela (@EmbamexVen) January 3, 2026

Los contactos oficiales para acercarse a la dependencia e informar de la estancia en el país latinoamericano son los siguientes:

EU bombardea Caracas y secuestra a Maduro

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque a gran escala en territorio venezolano este sábado. Según el mandatario, la operación resultó en la captura del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido trasladados fuera de Venezuela de inmediato.

El republicano dijo que “Estados Unidos manejará Venezuela” hasta que sea segura y tenga transición de poder, tras el secuestro del Maduro y amenazó con un nuevo ataque.

🇻🇪 VENEZUELA 🇻🇪 Imágenes de esta madrugada de 3 de enero de 2026 Caracas vive momentos de tensión y fuego Mucha especulación y manipulación mediática El Gobierno del Presidente @NicolasMaduro no ha emitido información oficial Será una noche muy larga ¡Fuerza VENEZUELA! pic.twitter.com/wCACLrSe49 — Luis Guillermo Hernández (@luisghernan) January 3, 2026

A lo largo de su mensaje, Trump insistió en que su país explotará las vastas reservas petroleras de Venezuela y venderá "grandes cantidades" a otros países, lo que dejará grandes ganancias a Estados Unidos, que, estimó, podría permanecer en el país varios años.

"Vamos a extraer mucha riqueza y este dinero será para ayudar a los venezolanos, dentro y fuera del país", sostuvo.