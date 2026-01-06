¿A cuánto ascienden las Pensiones para el Bienestar este 2026? Conoce los detalles

Redacción/SinEmbargo

05/01/2026 - 7:58 pm

Pensiones Bienestar: montos y beneficiarios confirmados para este 2026

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#PuntosyComas ¬ La justicia social es la meta del Programa de Bienestar 2025-2030

Pensión del Bienestar 2025: ¿Quiénes pueden registrarse, cuándo y con qué documentos?

Pensión Bienestar 2025: ¿Cuánto aumentará el pago para los adultos mayores en enero?

Los apoyos bimestrales para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad mantendrán montos definidos en 2026 y alcanzarán a más de 19 millones de beneficiarios.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- En 2026, el Gobierno de México fortalecerá los montos de las Pensiones para el Bienestar, dirigidas a personas adultas mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad, a fin de garantizar continuidad, certeza y atención directa a quienes más lo necesitan.

Mediante un comunicado oficial, las autoridades informaron que los programas de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad beneficiarán a más de 19 millones de derechohabientes durante este año, quienes recibirán los recursos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

¿Cuánto depositarán?

Durante este periodo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorgará un apoyo bimestral de seis mil 400 pesos a mujeres y hombres de 65 años en adelante, como parte de la política social federal.

Este programa concentra el mayor padrón de beneficiarios, con más de 14.1 millones de personas inscritas, y cuenta con una inversión social superior a los 500 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2026.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar entregará un pago bimestral de tres mil 100 pesos a mujeres de entre 60 y 64 años, con una cobertura que supera los 3.4 millones de beneficiarias a nivel nacional.

Para este apoyo, el presupuesto anual asignado rebasa los 56 mil millones de pesos, lo que permitirá mantener la entrega regular del recurso durante todo el año a las mujeres incorporadas al programa.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el monto establecido para 2026 es de tres mil 300 pesos bimestrales, dirigido a alrededor de dos millones de derechohabientes.

Este programa dispone de una inversión superior a los 36 mil millones de pesos y el apoyo económico se deposita de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar.

La suma de las tres Pensiones para el Bienestar representa un compromiso social del Gobierno de México de gran escala que, en 2026, se traduce en una cobertura histórica, inversión pública orientada a la gente y continuidad en la construcción de un país más justo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los “pájaros de mal agüero”, quiero...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Una aproximación cualitativa

"Lo más simple es contar, pues comparamos numéricamente. Si, por ejemplo, un sujeto leyó 12 libros en...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La ONU sostuvo que la intervención de EU para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela vulnera la Carta del organismo. En tanto, Rusia y China condenaron la acción.
1

Rusia y China piden liberación de Maduro en la ONU; EU justifica ataques en Venezuela

VIDEOS ¬ Disparos y sobrevuelo de drones se reportan cerca del Palacio de Miraflores
2

VIDEOS ¬ Disparos y drones se reportan cerca del Palacio de Miraflores en Caracas

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
3

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
4

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

5

Alguien ganó 400 mil dólares: apostó que Maduro caía poco antes de la orden de Trump

Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
6

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

Rubio niega legitimidad de González.
7

Rubio: González no es Presidente legítimo. La Nobel de la Paz agradece a EU invasión

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, afirmó que los señalamientos que buscan vincular a la 4T con el narco son parte de una estrategia de la oposición.
8

La estrategia de ligarnos al narco fue planeada con consultores, dice Luisa Alcalde

9

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

Cuando Estados Unidos (EU) anunció el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otro nombre apareció: el de su esposa, Cilia Flores. ¿Quién es?
10

PERFIL ¬ Cilia Flores, esposa de Maduro, tejió red de poder que la llevó a mira de EU

Si la información que circula es cierta, Trump decidió que Venezuela quede en manos de una exguerrillera que se hizo famosa por secuestrar a un estadounidense.
11

Venezuela, Trump y lo que viene

Hoy No Circula CDMX Edomex
12

Hoy No Circula 6 de enero: Cómo aplicará el programa vehicular este Día de Reyes

Petro acusó a Trump de lanzar una amenaza contra su gobierno y advirtió que no aceptará ningún intento de intervención externa ni acciones para detenerlo.
13

Petro responde a nuevas amenazas de Trump: "Por la patria tomaría otra vez las armas"

14

CLOSE UP ¬ El odio de Trump se expande con sus halcones: Hegseth, Miller y Landau

El Canciller De la Fuente cuestionó la incapacidad de la ONU para contener a las "hegemonías", en medio de la crisis por Venezuela y EU.
15

El Canciller De la Fuente critica a una "ineficiente" ONU tras ataque a Venezuela

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
1

La historia de cómo la CIA infiltró a Maduro hasta saber qué comían sus mascotas

Pensiones Bienestar: montos y beneficiarios confirmados para este 2026
2

¿A cuánto ascienden las Pensiones para el Bienestar este 2026? Conoce los detalles

VIDEOS ¬ Disparos y sobrevuelo de drones se reportan cerca del Palacio de Miraflores
3

VIDEOS ¬ Disparos y drones se reportan cerca del Palacio de Miraflores en Caracas

4

Alguien ganó 400 mil dólares: apostó que Maduro caía poco antes de la orden de Trump

El Canciller De la Fuente cuestionó la incapacidad de la ONU para contener a las "hegemonías", en medio de la crisis por Venezuela y EU.
5

El Canciller De la Fuente critica a una "ineficiente" ONU tras ataque a Venezuela

Petro acusó a Trump de lanzar una amenaza contra su gobierno y advirtió que no aceptará ningún intento de intervención externa ni acciones para detenerlo.
6

Petro responde a nuevas amenazas de Trump: "Por la patria tomaría otra vez las armas"

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
7

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

La ONU sostuvo que la intervención de EU para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela vulnera la Carta del organismo. En tanto, Rusia y China condenaron la acción.
8

Rusia y China piden liberación de Maduro en la ONU; EU justifica ataques en Venezuela

9

CLOSE UP ¬ El odio de Trump se expande con sus halcones: Hegseth, Miller y Landau

El decreto para regularizar "autos chocolate" se extendió hasta noviembre de 2026.
10

La SHCP recauda 7,300 mdp por "autos chocolate"; programa seguirá, pero con aranceles

Hoy No Circula CDMX Edomex
11

Hoy No Circula 6 de enero: Cómo aplicará el programa vehicular este Día de Reyes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las víctimas del accidente del Tren Interoceánico están en plena libertad de presentar denuncias ante la FGR.
12

Las víctimas del accidente en el Interoceánico son libres de presentar denuncias: CSP