EU levanta las restricciones al espacio aéreo del Caribe tras el secuestro de Maduro

Redacción/SinEmbargo

04/01/2026 - 1:30 pm

Estados Unidos (EU) levantó las restricciones al espacio aéreo del Caribe tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro durante una operación en Venezuela.

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que las restricciones expiraron a la medianoche, por lo que las aerolíneas podían reanudar sus operaciones.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- Estados Unidos (EU) levantó las restricciones al espacio aéreo del Caribe tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro durante una operación militar en Venezuela. El Secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó anoche que los vuelos podían reanudarse desde la medianoche este domingo.

“Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe expiran a las 12:00am ET y los vuelos pueden reanudarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán sus horarios rápidamente. Por favor, continúen contactando a su aerolínea si su vuelo se vio afectado por las restricciones”, informó el funcionario estadounidense a través de su cuenta en X.

La Administración Federal de Aviación (FAA) había prohibido a las aerolíneas estadounidenses operar en el espacio aéreo del Caribe durante el sábado, debido a los riesgos de seguridad asociados a los bombardeos en Venezuela.

La medida afectó a compañías como American Airlines, Delta, JetBlue, Southwest y United, que cancelaron centenares de vuelos.

Puerto Rico fue el destino más golpeado, con más de 350 vuelos suspendidos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. En Miami, las cancelaciones generaron largas filas y reprogramaciones de último momento. Aruba también sufrió el impacto, con 89 vuelos cancelados, muchos de ellos de la aerolínea neerlandesa KLM.

El Presidente Donald Trump elogió la operación y advirtió que EU está preparado para una “segunda ola de ataques” si es necesario: "Fue una operación extraordinaria en Venezuela. Maduro fue capturado en la mitad de la noche y ahora enfrentará la justicia".

“Estaba oscuro. Las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos”, narró. También confirmó que Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores. “Ambos tendrán que enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal del narcotráfico".

Las aerolíneas informaron que actualizarán rápidamente sus horarios tras la reapertura del espacio aéreo, aunque advirtieron que podrían producirse nuevas cancelaciones según evolucione la situación de seguridad regional.

