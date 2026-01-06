¿A cuánto ascienden las Pensiones para el Bienestar este 2026? Conoce los detalles

Los apoyos bimestrales para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad mantendrán montos definidos en 2026 y alcanzarán a más de 19 millones de beneficiarios.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- En 2026, el Gobierno de México fortalecerá los montos de las Pensiones para el Bienestar, dirigidas a personas adultas mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad, a fin de garantizar continuidad, certeza y atención directa a quienes más lo necesitan.

Mediante un comunicado oficial, las autoridades informaron que los programas de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad beneficiarán a más de 19 millones de derechohabientes durante este año, quienes recibirán los recursos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

¿Cuánto depositarán?

Durante este periodo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorgará un apoyo bimestral de seis mil 400 pesos a mujeres y hombres de 65 años en adelante, como parte de la política social federal.

Este programa concentra el mayor padrón de beneficiarios, con más de 14.1 millones de personas inscritas, y cuenta con una inversión social superior a los 500 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2026.

🔔 En 2026 se ajustarán los montos de las Pensiones y Programas del Bienestar: Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar. 💳 El pago será solo vía Tarjeta del Banco del Bienestar Los montos exactos y el calendario se publicarán después en canales oficiales. pic.twitter.com/Tplf8p3BGw — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) December 27, 2025

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar entregará un pago bimestral de tres mil 100 pesos a mujeres de entre 60 y 64 años, con una cobertura que supera los 3.4 millones de beneficiarias a nivel nacional.

Para este apoyo, el presupuesto anual asignado rebasa los 56 mil millones de pesos, lo que permitirá mantener la entrega regular del recurso durante todo el año a las mujeres incorporadas al programa.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el monto establecido para 2026 es de tres mil 300 pesos bimestrales, dirigido a alrededor de dos millones de derechohabientes.

Este programa dispone de una inversión superior a los 36 mil millones de pesos y el apoyo económico se deposita de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar.

🚨 ¡Primer pago del año! Hoy inician los pagos de pensiones. 💳 En 2026, en beneficio del pueblo de México, los montos suben a: 👴🏼 Adultos Mayores: $6,400 bimestrales

👨‍🦽Personas con Discapacidad: $3,300

🧑🏽 Mujeres de 60 a 64 años: $3,100 Más detalles: https://t.co/p8pB6l8RDv pic.twitter.com/OeVQvkbNij — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) January 5, 2026

La suma de las tres Pensiones para el Bienestar representa un compromiso social del Gobierno de México de gran escala que, en 2026, se traduce en una cobertura histórica, inversión pública orientada a la gente y continuidad en la construcción de un país más justo.