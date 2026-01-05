Ovidio Guzmán recibirá fecha de sentencia hasta julio; EU vuelve a aplazar audiencia

En la próxima audiencia de Ovidio Guzmán se dará a conocer la fecha en la que se le dictará sentencia tras declararse culpable por cuatro cargos relacionados con el narcotráfico.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- La Corte del Distrito Norte de Illinois notificó este lunes que la próxima audiencia de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que estaba programada para el próximo 9 de enero se pospondrá hasta el 10 de julio.

Dicha comparecencia tiene como propósito establecer la fecha en la que se dictará sentencia contra "El Ratón", quien se declaró culpable por cuatro cargos relacionados con tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos (EU), así como por su relación con el Cártel de Sinaloa.

El tribunal notificó el cambio de fecha de la audiencia correspondiente al caso número 1:09-cr-00383, radicado en la División Este del Distrito Norte de Illinois, a través del sistema de registro electrónico CM/ECF.

Ovidio Guzmán está bajo custodia de las autoridades estadounidenses luego de ser extraditado de México a EU el 15 de septiembre del 2023. Se desconoce si se encuentra recluido en una prisión de baja o de alta seguridad, de acuerdo con información confirmada por el Secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

¿De qué delitos se declaró culpable Ovidio Guzmán en EU?

El 11 de julio del 2025, el Ovidio se declaró culpable ante la corte de Illinois por cuatro cargos luego de que el hijo de "El Chapo" llegó a un acuerdo para colaborar con las autoridades de EU proporcionando información relacionada con otros casos a cambio de obtener otros beneficios, como evitar la cadena perpetua.

Los delitos por los que "El Ratón" se declaró culpable están relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero, posesión de armas y su participación en las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Según lo establecido en el acuerdo de culpabilidad, Ovidio está obligado a colaborar con las autoridades estadounidenses siempre que se le solicite durante el periodo entre que se declaró culpable hasta la fecha en la que se le dicte sentencia; si cumple, la Fiscalía presentará una moción para reducir su sentencia, o de lo contrario podría ir a prisión de por vida.