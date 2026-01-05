FOTOS y VIDEOS ¬ De la CdMx a Caracas, manifestantes antiTrump piden liberar a Maduro

El secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha desatado una ola de movilizaciones alrededor del mundo. Miles de personas han salido a las calles para expresar su repudio por el intervencionismo de Trump y exigir la liberación del Presidente de Venezuela.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El mundo ha sido testigo de una oleada de protestas en múltiples países tras la operación militar estadounidense que resultó en la captura del Presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero de 2026.

La llamada Operación Resolución Absoluta involucró ataques aéreos y la incursión de fuerzas especiales en Venezuela, culminando con la extracción de Maduro del Palacio de Miraflores. El gobierno estadounidense confirmó que el líder venezolano fue trasladado a un centro de detención en Nueva York, donde se espera su comparecencia inicial el lunes 5 de enero.

Lo que Estados Unidos (EU), bajo el mando de Donald Trump, describe como una acción para llevar a Maduro ante la justicia por cargos criminales como narcoterrorismo ha sido calificado por Venezuela y varios aliados internacionales como un secuestro y una violación flagrante del derecho internacional.

Tras el ataque, que habría dejado al menos 40 víctimas mortales en territorio venezolano, manifestantes en EU y en países de América Latina, Europa y Asia han salido a las calles para condenar la intervención, exigiendo el fin de lo que llaman de las agresiones imperialistas por parte de Trump.

Miles salen a las calles de Venezuela

Este domingo las calles de Caracas, la capital venezolana, se llenaron de miles de personas en la denominada "Gran Marcha por Venezuela" para denunciar la captura el sábado del Presidente Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

"Exigimos respeto a nuestra soberanía, y el regreso de nuestro Presidente Nicolás Maduro y nuestra Primera Dama Cilia Flores", declaró una de las asistentes a la marcha.

Los participantes mostraron pancartas y corearon consignas contra el ataque estadounidense y la detención de Maduro. "Venezuela en firme combate", "el imperio lo secuestró. Lo queremos de vuelta", "regrésenos a nuestro Presidente obrero" o "con Maduro siempre leales. La soberanía no se negocia" fueron algunos de los lemas de las pancartas.

A nivel político, el Tribunal Supremo de Justicia encargó a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir las competencias de la jefatura del Estado, una decisión que ha sido ya respaldada por el jefe de las Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Caracas, Venezuela, en estos momentos. Los venezolanos gritan: ¡Maduro aguanta, que el pueblo se levanta! pic.twitter.com/oVolZfDcAl — Ernesto (@ernestojmro) January 4, 2026

México también muestra apoyo a Maduro

En México también se han registrado movilizaciones para condenar el ataque perpetrado por EU en Venezuela, además de exigir la liberación de Maduro y su esposa.

Ayer, cientos de manifestantes protestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, repudiando "el bombardeo yanqui y secuestro de Maduro".

En el acto, los manifestantes mostraron cárteles con mensajes como “América Latina no es el patio trasero de EU” y “No a la guerra contra la República Bolivariana de Venezuela”, y corearon consignas como “Venezuela, escucha, México está en tu lucha”, “Viva Venezuela libre” y “Libertad, Libertad a Maduro, libertad”.

Hoy, nuevas manifestaciones se registraron en la capital, donde colectivos y organizaciones no gubernamentales (ONGs) marcharon para mostrar su respaldo hacia la soberanía del territorio venezolano.

#Venezuela Tras la operación militar unilateral de #EstadosUnidos en #Venezuela, decenas de personas se manifestaron este 4 de enero en las calles de la #CDMX, partiendo desde la antigua sede de la Embajada de #EEUU en México, avanzado sobre avenida Paseo de la Reforma y… pic.twitter.com/WEkSkBVMmz — SPR Informa (@SPRInforma) January 5, 2026

Protestas estallan en NY y otras ciudades de EU

El sábado, la gente salió a las calles de Nueva York para protestar contra los ataques estadounidenses a Venezuela que llevaron al secuestro del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Caracas.

Chicago, Dallas, Filadelfia, Pittsburgh, San Francisco y Seattles fueron otros de los puntos en EU donde se registró la presencia de manifestantes.

"No a la guerra en Venezuela", "estoy con la Revolución Bolivariana" y "no sangre a cambio de petróleo" fueron algunos de los mensajes que se leían en carteles y mantas que desplegaron las y los asistentes a dichas movilizaciones.

🇺🇸 Protestas en Nueva York afuera del centro de detención donde se encuentra secuestrado el Presidente de Venezuela. 📊 Según las encuestas, cerca del 70% de los estadounidenses repudian los ataques y la posibilidad de guerra con Venezuela.pic.twitter.com/aDdqAL2WQJ — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) January 4, 2026

