Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"

Ante medios de comunicación, Donald Trump amagó nuevamente con una intervención militar en México, al señalar que el país está gobernado por el narco y que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo de enfrentar a los cárteles.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, insistió en que México es un país gobernado por los cárteles del narcotráfico, además de que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo de combatirlos y, por ello, ha rechazado que tropas estadounidenses intervengan en territorio mexicano.

"México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México", declaró Trump la noche de hoy ante medios de comunicación a bordo del Air Force One (el avión presidencial de EU).