¿Cómo pueden los Reyes Magos encontrar mejores precios en juguetes? Profeco da tips

La Profeco recordó a los Reyes Magos que es importante elegir juguetes adecuados para las nias y los niños, además de que es preferible elegir aquellos que fomentan la creatividad.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- Con el fin de ayudar a los Reyes Magos a encontrar los precios más bajos y elegir las mejores opciones de juguetes para regalar a las niñas y niños el 6 de enero, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio varias recomendaciones para que realicen sus compras.

En un comunicado, la dependencia recomendó a Melchor, Gaspar y Baltazar tomar buenas decisiones de compra, por lo que antes de adquirir cualquier producto es importante informarse y razonar su decisión, además de elegir artículos saludables y seguros.

También resaltó la importancia de que elijan los juguetes más adecuados para cada niña y niño, tomando en cuenta cuáles son sus habilidades y no sólo la edad recomendada por el fabricante. Es preferible elegir aquellos que fomentan la creatividad y la convivencia.

#boletíndeprensa La Profeco orienta a los Reyes Magos para elegir el mejor juguete este 6 de enero. Recomienda considerar las habilidades de niñas y niños, no solo la edad indicada; preferir juguetes que fomenten la creatividad y la convivencia; y comprarlos con anticipación… pic.twitter.com/xeW354GOGl — Profeco (@Profeco) January 3, 2026

¿Cómo encontrar los mejores precios en juguetes?

La Profeco recomendó a los Reyes Magos buscar con anticipación los juguetes que desean regalar a las niñas y niños, lo que les permitirá analizar de qué clase son y su calidad, además de comparar precios para encontrar la opción que más les convenga.

Para ayudarles con esta tarea, la dependencia cuenta con la herramienta "Quién es quién en los precios" (consulta dando clic aquí), en la cual pueden buscar cualquier juguete, videojuegos o artículos de temporada para conocer todos los detalles de cada uno.

En esta plataforma es posible filtrar la información por estado, alcaldía o municipio para hacer una búsqueda más específica.

Recomendaciones para los Reyes Magos al comprar juguetes

Pedir la garantía de cada juguete y sellarla al momento de la compra.

Guardar el ticket o comprobante de pago y la envoltura, ya que en algunos casos son necesarios para solicitar un cambio o devolución.

Verificar que los juguetes estén fabricados con materiales no tóxicos, que la pintura sea segura y que no tengan piezas pequeñas que puedan desprenderse.

Antes de comprar un juguete pedirle a la persona que lo vende que lo pruebe para verificar que funcione adecuadamente.

En caso de realizar compras en línea, es importante revisar que el sitio cuente con el protocolo https:// y un candado cerrado en la barra de direcciones, para garantizar que es seguro.

Revisar la dirección y teléfono del proveedor, además de las políticas de pagos, envíos, reclamaciones y privacidad.

Se sugiere evitar regalar juguetes bélicos como réplicas de armas, ya que estos fomentan las conductas violentas en las y los menores.

Es importante leer detenidamente el instructivo y las advertencias antes de utilizar un juguete.

Si los Reyes Magos o la población detectan alguna anomalía pueden presentar una denuncia ante la Profeco llamando al Teléfono del Consumidor 55 55 68 87 22 y 800 468 8722, mandando un correo electrónico a [email protected], [email protected] y [email protected], o a través de las cuentas oficiales de la dependencia en redes sociales.