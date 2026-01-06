El Magistrado Amieva, propuesto por Sheinbaum, asume como presidente del TFJA

Sugeyry Romina Gándara

06/01/2026 - 12:17 pm

El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa eligió a José Ramón Amieva Gálvez como su nuevo presidente para el periodo 2026–2028, en una votación sin contendientes y con el respaldo de la mayoría de las magistraturas. Su llegada al frente del TFJA, es clave para la Cuarta Transformación al ser el tribunal un órgano clave en la resolución de litigios fiscales y administrativos de fuerte impacto económico y político.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- El pleno general del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) eligió a José Ramón Amieva Gálvez, candidato único al contar el respaldo de la mayoría de los magistrados, para ocupar la Presidencia de este órgano jurisdiccional, el único que no fue tocado por la Reforma Judicial al depender del Poder Ejecutivo.

Amieva, un perfil abiertamente allegado a la 4T, quien fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2018, en su primer su mensaje tras la elección, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde un inicio lo propuso para integrarse, en primer lugar, a dicho órgano.

“En primer término, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la propuesta que hizo al Senado de la República para que me desempeñe en este importantísimo cargo público de Magistrado, en esta Sala Superior. Honraré con esfuerzo y dedicación la confianza en mí depositada”, expresó Amieva durante la sesión del pleno general del TFJA.

José Ramón Amieva forma parte del grupo de magistrados que se integraron recientemente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que fueron ratificados por el Senado de la República, luego de ser propuestos por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para ejercer el cargo por 15 años improrrogables, a partir del 1 de noviembre de 2025.

En ese grupo de magistrados propuestos por la Presidenta está también Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña y Eduardo Santillán Pérez. Con estas designaciones, el Senado completó en octubre la integración de la Sala Superior del TFJA, órgano encargado de resolver controversias entre particulares y autoridades fiscales o administrativas

A dos meses y medio de que estos nuevos perfiles fueron ratificados, el pleno general del TFJA celebró este lunes, a partir de las 10:00 de la mañana, la sesión en la que se realizó la elección de quien ocupará la Presidencia del Tribunal para el periodo 2026–2028, es decir, por un lapso de tres.

Al inicio de la sesión, el todavía presidente del Tribunal, Guillermo Valls Esponda, solicitó a las magistradas y magistrados que manifestaran si alguno deseaba presentar su candidatura para encabezar el órgano. Fue entonces cuando el Magistrado Eduardo Santillán Pérez, uno de los nuevos integrantes de la Sala Superior propuestos por la Presidenta Sheinbaum, informó que diversas magistraturas habían decidido respaldar la candidatura de José Ramón Amieva Gálvez.

“Lo hemos hecho después de un análisis muy reflexivo, en el que consideramos que se antepone el interés del Tribunal. Consideramos que en esta etapa es muy importante el fortalecimiento institucional de este Tribunal y que, para ello, el doctor José Ramón Amieva cumple con las características de capacidad profesional, experiencia jurídica y, sobre todo, un compromiso muy importante con la justicia en nuestro país”, expuso Santillán Pérez ante el pleno.

El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa eligió a José Ramón Amieva Gálvez como su nuevo presidente para el periodo 2026–2028,.Foto: Cuartoscuro.

Santillán Pérez añadió que el respaldo a la candidatura de Amieva también buscaba reconocer el trabajo y el compromiso de quienes integran el Tribunal: “Será un honor para quienes respaldamos esta candidatura que el doctor José Ramón la acepte, y deseamos que esta sea una etapa que muestre unidad, fuerza y mucho compromiso institucional de las y los integrantes de este pleno”, señaló.

A la propuesta también se sumó el Magistrado Rafael Anzures Uribe, quien ya formaba parte del TFJA y que incluso fue presidente de este órgano entre 2020 y 2022. Al momento en que externó su apoyo, destacó la trayectoria de Amieva en la administración pública.

“Considerando la larga trayectoria que ha tenido en la administración pública, principalmente en el Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, donde se ha destacado por una función de administración del gobierno con discreción, eficiencia y buenos resultados, así como el paso que tuvo en la impartición de justicia contenciosa administrativa en su estado, Hidalgo, para mí es la persona adecuada para que pueda reformar y mejorar la impartición de justicia administrativa y federal”, expresó.

No hubo contendientes para Amieva. Luego de que los dos magistrados expresaron su respaldo, nadie levantó la mano. Amieva ya solo tenía que pasar a la votación en el pleno.

El proceso de elección establece que cada uno de los aspirantes debía presentar, en 10 minutos, su plan de trabajo. José Ramón Amieva, ya con la presidencia del organismo asegurada, presentó de manera general lo que será su plan de trabajo para los próximos tres años, aunque antes reiteró su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por haberlo propuesto como Magistrado del Tribunal.

La importancia de su nombramiento es clave para el segundo piso de la Cuarta Transformación. El Tribunal de Justicia Administrativa es el órgano en el que se analizan y resuelven los litigios de la recaudación de altos contribuyentes, así como sanciones a contratistas y prestadores de servicios que contrata el Gobierno.

