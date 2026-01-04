Sheinbaum descarta nuevamente intervención de EU en México: "Saben que no es opción"

Durante una visita a la refinería de Tula, Hidalgo, la Presidenta Sheinbaum descartó una vez más cualquier tipo de intervención militar de EU en México, además de afirmar que es momento de colaboración entre ambos países.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó nuevamente cualquier tipo de intervención por parte de Estados Unidos (EU) en México, además de remarcar que existe una buena colaboración con el Gobierno de Donald Trump en distintos temas, incluido el de seguridad.

La mandataria federal visitó hoy el estado de Hidalgo, con el objetivo de supervisar las obras de modernización de la refinería de Tula. Ahí fue abordada por medios de comunicación que le cuestionaron sobre las recientes declaraciones de Trump sobre México, al reafirmar que está gobernado por narcotraficantes.

Al ser cuestionada sobre un posible injerencismo militar de EU en territorio mexicano, Sheinbaum sostuvo que "esa no es una opción" y que el Gobierno estadounidense está al tanto de ello.

"Ya saben ellos que esa no es una opción para nosotros, pero que estamos colaborando. Que lo más importante es la responsabilidad compartida también. Es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México, la violencia. Y evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos. Y ellos también deben evitar que lleguen armas a México. Y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos", apuntó la titular del Ejecutivo federal.

Durante su conversación con medios, la Presidenta negó también que vaya a realizarse algún cambio en la política exterior con EU, pues "es un momento de colaboración en distintos temas y particularmente en el tema de seguridad".

La Presidenta destaca importancia de la soberanía energética

En su visita a la refinería de Tula, Sheinbaum Pardo también habló sobre la importancia de fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) para recuperar la soberanía energética en el país, por lo que se llevan a cabo múltiples obras para lograr dicho objetivo.

"Hoy son ocho refinerías de Petróleos Mexicanos: las seis refinerías históricas donde está Tula; la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, que ―como bien nos comenta Guadalupe― ya está produciendo 320 mil barriles diarios de petróleo, perdón, de petrolíferos; y la Refinería de Deer Park, que ya es completamente propiedad de Petróleos Mexicanos", comentó.

Indicó que esos proyectos tienen como objetivo principal "recuperar la soberanía energética, la capacidad de México de poder producir los petrolíferos que requieren".