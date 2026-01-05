La euforia colonialista de Trump se desborda: amenaza ahora a Cuba y Colombia

Trump considero que Colombia y Cuba son dos de los países que representan una amenaza para la seguridad de EU.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- Donald Trump amenazó este domingo al Presidente Gustavo Petro con enviar al ejército de Estados Unidos (EU) en una misión a Colombia, similar a la que terminó con el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela.

Además, el mandatario estadounidense también afirmó que Cuba "está a punto de caer", esto durante una charla con periodistas a bordo del Air Force One.

Al ser cuestionado por la prensa, el Presidente de EU habló acerca de cuáles son, según él, los países de América Latina que representan un problema de seguridad para su país, entre los que incluyó a México, Venezuela, Colombia y Cuba.

EU amenaza a Petro con enviar misión militar a Colombia

Al hablar sobre Colombia, Trump se refirió a Petro como un "hombre enfermo" que posee fábricas en las que fabrica drogas para traficarlas a EU, razón por la que consideró ordenar una incursión militar en el país sudamericano,

"Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo", dijo a una reportera.

En el marco de dichos señalamientos, Petro publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que su nombre nunca se ha relacionado con casos de narcotráfico ante las autoridades colombianas, por lo que calificó las declaraciones del mndatario estadounidense como calumnias.

"Deje de calumniarme señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la Paz del pueblo de Colombia", Escribió el Presidente de Colombia.

No sé si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante; en los archivos de la justicia colombiana, después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Quienes han llegado a denunciar… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Trump afirma que Cuba "está a punto de caer"

Durante su charla con la prensa, Trump lamentó la muerte de 32 personas originarias de Cuba durante la incursión del ejército de EU en Venezuela para secuestrar a Maduro.

El mandatario estadounidense afirmó que con el cambio de régimen en Venezuela la economía de la isla se vería severamente afectada, debido a que dejará recibir petróleo.