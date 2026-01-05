FOTOS y VIDEOS ¬ De la CdMx a Caracas, manifestantes antiTrump piden liberar a Maduro

Redacción/SinEmbargo

04/01/2026 - 7:39 pm

FOTOS y VIDEOS ¬ De la CdMx a Caracas, manifestantes antiTrump piden liberar a Maduro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

FOTOS ¬ Cientos protestan frente a Embajada de EU en México; piden libertad de Maduro

Operación Resolución Absoluta: ¿Cómo fue el secuestro de Maduro en Venezuela?

¿Cuáles son los delitos por los que EU acusa a Maduro y a su familia? Aquí la lista

El secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha desatado una ola de movilizaciones alrededor del mundo. Miles de personas han salido a las calles para expresar su repudio por el intervencionismo de Trump y exigir la liberación del Presidente de Venezuela.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El mundo ha sido testigo de una oleada de protestas en múltiples países tras la operación militar estadounidense que resultó en la captura del Presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero de 2026.

La llamada Operación Resolución Absoluta involucró ataques aéreos y la incursión de fuerzas especiales en Venezuela, culminando con la extracción de Maduro del Palacio de Miraflores. El gobierno estadounidense confirmó que el líder venezolano fue trasladado a un centro de detención en Nueva York, donde se espera su comparecencia inicial el lunes 5 de enero.

Lo que Estados Unidos (EU), bajo el mando de Donald Trump, describe como una acción para llevar a Maduro ante la justicia por cargos criminales como narcoterrorismo ha sido calificado por Venezuela y varios aliados internacionales como un secuestro y una violación flagrante del derecho internacional.

Tras el ataque, que habría dejado al menos 40 víctimas mortales en territorio venezolano, manifestantes en EU y en países de América Latina, Europa y Asia han salido a las calles para condenar la intervención, exigiendo el fin de lo que llaman de las agresiones imperialistas por parte de Trump.

FOTOS y VIDEOS ¬ De la CdMx a Caracas, manifestantes antiTrump piden liberar a Maduro
Personas alrededor del mundo protestan a favor de Nicolás Maduro tras su secuestro por parte de Estados Unidos. Foto: Xinhua

Miles salen a las calles de Venezuela

Este domingo las calles de Caracas, la capital venezolana, se llenaron de miles de personas en la denominada "Gran Marcha por Venezuela" para denunciar la captura el sábado del Presidente Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

"Exigimos respeto a nuestra soberanía, y el regreso de nuestro Presidente Nicolás Maduro y nuestra Primera Dama Cilia Flores", declaró una de las asistentes a la marcha.

Los participantes mostraron pancartas y corearon consignas contra el ataque estadounidense y la detención de Maduro. "Venezuela en firme combate", "el imperio lo secuestró. Lo queremos de vuelta", "regrésenos a nuestro Presidente obrero" o "con Maduro siempre leales. La soberanía no se negocia" fueron algunos de los lemas de las pancartas.

A nivel político, el Tribunal Supremo de Justicia encargó a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir las competencias de la jefatura del Estado, una decisión que ha sido ya respaldada por el jefe de las Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

México también muestra apoyo a Maduro

En México también se han registrado movilizaciones para condenar el ataque perpetrado por EU en Venezuela, además de exigir la liberación de Maduro y su esposa.

Ayer, cientos de manifestantes protestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, repudiando "el bombardeo yanqui y secuestro de Maduro".

En el acto, los manifestantes mostraron cárteles con mensajes como “América Latina no es el patio trasero de EU” y “No a la guerra contra la República Bolivariana de Venezuela”, y corearon consignas como “Venezuela, escucha, México está en tu lucha”, “Viva Venezuela libre” y “Libertad, Libertad a Maduro, libertad”.

Hoy, nuevas manifestaciones se registraron en la capital, donde colectivos y organizaciones no gubernamentales (ONGs) marcharon para mostrar su respaldo hacia la soberanía del territorio venezolano.

Protestas estallan en NY y otras ciudades de EU

El sábado, la gente salió a las calles de Nueva York para protestar contra los ataques estadounidenses a Venezuela que llevaron al secuestro del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Caracas.

Chicago, Dallas, Filadelfia, Pittsburgh, San Francisco y Seattles fueron otros de los puntos en EU donde se registró la presencia de manifestantes.

"No a la guerra en Venezuela", "estoy con la Revolución Bolivariana" y "no sangre a cambio de petróleo" fueron algunos de los mensajes que se leían en carteles y mantas que desplegaron las y los asistentes a dichas movilizaciones.

