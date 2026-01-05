Rusia y China piden liberación de Maduro en la ONU; EU justifica ataques en Venezuela

La ONU sostuvo que la intervención de Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela vulnera la Carta del organismo. En tanto, Rusia y China condenaron la acción.

Madrid/Ciudad de México, 5 de enero (EuropaPress/SinEmbargo).- Naciones Unidas dijo este lunes que la intervención militar de Estados Unidos (EU) en Venezuela para capturar al Presidente de ese país, Nicolás Maduro, contraviene el Derecho Internacional y no respeta los principios de la Carta de Naciones Unidas.

"Vengo subrayado de manera constante la imperiosa necesidad de que todos respeten plenamente el Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que constituye la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", indicó el Secretario General de la ONU, António Guterres, en una declaración ante la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad leída por la Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo.

"Sigo profundamente preocupado porque las normas del Derecho Internacional no han sido respetadas en relación con la acción militar del 3 de enero", añadió en el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, en plena polémica por la legalidad de la maniobra de Washington para sacar del poder a Maduro.

La ONU recordó que su Carta fundacional consagra "la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado", por lo que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del cumplimiento de "todas las disposiciones" de la misma.

Ante la situación "confusa y compleja" en Venezuela, la ONU recalcó la necesidad de atenerse a los principios de la Carta de la ONU, insistiendo en que tiene que prevalecer "la fuerza del derecho". "El Derecho Internacional contiene herramientas para abordar cuestiones como el tráfico ilícito y los estupefacientes, las disputas sobre recursos y las preocupaciones en materia de derechos humanos", destacó el mensaje de Guterres.

El Secretario General @antonioguterres expresó profunda alarma por la escalada en Venezuela, que culminó hoy con una acción militar de Estados Unidos. Le preocupa que no se haya respetado el derecho internacional. Hace un llamado a todos los actores en Venezuela a entablar un… https://t.co/btRZVPs2zc — Naciones Unidas (@ONU_es) January 3, 2026

El Secretario General reconoció su "profunda preocupación" por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, asegurando que las acciones de Washington tienen un "posible impacto" en la región y se puede sentar "un precedente" en las relaciones entre los Estados.

ONU insta al diálogo interno para una transición

Apuntando a que el país sudamericano vive "décadas de inestabilidad interna, y de agitación social y económica" en los que la democracia se ha visto "socavada", la ONU pide evitar una escalada bélica que extienda el conflicto a otras zonas de la región.

"La situación es crítica, pero aún es posible evitar una conflagración más amplia y destructiva. Insto a que se tomen medidas para prevenir una conflagración más amplia y destructiva", mencionó el mensaje de Guterres en el marco de la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad.

Así pidió a todos los actores venezolanos que participen en "un diálogo inclusivo y democrático en el que todos los sectores de la sociedad puedan determinar su futuro". "Esto implica el pleno respeto de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la voluntad soberana del pueblo venezolano", señaló.

Rusia y China condenan la "agresión armada" de EU

Rusia y China expresaron este lunes su condena por la "agresión armada" de EU contra Venezuela, apuntando que la acción militar para deponer al Presidente Nicolás Maduro contraviene los principios de la Carta de Naciones Unidas, llamando a su rápida puesta en libertad.

En el marco de la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el representante ruso, Vasili Nebenzia, consideró que "no hay ni puede haber justificación alguna para los crímenes cínicamente cometidos por Estados Unidos en Caracas".

"Condenamos enérgicamente el acto de agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela, vulnerando todas las normas del Derecho Internacional", aseguró el Embajador ruso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, quien incidió en que este episodio ordenado por el Presidente estadounidense, Donald Trump, es el resultado del cumplimiento parcial y "selectivo" de los principios de la Carta de Naciones Unidas "según el panorama político".

Nebenzia ironizó así con que este es el "orden mundial" liberal "en todo su esplendor", afirmando que "horroriza incluso a los más acérrimos atlantistas", y que cualquier conflicto entre Washington y Caracas debe resolverse mediante el diálogo.

El representante ruso recalcó que la Casa Blanca tiene que "empezar a reconocer la soberanía de otros Estados, en lugar de dedicarse a derrocar regímenes que les resultan incómodos", insistiendo en la pronta liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

China carga contra EU por erigirse en la "Policía del mundo"

En la misma línea se expresó China, cuyo representante Geng Shuang, denunció que Washington ha "pisoteado la soberanía venezolana, su seguridad y sus derechos e intereses legítimos". También mencionó que la acción ordenada por Trump vulnera "gravemente" los principios de la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y la solución pacífica de las controversias internacionales.

