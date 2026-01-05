La Presidenta pide a la ONU salir de "letargo" y se convierta en constructora de paz

Sheinbaum reiteró su llamado a reformar a la ONU para que defienda la autodeterminación de los pueblos y actúe con mayor firmeza ante conflictos armados.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nuevamente mostró la mañana de este lunes su descontento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su posición pasiva frente a conflictos globales y afirmó que dicho organismo está en un letargo burocrático del que ya debe salir.

“La ONU debe dejar su letargo. Ahora viene pronto la elección del nuevo titular de Naciones Unidas. ¿Cómo es? Secretario General de Naciones Unidas y tiene que haber el fortalecimiento de esta institución, no fortalecimiento burocrático, sino su surgimiento. La Carta de las Naciones Unidas sigue siendo vigente y tienen que defenderla todas las naciones”, dijo en la conferencia matutina al hablar sobre la intervención de Estados Unidos (EU) en Venezuela. Sin embargo, no sólo por ese hecho se reprocha a la ONU, sino también por lo que ha pasado con Gaza y el genocidio del que son víctimas sus habitantes.

“Que se fortalezca, que salga de este letargo burocrático y que realmente se convierta en un espacio de construcción de paz en el mundo”, destacó Sheinbaum Pardo.

Desde Palacio Nacional, consideró que las organizaciones internacionales, como la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA), deben garantizar lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, la cual “es muy clara en la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención”.

Apenas el pasado 30 de diciembre, luego del ataque de Estados Unidos contra un muelle en Venezuela, Sheinbaum fue cuestionada sobre las presiones ejercidas por ese país contra Caracas. Aquella ocasión ya había reiterado su postura de rechazo a las acciones e intervenciones en otros países y reprochó la postura pasiva de la ONU al señalar que el organismo debería asumir un papel más protagónico.

“Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”, comentó.

El Consejo de Seguridad de la ONU realiza este día una sesión para abordar la intervención militar de EU en Venezuela y el secuestro del mandatario venezolano, una acción que, advirtió el Secretario General de la ONU, António Guterres, sienta “un precedente peligroso” para el orden internacional.