Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España: Rechazamos el saqueo de Venezuela

Redacción/SinEmbargo

04/01/2026 - 12:21 pm

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron el saqueo de Venezuela; Trump mostró ayer su intención de tomar el control del petróleo venezolano.

Sin mencionar a Estados Unidos, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España se pronunciaron "ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela" la madrugada del sábado.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron este domingo el saqueo de Venezuela, esto un día después de que Donald Trump confirmara su intención de tomar el control del petróleo venezolano tras la intervención militar de Estados Unidos (EU) en ese país y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra desde ayer en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

"Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional, y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región", dijeron en un comunicado conjunto.

Aunque los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España evitaron mencionar explícitamente a Estados Unidos en su posicionamiento, mostraron su "profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela".

Desde su punto de vista, éstas "contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

"Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil", advirtieron los seis países firmantes.

Además, reiteraron que "la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional".

Para Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, "sólo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana".

A su vez, reafirmaron "el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención"; y aprovecharon para hacer "un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional".

Por último, los países exhortaron a António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a "hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional".

El pronunciamiento compartido por la Cancillería de Colombia llegó luego de la intervención militar que encabezó el sábado el gobierno de Donald Trump en Venezuela, denominada Operación Resolución Absoluta, en la que participaron las fuerzas armadas estadounidenses con un gran despliegue por tierra y aire.

La maniobra, descrita como "discreta" y "precisa" por Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, tomó dos décadas de planeación y un amplio trabajo de inteligencia.

El plan consistió, según Trump, en "un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el Presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país".

Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, dio a conocer ayer que Nicolás Maduro y Cilia Flores "han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York". En su cuenta de X, reveló que el mandatario venezolano fue "acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EU, quiero agradecer al Presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", escribió Bondi.

Por otra parte, Trump anunció que “Estados Unidos manejará Venezuela” hasta que sea segura y tenga transición de poder, y amenazó con lanzar "un segundo ataque mucho mayor si es necesario".

Durante una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, insistió en que EU explotará las vastas reservas petroleras de Venezuela y venderá "grandes cantidades" a otros países, lo que dejará grandes ganancias a su nación.

El magnate descartó que María Corina Machado, lideresa opositora venezolana, pueda quedar al frente del gobierno de Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro, pues afirmó que no tiene "el respeto y el respaldo" de su pueblo.

Más tarde, Delcy Rodríguez, Vicepresidenta de Venezuela, convocó al Consejo de Defensa de la Nación y exigió la liberación de Nicolás Maduro, “único Presidente de Venezuela”.

“Exigimos la inmediata liberación del Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores”, declaró en rueda de prensa, donde acusó que fueron secuestrados por Estados Unidos.

Por la noche, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que Rodríguez asuma la Presidencia del país ante la "ausencia forzosa" de Maduro.

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron el saqueo de Venezuela; Trump mostró ayer su intención de tomar el control del petróleo venezolano.
Una persona se manifiesta en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas, capital de Venezuela, el 3 de enero de 2026. Foto: Str/Xinhua