"Ningún país puede ser la Policía del mundo ni ningún Estado puede erigirse en Juez internacional", subrayó para insistir en su apoyo al Ejecutivo de Maduro y al pueblo venezolano. De esta forma, China reclamó a Estados Unidos que "deje de acosar y deje atrás estas prácticas de coacción y forje relaciones a partir del respeto mutuo", apostando por la no injerencia en los asuntos internos.

EU justifica en la ONU el secuestro de Maduro

El representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, defendió este lunes la intervención militar en Venezuela para secuestrar al Presidente Nicolás Maduro como una "operación policial" para hacer cumplir la Ley por las acusaciones por narcotráfico que pesan sobre él "desde hace décadas".

En la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad, Waltz justificó que el operativo se realizó contra el "Presidente entre comillas", contra un "narcoterrorista ilegítimo", y se preguntó qué tipo de organización es la ONU si le trata como un Jefe de Estado democráticamente electo.

"Nicolás Maduro es responsable de haber perpetrado ataques contra el pueblo de Estados Unidos, por desestabilizar el hemisferio occidental y responsable de haber reprimido de manera ilegítima al pueblo de Venezuela", indicó.

"No estamos ocupando un país. Se trata de una operación policial para hacer cumplir la Ley y respetar las acusaciones vigentes desde hace décadas", argumentó Waltz, quien comparó la captura de Maduro con la del dictador panameño, Manuel Noriega, en 1989, tras haber operado como agente de la CIA.

El Embajador estadounidense ante la ONU aseguró que existen "evidencias abrumadoras" de las acusaciones que le imputa Estados Unidos y que serán presentadas "de manera abierta" durante el proceso judicial que Maduro y esposa, Cilia Flores, tienen ante sí.

Asimismo, incidió en que Maduro "no era un Jefe de Estado", sino un "narcoterrorista" que "durante años" ha manipulado el sistema electoral para mantenerse en el poder, desde donde ha estado liderando el Cártel de los Soles con "el objetivo de utilizar las drogas como arma contra Estados Unidos".

"Maduro y sus secuaces se han asociado con los mayores narcotraficantes y terroristas del mundo desde hace décadas y han facilitado el flujo de drogas que llegan a Estados Unidos", aseveró, citando al Tren de Aragua.

Centro de desestabilización

Waltz acusó a Maduro de utilizar Venezuela como "base de operaciones para los rivales y competidores de Estados", así como para enriquecer a "organizaciones terroristas" internacionales, como el partido milicia chií libanés Hezbolá, o "funcionarios corruptos" de otros países como Irán.

"No vamos a permitir que el hemisferio occidental se utilice como base de operaciones para los adversarios, rivales y competidores de Estados Unidos [...]. No se puede seguir dejando que las mayores reservas energéticas del mundo estén bajo el control de adversarios de Estados Unidos", subrayó.

Para finalizar, hizo mención a las denuncias de supuestos abusos contra los derechos humanos cometidos por el Gobierno de Maduro. "Más de ocho millones de venezolanos han abandonado el país, desestabilizando así a los países vecinos de la región y creando la mayor crisis de refugiados del mundo", apuntó.

De igual forma, reprochó que mientras "millones de venezolanos" en el exterior han recibido la noticia de la operación contra Maduro con "regocijo", el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "pontifica".

Venezuela denuncia ataque de EU ante la ONU

El representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció ante el Consejo de Seguridad que Estados Unidos ejecutó un ataque armado contra territorio venezolano sin justificación jurídica.

Durante una sesión de urgencia convocada por el propio organismo, el diplomático afirmó que los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026 representan un precedente grave para el orden internacional y para la soberanía de los Estados.

Moncada informó que la operación militar incluyó bombardeos en distintas zonas del país, la muerte de civiles y personal militar, daños a infraestructura esencial y el traslado forzado del Presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

El representante sostuvo que las acciones constituyen una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, al vulnerar principios como la igualdad soberana, la prohibición del uso de la fuerza y la obligación de resolver conflictos por medios pacíficos.

Asimismo, añadió que los ataques afectaron a población civil y bienes de carácter no militar, lo que contraviene los Convenios de Ginebra y diversos instrumentos del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.

Moncada señaló que el traslado forzado del Jefe de Estado venezolano representa una transgresión a la inmunidad de los mandatarios en funciones, norma que protege la estabilidad del sistema internacional y la soberanía estatal.

El diplomático recordó que la ONU define como acto de agresión el bombardeo o la invasión del territorio de un Estado por fuerzas extranjeras, por lo que advirtió sobre los riesgos de permitir que estos hechos queden sin respuesta institucional.

Finalmente, reiteró que la situación no sólo compromete la soberanía de Venezuela, sino también la credibilidad del Derecho Internacional y del sistema de seguridad colectiva, e instó a la ONU a actuar conforme a sus principios fundacionales.