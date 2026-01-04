Martí Batres supervisa los trabajos para mejorar una clínica del ISSSTE en Campeche

Redacción/SinEmbargo

03/01/2026 - 10:32 pm

El director del ISSSTE, Martí Batres, visitó la Clínica Hospital “Ciudad del Carmen”, en Campeche, para supervisar las obras de mejora.

Durante su visita al hospital de Campeche, el titular del ISSSTE entregó 115 credenciales de vigencia permanente a personas jubiladas y pensionadas.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, visitó este sábado la Clínica Hospital “Ciudad del Carmen”, en Campeche, para supervisar las obras de mejora del programa La Clínica es Nuestra.

Durante su visita a la entidad campechana, el titular del Instituto entregó la nueva credencial de vigencia permanente de derechos a 115 personas jubiladas y pensionadas.

“Me encuentro en Ciudad del Carmen, Campeche, donde realicé un recorrido de trabajo en la Clínica Hospital del ISSSTE [...] Entregamos credenciales de vigencia permanente para jubilados y jubiladas y atendimos solicitudes de la derechohabiencia y de la base trabajadora”, dio a conocer Batres en redes sociales.

El director del ISSSTE destacó que la unidad médica ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, recibió 925 mil pesos por parte del programa La Clínica es Nuestra, implementado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en unidades de primer nivel.

Por decisión de la comunidad, dichos recursos se utilizaron para reparar los sanitarios de la sala de espera, hospitalización y laboratorio, rehabilitar el consultorio de urgencias y el cubículo de curación, instalar una techumbre y adquirir cinco aires acondicionados, un electrocardiógrafo, dos sillas para baño, un doppler fetal, 16 cómodos, seis orinales, cinco colchones neumáticos, cortinas para hospital, 13 sillas para pacientes y una mesa de exploración pediátrica.

“La Clínica es Nuestra es un programa participativo; la gente es la que decide en una asamblea qué es lo que se hace con el programa. (...) Y esta clínica de Ciudad del Carmen se va a ver beneficiada también con el programa La Clínica es Nuestra, nuevamente en el año 2026. Vamos a entregarle los recursos correspondientes”, recalcó Batres.