-Con información de agencias

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los “pájaros de mal agüero”, quiero...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Una aproximación cualitativa

"Lo más simple es contar, pues comparamos numéricamente. Si, por ejemplo, un sujeto leyó 12 libros en...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
1

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

Según NYT, Trump le habría ofrecido a Maduro dejar Venezuela y exiliarse en Turquía, sin embargo, no aceptó. Esto llevó a EU a buscar otra opción: Rodríguez.
2

Trump le dijo a Maduro que huyera a Turquía. No quiso. Optó por Delcy Rodríguez: NYT

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global
3

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron el saqueo de Venezuela; Trump mostró ayer su intención de tomar el control del petróleo venezolano.
4

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España: Rechazamos el saqueo de Venezuela

El Canciller de Venezuela pidió a la Celac "dar un paso al frente" para exigir que se restaure la legalidad tras el secuestro de Maduro por EU.
5

"Callar equivale a avalar": Canciller venezolano pide a Celac dar "un paso al frente"

Nicolás Maduro está acusado de al menos cuatro delitos relacionados con su presunta participación en operaciones para traficar cocaína desde Venezuela hacia EU.
6

¿Cuáles son los delitos por los que EU acusa a Maduro y a su familia? Aquí la lista

El ejército de Venezuela afirmó que garantiza la continuidad democrática al respaldar a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada tras el secuestro de Maduro.
7

El ejército de Venezuela respalda a Delcy; denuncia asesinato de escoltas de Maduro

El Presidente Trump ofreció una conferencia el 3 de nero de 2026 con Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, para hablar sobre la intervención a Venezuela
8

El golpe de Trump en Venezuela revela la sed de EU por los recursos de América Latina

En México tiene que haber autonomía alimentaria.
9

ENTREVISTA ¬ La soberanía alimentaria permitirá acabar con la pobreza rural: Berdegué

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.
10

Tren Ajolote, más Trolebús, ciclovías y Cablebús: así se moverá la CdMx en 2026

Sheinbaum descarta cualquier injerencismo de EU
11

Sheinbaum descarta nuevamente intervención de EU en México: "Saben que no es opción"

El Presidente de EU, Donald Trump, amenazó a la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez: afirmó que enfrentará un “precio muy alto” si no coopera.
12

Delcy pagará un precio más alto que Maduro "si no hace lo correcto", advierte Trump

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln aceptarían tiranía de EU
13

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
14

Empresa que hizo obras en tramo siniestrado del Tren es ligada a abusos y corrupción

El TSJ de Venezuela designa a Delcy Rodríguez como Presidenta suplente
15

Delcy Rodríguez es nombrada Presidenta suplente por el Tribunal Superior de Venezuela

Destacadas

Ver sección
Destacadas
FOTOS y VIDEOS ¬ De la CdMx a Caracas, manifestantes antiTrump piden liberar a Maduro
1

FOTOS y VIDEOS ¬ De la CdMx a Caracas, manifestantes antiTrump piden liberar a Maduro

Nicolás Maduro está acusado de al menos cuatro delitos relacionados con su presunta participación en operaciones para traficar cocaína desde Venezuela hacia EU.
2

¿Cuáles son los delitos por los que EU acusa a Maduro y a su familia? Aquí la lista

El Canciller de Venezuela pidió a la Celac "dar un paso al frente" para exigir que se restaure la legalidad tras el secuestro de Maduro por EU.
3

"Callar equivale a avalar": Canciller venezolano pide a Celac dar "un paso al frente"

El Presidente Trump ofreció una conferencia el 3 de nero de 2026 con Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, para hablar sobre la intervención a Venezuela
4

El golpe de Trump en Venezuela revela la sed de EU por los recursos de América Latina

El Presidente de EU, Donald Trump, amenazó a la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez: afirmó que enfrentará un “precio muy alto” si no coopera.
5

Delcy pagará un precio más alto que Maduro "si no hace lo correcto", advierte Trump

Sheinbaum descarta cualquier injerencismo de EU
6

Sheinbaum descarta nuevamente intervención de EU en México: "Saben que no es opción"

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global
7

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

El ejército de Venezuela afirmó que garantiza la continuidad democrática al respaldar a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada tras el secuestro de Maduro.
8

El ejército de Venezuela respalda a Delcy; denuncia asesinato de escoltas de Maduro

El Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, en Nueva York (NY), es la prisión federal donde se encuentra Nicolás Maduro.
9

¿Cómo es la prisión donde está Maduro? También aloja a "El Mayo", Caro Quintero y más

Estados Unidos (EU) levantó las restricciones al espacio aéreo del Caribe tras el secuestro del Presidente Nicolás Maduro durante una operación en Venezuela.
10

EU levanta las restricciones al espacio aéreo del Caribe tras el secuestro de Maduro

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron el saqueo de Venezuela; Trump mostró ayer su intención de tomar el control del petróleo venezolano.
11

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España: Rechazamos el saqueo de Venezuela

Según NYT, Trump le habría ofrecido a Maduro dejar Venezuela y exiliarse en Turquía, sin embargo, no aceptó. Esto llevó a EU a buscar otra opción: Rodríguez.
12

Trump le dijo a Maduro que huyera a Turquía. No quiso. Optó por Delcy Rodríguez: NYT