Operación de EU en Venezuela para secuestrar a Maduro dejó al menos 40 muertos: NYT

Presuntamente, uno de los bombardeos realizados por militares de EU durante su incursión a Venezuela alcanzó un edificio de departamentos.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- La incursión de militares de Estados Unidos (EU) en Venezuela que resultó en el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, dejó un saldo de al menos 40 personas muertas, según información revelada por el New York Times (NYT).

De acuerdo con declaraciones hechas por un funcionario venezolano que pidió permanecer en anonimato, citadas por el medio estadounidense, entre las personas fallecidas hay civiles y personal militar.

Presuntamente, durante la operación las tropas estadounidenses bombardearon un complejo de departamentos ubicado en Catia La Mar, zona costera de Caracas, lo que provocó la muerte de una mujer de 80 años y dejó a otra persona gravemente herida.

Tras la incursión del ejército de EU en Venezuela, el Presidente Donald Trump informó en conferencia de prensa que ningún militar estadounidense murió durante la incursión en Venezuela e insinuó que algunos elementos resultaron heridos.

Posteriormente, el jefe del Estado Mayor Conjunto, General Dan Caine, dio a conocer que los helicópteros que ingresaron a territorio venezolano para secuestrar a Maduro fueron atacados y detalló que una de las aeronaves fue alcanzada, pero pudo seguir volando.

Alrededor de las 2:00 horas de este sábado, hora de Caracas, una flota de helicópteros del Ejército de EU llevó a cabo una incursión en la capital de Venezuela, con el objetivo de secuestrar al Presidente Nicolás Maduro y a su esposa.