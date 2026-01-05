Petro responde a nuevas amenazas de Trump: "Por la patria tomaría otra vez las armas"

Redacción/SinEmbargo

05/01/2026 - 5:19 pm

Petro acusó a Trump de lanzar una amenaza contra su gobierno y advirtió que no aceptará ningún intento de intervención externa ni acciones para detenerlo.

Gustavo Petro advirtió que no permitirá acciones para detenerlo ni injerencias extranjeras, mientras que la Cancillería colombiana denunció una violación a los principios de soberanía y no intervención.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este lunes al Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, de lanzar una amenaza contra su gobierno y advirtió que no aceptará ningún intento de intervención externa ni acciones para detenerlo, al asegurar que su país defenderá su soberanía incluso por la vía armada si fuera necesario.

En un mensaje compartido en X, el mandatario colombiano sostuvo que su pueblo no permitirá intentos para detenerlo o deslegitimar a su gobierno y afirmó que, ante cualquier agresión, el país ejercerá su derecho a defenderse.

En ese contexto, señaló que está dispuesto a asumir la defensa de la nación incluso por la vía armada, aunque subrayó que su prioridad es preservar la paz y el orden interno.

"Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el Pacto de Paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", afirmó.

El Presidente Petro también cuestionó las declaraciones del Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien había sugerido una falta de cooperación de su gobierno.

Sin embargo, el mandatario colombiano aseguró que esa versión es falsa, y que responde a intereses políticos y económicos ligados al narcotráfico, los cuales, dijo, buscan provocar una ruptura en la relación entre Colombia y EU.

"En cuanto al señor Rubio, que desliga autoridades del Presidente y dice que el Presidente no quiere colaborar y que las autoridades sí, le solicito que lea la Constitución de Colombia, porque su información es completamente errada. Es producto de intereses de políticos colombianos ligados familiar o comercialmente con la mafia, que quieren la ruptura de relaciones entre EU y Colombia para que el narcotráfico de la cocaína se dispare en el mundo".

"Ordené retirar a varios coroneles de inteligencia de mi Policía por estar dando información falsa en contra del Estado. No sea que Rubio esté creyendo esas falacias", añadió.

Asimismo, precisó que como Jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, dirige directamente la política de seguridad y la estrategia contra el narcotráfico, y defendió los resultados de su gobierno, entre ellos incautaciones históricas de cocaína, la contención del crecimiento de cultivos ilícitos y el avance de programas de sustitución voluntaria.

"He ordenado bombardeos respetando todas las normas del derecho humanitario, con la baja y captura de mandos de primer orden de los grupos armados subordinados al narcotráfico. Ellos, en su táctica, reclutan menores de edad para que no se bombardee a sus cabecillas. Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños. Si bombardean campesinos, se volverán miles de guerrilleros en las montañas. Y si detienen al Presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al 'jaguar popular'", alertó.

En ese marco, explicó que la Fuerza Pública, integrada por las fuerzas militares y la Policía Nacional, tiene la instrucción de defender la soberanía nacional y evitar cualquier acción que implique reprimir al pueblo, al tiempo que reiteró su confianza en el respaldo popular frente a lo que calificó como amenazas externas.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la Fuerza Pública que prefiera la bandera de EU a la bandera de Colombia se retirará inmediatamente de la institución, por orden de las bases, la tropa y mía. La Constitución ordena a la Fuerza Pública defender la soberanía popular", sostuvo.

Respecto a las declaraciones del Presidente de EU, Petro mencionó que responderá una vez que se aclare el sentido exacto de las palabras pronunciadas en inglés, al advertir que la cobertura de la prensa nacional podría no reflejar con precisión el alcance real del mensaje emitido desde Washington. No obstante, dejó claro que cualquier amenaza contra su gobierno sería ilegítima.

Cancillería de Colombia rechaza declaraciones de Trump

La Cancillería de la República de Colombia también rechazó las afirmaciones realizadas por el Presidente Donald Trump, al considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto a la institucionalidad democrática colombiana.

"Ante las afirmaciones hechas por el Presidente de los Estados Unidos de América, señor Donald Trump, hoy 4 de enero de 2026, la Cancillería de la República de Colombia expresa su más enérgico rechazo por considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia", puntualizó.

En un comunicado, la Cancillería indicó que el Presidente de Colombia fue elegido legítimamente por la voluntad soberana del pueblo y que ejerce la Jefatura del Estado conforme al orden constitucional vigente, por lo que cualquier intento de descalificación constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que "dichas declaraciones contravienen los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de igualdad soberana de los Estados, no intervención y respeto mutuo, pilares esenciales del sistema internacional establecido en el marco de Naciones Unidas".

Por lo anterior, insistió en que Colombia conduce su política exterior de manera autónoma, responsable y conforme a sus intereses nacionales: "Colombia es un Estado democrático, soberano y plenamente respetuoso del derecho internacional, y conduce su política exterior de manera autónoma, responsable y conforme a sus intereses nacionales. Estos principios no están sujetos a condicionamientos externos ni admiten interpretaciones que menoscaben la soberanía e independencia política del Estado colombiano".

Finalmente, el gobierno colombiano reafirmó su disposición al diálogo y la cooperación internacional, pero recalcó que la soberanía nacional, la legitimidad de sus instituciones y el respeto debido al Jefe de Estado son principios irrenunciables, y calificó como inaceptables las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados.

"Colombia continuará actuando con coherencia, firmeza institucional y pleno apego al derecho internacional en la defensa de sus intereses y de su posición como Estado soberano en el sistema internacional", concluyó.

Trump amenaza con enviar misión militar a Colombia

Ayer, el Presidente Donald Trump amenazó a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con ordenar una misión militar en su país, similar a la operación estadounidense que derivó en el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela.

Las declaraciones fueron hechas durante una charla con periodistas a bordo del Air Force One, donde Trump incluyó a Colombia entre los países de América Latina (AL) que, a su juicio, representan un problema de seguridad para EU, junto con México, Venezuela y Cuba.

Al referirse directamente a Petro, el mandatario estadounidense lo calificó como un "hombre enfermo" y lo acusó de producir drogas para su tráfico hacia EU. Pero afirmó que esa situación no iba a "durar mucho tiempo”, en alusión a una posible incursión militar en territorio colombiano.

