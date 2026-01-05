América no pertenece a una potencia o a una doctrina, dice Sheinbaum en nuevo mensaje

Sugeyry Romina Gándara

05/01/2026 - 8:01 am

Claudia Sheinbaum volvió a rechazar de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. "La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera", advirtió.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo la mañana de este lunes un nuevo pronunciamiento sobre la intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela, la cual "derivó en la captura del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas". Esta ocasión aseguró que América no pertenece a una potencia o a una doctrina.

"Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Sólo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno", dijo al inicio de su "mañanera".

Sheinbaum Pardo reiteró que la posición de México "está claramente consagrada en la Constitución". "No es sólo un principio nacional, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los Estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación", destacó.

"Por ello, afirmamos con toda claridad que para México, y así debe ser para todas y todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables, son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre sin excepciones", declaró.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum fue enfática al destacar que la acción unilateral y la invasión "no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI", pues "no conducen ni a la paz ni al desarrollo".

"México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman", agregó durante su tradicional conferencia de prensa matutina.

En ese sentido, la mandataria federal recordó que el expresidente estadounidense Abraham Lincoln "definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", y que "Benito Juárez estableció claramente que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

050126 Posicionamiento Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

También citó las palabras de líderes históricos de Estados Unidos, como el llamado de George Washington en 1796 a observar la buena fe y la justicia hacia todas las naciones, así como a cultivar la paz y la armonía.

Además, la Presidenta de México confió en que América "puede y debe avanzar hacia una nueva visión, una visión basada en la cooperación y no en la intervención".

“El continente enfrenta desafíos nuevos. La competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva, innovación, educación y bienestar social”, detalló.

Respecto al combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada en el país, un asunto que ha generado alerta por las recientes declaraciones de Donald Trump, quien consideró ayer que “algo tenemos que hacer con México”, la doctora insistió en que ha habido una buena relación con Estados Unidos y en que existe una coordinación basada en cuatro principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

Claudia Sheinbaum hizo un nuevo pronunciamiento sobre la intervención militar de EU en Venezuela. Ahora dijo que América no pertenece a una potencia o doctrina.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo leyó el posicionamiento de México ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

“México coopera con Estados Unidos, incluso por razones humanitarias, para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población, particularmente a las y los jóvenes. Como lo hemos dicho en otras ocasiones: no queremos que el fentanilo, ni ninguna droga, se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo. Lo hacemos de manera responsable y decidida. Para México, el objetivo central es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio”, añadió.

Asimismo, la Jefa del Poder Ejecutivo recalcó que en México se ha hecho la tarea y que se ha trabajado en combatir la inseguridad, tanto así que ha reducido un 37 por ciento los homicidios dolosos. A su vez, mencionó que en materia de seguridad también existe una responsabilidad compartida, ya que la violencia que se vive en México tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino.

En su mensaje, sostuvo que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero tanto en México como en Estados Unidos, y señaló que en conversaciones con el Presidente Donald Trump se ha coincidido en que la atención a las causas es fundamental, incluyendo el fortalecimiento de valores, el apoyo familiar, la educación y la comunicación masiva para prevenir el consumo de drogas.

Por otra parte, la Presidenta Sheinbaum consideró que las organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), están obligadas a garantizar lo que determina la carta de Naciones Unidas, la cual “es muy clara en la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención”.

Más adelante, llamó a la unidad y a la defensa de la soberanía, debido a que están equivocados quienes buscan el injerencismo.

—¿Quién le puede poner un límite a Trump si no respeta ni las propias leyes de su país? —le cuestionó un reportero.

—Los pueblos y la fortaleza de México, por eso hay que mantenernos unidos y con una visión clara, porque esa visión la establece nuestra Constitución y la defensa de nuestra soberanía debe ser parte de la posición de todos.

Y es que la Presidenta llamó a la unidad general y destacó que quienes buscan la intervención de Estados Unidos en México —como lo han hecho algunos personajes de la derecha— están equivocados.

“Se equivocan quienes piensan que, fortaleciéndose afuera, van a tener mayor presencia en el pueblo de México”.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

