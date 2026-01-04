Sheinbaum supervisa construcción del Polo de Desarrollo para el Bienestar en Tlaxcala

El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar que se construye en Tlaxcala ya cuenta con la inversión de siete empresas, destacó la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este sábado el estado de Tlaxcala para supervisar los avances de las obras del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) que se construye en el municipio de Huamantla.

Cabe destacar que este complejo será construido en un espacio de más de 50 hectáreas, además de que ya cuenta con la inversión de siete empresas nacionales e internacionales.

La Jefa del Ejecutivo destacó ante medios de comunicación que dicho proyecto permitirá atraer mayor inversión a la entidad, además de que permitirá la creación de miles de empleos para habitantes de la región.

Iniciamos 2026 con supervisión al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, un desarrollo industrial de más de 50 hectáreas. pic.twitter.com/4DoeTe94wk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

"Es un modelo muy eficiente que ellos tienen, que tiene la gobernadora, de atraer inversiones privadas y lo que muestra aquí este Polo son más de 50 hectáreas, siete empresas internacionales y nacionales que ya tienen sus inversiones aquí”, declaró la Presidenta.

Sheinbaum recalcó que las inversiones destinadas por organizaciones para la construcción del Polo de Desarrollo de Tlaxcala "refleja el interés y confianza que hay en México" y resaltó que este proyecto se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Economía.

El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar que se construye en Huamantla, Tlaxcala, contará con una inversión de 540 millones de dólares y generará hasta seis mil empleos.