La Embajada de México en Venezuela llama a no viajar al país tras bombardeos de EU

Ante los hechos recientes en Caracas, Venezuela, las autoridades diplomáticas mexicanas en el país latinoamericano alertaron a la población de los riesgos que supone realizar viajes en estos momentos de máxima tensión con los Estados Unidos.
Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- La Embajada de México en Venezuela emitió un comunicado este sábado para exhortar a la comunidad mexicana a abstenerse de visitar el país sudamericano ante los recientes hechos en los que la nación bolivariana fue objeto de bombardeos por parte de Estados Unidos y que terminaron con el secuestro de su Presidente, Nicolás Maduro.
"Información importante. Se recuerda a la comunidad mexicana evitar viajar a Venezuela. Si te encuentras actualmente en Venezuela, registra tu estancia y ponte en contacto con la Embajada de México en Venezuela", indicó la representación diplomática en su cuenta oficial de X.
La institución llamó a los ciudadanos mexicanos a priorizar su seguridad y evitar acudir a manifestaciones, intervenir en estas o merodear en sus alrededores.
Los contactos oficiales para acercarse a la dependencia e informar de la estancia en el país latinoamericano son los siguientes:
- [email protected]
- +58 412-2524675
EU bombardea Caracas y secuestra a Maduro
El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque a gran escala en territorio venezolano este sábado. Según el mandatario, la operación resultó en la captura del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido trasladados fuera de Venezuela de inmediato.
El republicano dijo que “Estados Unidos manejará Venezuela” hasta que sea segura y tenga transición de poder, tras el secuestro del Maduro y amenazó con un nuevo ataque.
A lo largo de su mensaje, Trump insistió en que su país explotará las vastas reservas petroleras de Venezuela y venderá "grandes cantidades" a otros países, lo que dejará grandes ganancias a Estados Unidos, que, estimó, podría permanecer en el país varios años.
"Vamos a extraer mucha riqueza y este dinero será para ayudar a los venezolanos, dentro y fuera del país", sostuvo.