Tribunal Federal de Justicia Administrativa
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) saldrá del control bajo control de grupos políticos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, al elegir a un presidente allegado a la 4T. Foto: TFJA.

Una muestra de su importancia es que, hasta el segundo trimestre de 2024, la última cifra disponible, el interés económico controvertido en todos los asuntos en trámite del Tribunal ascendió a un billón 232 mil 519 millones 320 mil 783 pesos, lo que equivale a casi 4.84 por ciento del PIB.

El monto también representa una sexta parte del gasto programable —es decir, aquel destinado a brindarle bienes y servicios públicos a la población— que para el año pasado, 2025, fue de 6 billones 490 mil 404 millones de pesos, el 71.6 por ciento del Presupuesto.

Incluso es cuatro veces mayor a lo que el Gobierno destinará en este año 2026 a todos los programas sociales, que para este ejercicio será de poco más de un billón de pesos, según anunció este mismo lunes el Coordinador de Programas Sociales, Carlos Torres, en la conferencia matutina.

El Magistrado Amieva, originario de Hidalgo, tomará así las riendas del TJFA, una instancia que acumula acusaciones de violencia laboral, despidos injustificados y exceso de gastos por parte de sus magistrados, como ha consignado SinEmbargo.

Pero además, es un órgano —el único que quedó fuera de la Reforma Judicial y que en este 2026 cumplirá 90 años de su fundación— que en los últimos años ha operado a favor de los poderosos, pues dicho tribunal ha anulado adeudos millonarios por impuestos de políticos previamente vinculados con casos de corrupción y también ha votado por absolverlos de otras sanciones.

Entre ellos destacan los casos de la lideresa sindical Elba Esther Gordillo; del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez; así como el de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y José Carreño Camacho, exfuncionario de la Función Pública investigado por omisiones relacionadas con la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con lo que ha consignado SinEmbargo.

Amieva – durante su mensaje ante el pleno– señaló que el TFJA cuenta con bases sólidas para consolidarse como un instrumento de defensa del gobernado frente a la autoridad y, al mismo tiempo, como un órgano que legitime el actuar público administrativo cuando éste se apega al Estado de derecho, a los valores institucionales y al humanismo en el ejercicio del poder público.

“Nos encontramos hoy ante una institución con bases sólidas para consolidarse como un instrumento de defensa del gobernado frente a la autoridad y, a su vez, como un órgano que legitime el actuar público administrativo cuando éste se apega al Estado de derecho, a los valores institucionales y al humanismo en el ejercicio del poder público”, afirmó.

La importancia de sanear el organismo también estuvo presente en el mensaje de quien será su titular, pues Amieva añadió que lo que la nación espera de este Tribunal es una justicia más accesible, eficiente y transparente.

“Lo que la nación espera de este Tribunal es una justicia más accesible, más eficiente, transparente, tecnológicamente avanzada, apegada a los valores éticos del ejercicio jurisdiccional y que se acerque de manera ágil y sencilla, con lenguaje claro, al justiciable, garantizando certeza, equidad y confiabilidad en sus decisiones”, sostuvo.

La trayectoria de José Ramón Amieva ha sido en el servicio público y también en la impartición de justicia administrativa. Uno de los cargos más visibles fue la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, función que desempeñó durante al menos ocho meses en 2018, luego de que Miguel Ángel Mancera solicitó licencia para integrarse a la campaña presidencial de Por México al Frente.

Durante ese breve periodo al frente del gobierno capitalino, uno de los aspectos más notorios de su gestión es que él fue el que reconoció públicamente que grupos de narcomenudistas en la Ciudad de México tenían potenciales alianzas con cárteles de la droga asentados en los estados de Jalisco, Morelos y Guerrero. Fue un reconocimiento contrastó con la postura mantenida durante la administración de Mancera, que, pese a la violencia desatada y la aparición de narcomantas, negó la presencia de cárteles del narcotráfico en la capital del país.

Previo a ser nombrado magistrado del TFJA, se desempeñaba como magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, y antes fue Alcalde por Morena de Mixquiahuala de Juárez, en este mismo estado, por un periodo de del 15 de diciembre de 2020 al 13 de julio de 2023.

José Ramón Amieva fue Secretario de Gobernación de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Su perfil está relacionado con Morena; pero antes estaba vinculado al PRD, pues fue parte del gabinete de Miguel Ángel Mancera, con quien se desempeñó como Secretario de Gobierno de la Ciudad de México y Secretario de Desarrollo Social. También fue Consejero Jurídico y de Servicios Legales del entonces Distrito Federal. Asimismo, trabajó como Subprocurador Jurídico de Derechos Humanos y Coordinador Interinstitucional en la Procuraduría General de Justicia del antes Distrito Federal, en donde también ocupó el cargo de Asistente Dictaminador en función de Coordinador de Asesores del Subprocurador de Procesos.

Es maestro en la Administración Pública y doctor en Derecho Procesal, también se desempeñó en cargos en la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural (Cocoder) donde fue Jefe de lo Contencioso u Obra Pública, en la Comisión de Recursos Naturales (Conrena), en el Fondo de Desarrollo Económico local (Fondeco).

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

