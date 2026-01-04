La Embajada de México en Venezuela llama a no viajar al país tras bombardeos de EU

Redacción/SinEmbargo

03/01/2026 - 7:33 pm

La Embajada de México en Venezuela emitió un comunicado este sábado para exhortar a la comunidad mexicana de abstenerse de visitar el país sudamericano.

Ante los hechos recientes en Caracas, Venezuela, las autoridades diplomáticas mexicanas en el país latinoamericano alertaron a la población de los riesgos que supone realizar viajes en estos momentos de máxima tensión con los Estados Unidos. 

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- La Embajada de México en Venezuela emitió un comunicado este sábado para exhortar a la comunidad mexicana a abstenerse de visitar el país sudamericano ante los recientes hechos en los que la nación bolivariana fue objeto de bombardeos por parte de Estados Unidos y que terminaron con el secuestro de su Presidente, Nicolás Maduro.

"Información importante. Se recuerda a la comunidad mexicana evitar viajar a Venezuela. Si te encuentras actualmente en Venezuela, registra tu estancia y ponte en contacto con la Embajada de México en Venezuela", indicó la representación diplomática en su cuenta oficial de X.

La institución llamó a los ciudadanos mexicanos a priorizar su seguridad y evitar acudir a manifestaciones, intervenir en estas o merodear en sus alrededores.

Los contactos oficiales para acercarse a la dependencia e informar de la estancia en el país latinoamericano son los siguientes:

EU bombardea Caracas y secuestra a Maduro

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque a gran escala en territorio venezolano este sábado. Según el mandatario, la operación resultó en la captura del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido trasladados fuera de Venezuela de inmediato.

El republicano dijo que “Estados Unidos manejará Venezuela” hasta que sea segura y tenga transición de poder, tras el secuestro del  Maduro y amenazó con un nuevo ataque.

A lo largo de su mensaje, Trump insistió en que su país explotará las vastas reservas petroleras de Venezuela y venderá "grandes cantidades" a otros países, lo que dejará grandes ganancias a Estados Unidos, que, estimó, podría permanecer en el país varios años.

"Vamos a extraer mucha riqueza y este dinero será para ayudar a los venezolanos, dentro y fuera del país", sostuvo.

Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Tensiones que ahorcan

"2025 fue un año en el que, como pocas veces en nuestra historia, confluyeron diversas tensiones estructurales...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Des-propósitos de Año Nuevo

"Si nos atuviéramos al juego de los ritos anuales, deberíamos en este momento formular una lista de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
María Rivera

Memoria

"Con puntualidad de relojero, llegamos al próximo año… El año que recién termina, y en el que...
Por María Rivera
