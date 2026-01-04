Nuevas FOTOS y VIDEOS de Maduro en custodia; llega en chanclas a oficinas de la DEA

El Gobierno de EU difundió nuevas fotografías y videos que muestran a Nicolás Maduro siendo trasladado a las oficinas de la DEA tras su secuestro en Venezuela.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- Las autoridades de Estados Unidos han difundido nuevas imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia y siendo trasladado a las oficinas de la Administración para el Control de Drogas (DEA), luego de haber sido secuestrado por elementos de las fuerzas armadas tras un ataque en Venezuela.

En las fotografías y videos que se han revelado, se observa, en primera instancia, al Presidente venezolano esposado y descendiendo de un vehículo blindado, rodeado de numerosos agentes de la DEA, así como de militares.

Luego de bajar del vehículo, es escoltado por las instalaciones de la agencia de seguridad estadounidense ubicada en la ciudad de Nueva York, y en un instante se le escucha decir: "Buena noche. Feliz año".

Maduro viste un pantalón deportivo y una sudadera en color negro, además de unas sandalias y calcetines blancos.