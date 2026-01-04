El ejército de Venezuela respalda a Delcy; denuncia asesinato de escoltas de Maduro

Redacción/SinEmbargo

04/01/2026 - 3:21 pm

El ejército de Venezuela afirmó que garantiza la continuidad democrática al respaldar a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada tras el secuestro de Maduro.

El general Vladimir Padrino López denunció el “cobarde secuestro” de Nicolás Maduro y su esposa, y acusó a las fuerzas estadounidenses de asesinar a escoltas. En cambio, Trump y Rubio defendieron la operación militar del sábado.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El Ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, afirmó este domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) garantiza la continuidad democrática del país al respaldar a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada tras el secuestro de Nicolás Maduro en una operación estadounidense.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado, en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar. Así que la patria continúa”, declaró Padrino López en conferencia de prensa.

El titular de Defensa también informó que durante el asalto estadounidense fueron asesinados “a sangre fría” varios escoltas de Maduro, "soldados y ciudadanos inocentes"; y que la totalidad del territorio venezolano se encuentra en apresto operacional, integrando a la población, militares y cuerpos policiales en un bloque de combate.

El ejército de Venezuela afirmó que garantiza la continuidad democrática al respaldar a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada tras el secuestro de Maduro.
Comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa sobre el secuestro de Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela. Foto: Ministerio del Poder Popular para la Defensa

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela avaló ayer la declaración de Estado de Conmoción Exterior y designó a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez para asumir las funciones de la Presidencia.

Ante ese contexto, Padrino López sostuvo que la FANB respaldaba “plenamente” la medida, y garantizaría la gobernabilidad, seguridad interna y preservación de la paz en el país.

El encargado del ejército venezolano destacó que el próximo lunes se llevará a cabo la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional, que calificó como “centro democrático del debate político por excelencia”.

EU no planea ocupación: Marco Rubio

En entrevista con "Face the Nation", de CBS News, el Secretario de Estado Marco Rubio aclaró que la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York respondía a sanciones y arrestos puntuales, y que EU no planea ocupar Venezuela.

"No estamos planeando una ocupación militar. Lo que estamos haciendo es ejercer presión a través de sanciones, especialmente sobre la industria petrolera, para asegurar que los recursos beneficien al pueblo venezolano y no a las élites corruptas", dijo Rubio.

El funcionario subrayó que la operación se centró en los objetivos prioritarios, es decir, la captura de Maduro y Flores, y que otros miembros del régimen, como Diosdado Cabello y el Ministro de Defensa con vínculos a Rusia, permanecen en Venezuela bajo vigilancia estadounidense.

"Fuimos por la prioridad número uno: el hombre que decía ser Presidente sin serlo. Lo arrestamos junto a su esposa, también acusada. Fue una operación sofisticada y complicada. No es fácil aterrizar helicópteros en la mayor base militar del país, entrar en tres minutos, derribar la puerta, esposarlo, leerle sus derechos, sacarlo y volver sin bajas estadounidenses. Fue una misión increíble y un éxito tremendo. Hoy un narcotraficante acusado, que no era Presidente legítimo, está bajo custodia", presumió.

Rubio aseguró que Maduro y Flores enfrentarán justicia en EU, y que mantendrán la presión hasta ver cambios concretos en petróleo, narcotráfico y presencia de actores extranjeros como Irán, Hezbollah y Cuba.

“Queremos que Venezuela se transforme en un país completamente distinto, pero estas cosas toman tiempo. Nuestra expectativa es que el proceso avance, y si no, EU conservará múltiples herramientas de presión, incluida la cuarentena petrolera”.

