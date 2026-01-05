"Callar equivale a avalar": Canciller venezolano pide a Celac dar "un paso al frente"

El Canciller de Venezuela afirmó que es "sumamente importante" que la Celac exija el retiro de las tropas de EU que están desplegadas en el Mar Caribe.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, pidió a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) "dar un paso al frente" para exigir que se restaure la legalidad tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro perpetrado por militares de Estados Unidos (EU).

El Canciller venezolano participó este domingo en la reunión ministerial de urgencia convocada por el organismo, durante la cual exhortó a exigir la liberación inmediata del mandatario y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York.

"La Celac no puede vitorear. La Celac no puede dividirse [...]. Los principios no se negocian, no se matizan, no se suavizan. O se está del lado del derecho internacional, o se está del lado de la ley del más fuerte. Los países de la Celac deben dar un paso al frente, porque callar ante esta agresión equivale a avalar", señaló durante su discurso.

Gil aseveró que "quien secuestra a un Presidente, secuestra la soberanía de un pueblo", al tiempo que advirtió que Venezuela sigue bajo amenaza, por lo que "es sumamente importante que la Celac exija de manera inmediata el restablecimiento de la legalidad internacional".

En este sentido, el Canciller venezolano exigió el retiro inmediato de las tropas de EU que se encuentran desplegadas en el Mar Caribe, como parte de la estrategia implementada por la Administración de Donald Trump supuestamente para frenar el tráfico de drogas a su país.

"Este ataque no es solo contra Venezuela, es un ataque contra América Latina. Hoy fue Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país que decida ejercer su soberanía. Y aquí, la Celac enfrenta una responsabilidad histórica", planteó Gil.

El Canciller afirmó que, a pesar del ataque perpetrado por las fuerzas militares de EU, Venezuela "está en paz" y el país sigue funcionando con normalidad, además de que reiteró que Maduro sigue siendo el líder de la nación a pesar de estar preso.