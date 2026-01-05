La euforia colonialista de Trump se desborda: amenaza ahora a Cuba y Colombia

Redacción/SinEmbargo

04/01/2026 - 10:45 pm

Trump amenazó al Presidente Gustavo Petro con enviar al ejército de EU en una misión a Colombia y afirmó que Cuba "está a punto de caer".

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Cómo es la prisión donde está Maduro? También aloja a "El Mayo", Caro Quintero y más

Delcy Rodríguez pide diálogo a Trump mientras Maduro se alista para comparecer en NY

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España: Rechazamos el saqueo de Venezuela

Trump considero que Colombia y Cuba son dos de los países que representan una amenaza para la seguridad de EU.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- Donald Trump amenazó este domingo al Presidente Gustavo Petro con enviar al ejército de Estados Unidos (EU) en una misión a Colombia, similar a la que terminó con el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela.

Además, el mandatario estadounidense también afirmó que Cuba "está a punto de caer", esto durante una charla con periodistas a bordo del Air Force One.

Al ser cuestionado por la prensa, el Presidente de EU habló acerca de cuáles son, según él, los países de América Latina que representan un problema de seguridad para su país, entre los que incluyó a México, Venezuela, Colombia y Cuba.

EU amenaza a Petro con enviar misión militar a Colombia

Al hablar sobre Colombia, Trump se refirió a Petro como un "hombre enfermo" que posee fábricas en las que fabrica drogas para traficarlas a EU, razón por la que consideró ordenar una incursión militar en el país sudamericano,

"Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo", dijo a una reportera.

En el marco de dichos señalamientos, Petro publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que su nombre nunca se ha relacionado con casos de narcotráfico ante las autoridades colombianas, por lo que calificó las declaraciones del mndatario estadounidense como calumnias.

"Deje de calumniarme señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la Paz del pueblo de Colombia", Escribió el Presidente de Colombia.

Trump afirma que Cuba "está a punto de caer"

Durante su charla con la prensa, Trump lamentó la muerte de 32 personas originarias de Cuba durante la incursión del ejército de EU en Venezuela para secuestrar a Maduro.

El mandatario estadounidense afirmó que con el cambio de régimen en Venezuela la economía de la isla se vería severamente afectada, debido a que dejará recibir petróleo.

“Cuba parece como que está lista para caer. No sé si podrán aguantar y uno tiene a muchos grandes cubanoestadunidenses que estarán muy contentos por ello”, dijo Trump

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los “pájaros de mal agüero”, quiero...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Una aproximación cualitativa

"Lo más simple es contar, pues comparamos numéricamente. Si, por ejemplo, un sujeto leyó 12 libros en...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Cuando Estados Unidos (EU) anunció el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otro nombre apareció: el de su esposa, Cilia Flores. ¿Quién es?
1

PERFIL ¬ Cilia Flores, esposa de Maduro, tejió red de poder que la llevó a mira de EU

Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
2

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

Según NYT, Trump le habría ofrecido a Maduro dejar Venezuela y exiliarse en Turquía, sin embargo, no aceptó. Esto llevó a EU a buscar otra opción: Rodríguez.
3

Trump le dijo a Maduro que huyera a Turquía. No quiso. Optó por Delcy Rodríguez: NYT

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"
4

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"

Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Maduro, envió un mensaje a EU en el que invitó a Trump a entablar un diálogo.
5

Delcy Rodríguez pide diálogo a Trump mientras Maduro se alista para comparecer en NY

6

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

China pidió a EU la "liberación inmediata" del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apresado en la madrugada del sábado en una operación militar en Caracas.
7

China pide a EU la "liberación inmediata" de Maduro; Venezuela le agradece su apoyo

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global
8

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

El ejército de Venezuela afirmó que garantiza la continuidad democrática al respaldar a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada tras el secuestro de Maduro.
9

El ejército de Venezuela respalda a Delcy; denuncia asesinato de escoltas de Maduro

Gobierno de Cuba revela que 32 connacionales fallecieron en el ataque de EU a Venezuela
10

Cuba: 32 compatriotas murieron en operación de EU en Venezuela; declara luto nacional

En México tiene que haber autonomía alimentaria.
11

ENTREVISTA ¬ La soberanía alimentaria permitirá acabar con la pobreza rural: Berdegué

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron el saqueo de Venezuela; Trump mostró ayer su intención de tomar el control del petróleo venezolano.
12

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España: Rechazamos el saqueo de Venezuela

Nicolás Maduro está acusado de al menos cuatro delitos relacionados con su presunta participación en operaciones para traficar cocaína desde Venezuela hacia EU.
13

¿Cuáles son los delitos por los que EU acusa a Maduro y a su familia? Aquí la lista

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU
14

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

El TSJ de Venezuela designa a Delcy Rodríguez como Presidenta suplente
15

Delcy Rodríguez es nombrada Presidenta suplente por el Tribunal Superior de Venezuela

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump amenazó al Presidente Gustavo Petro con enviar al ejército de EU en una misión a Colombia y afirmó que Cuba "está a punto de caer".
1

La euforia colonialista de Trump se desborda: amenaza ahora a Cuba y Colombia

China pidió a EU la "liberación inmediata" del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apresado en la madrugada del sábado en una operación militar en Caracas.
2

China pide a EU la "liberación inmediata" de Maduro; Venezuela le agradece su apoyo

Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Maduro, envió un mensaje a EU en el que invitó a Trump a entablar un diálogo.
3

Delcy Rodríguez pide diálogo a Trump mientras Maduro se alista para comparecer en NY

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"
4

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"

Con el fin de ayudar a los Reyes Magos a encontrar los mejores precios y opciones de juguetes para las niñas y niños, la Profeco dio varias recomendaciones.
5

¿Cómo pueden los Reyes Magos encontrar mejores precios en juguetes? Profeco da tips

Cuando Estados Unidos (EU) anunció el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otro nombre apareció: el de su esposa, Cilia Flores. ¿Quién es?
6

PERFIL ¬ Cilia Flores, esposa de Maduro, tejió red de poder que la llevó a mira de EU

Gobierno de Cuba revela que 32 connacionales fallecieron en el ataque de EU a Venezuela
7

Cuba: 32 compatriotas murieron en operación de EU en Venezuela; declara luto nacional

8

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

FOTOS y VIDEOS ¬ De la CdMx a Caracas, manifestantes antiTrump piden liberar a Maduro
9

FOTOS y VIDEOS ¬ De la CdMx a Caracas, manifestantes antiTrump piden liberar a Maduro

Nicolás Maduro está acusado de al menos cuatro delitos relacionados con su presunta participación en operaciones para traficar cocaína desde Venezuela hacia EU.
10

¿Cuáles son los delitos por los que EU acusa a Maduro y a su familia? Aquí la lista

El Canciller de Venezuela pidió a la Celac "dar un paso al frente" para exigir que se restaure la legalidad tras el secuestro de Maduro por EU.
11

"Callar equivale a avalar": Canciller venezolano pide a Celac dar "un paso al frente"

El Presidente Trump ofreció una conferencia el 3 de nero de 2026 con Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, para hablar sobre la intervención a Venezuela
12

El golpe de Trump en Venezuela revela la sed de EU por los recursos de América Latina