El Canciller De la Fuente critica a una "ineficiente" ONU tras ataque a Venezuela

El Canciller De la Fuente reapareció este lunes y en un evento de la SRE cuestionó la ineficiencia de la ONU para contener a las "hegemonías", en medio de la crisis por Venezuela y EU.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, reapareció este lunes luego de pasar semanas en recuperación por una cirugía, y cuestionó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su "incapacidad" de ponerle un alto a "las hegemonías", luego de que Estados Unidos (EU) secuestrara al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral, es de la que mejor disponemos, pero infortunadamente hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías. Apenas logra alzar la voz para denunciar la cotidiana violación del derecho internacional", señaló De la Fuente en su discurso en la Inauguración de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados.

"Llamamos a la ONU, cuyo Consejo de Seguridad se reúne hoy, a asumir cabalmente su responsabilidad y actuar con mayor determinación, para generar condiciones que nos acerquen a una solución pacífica sostenible y conforme al derecho internacional", añadió el Canciller mexicano.

En su discurso, De la Fuente también indicó que la comunidad internacional "está dividida y hoy proyecta, con más fuerza, desconfianza que solidaridad". "América Latina y el Caribe es una zona de paz que debemos preservar", resaltó, ante la escalada definitiva de EU en Venezuela y sus amenazas contra otros países de la región, como Colombia y México.

"Las sanciones a la Corte Penal Internacional aumentan, pero su capacidad de acción para la rendición de cuentas disminuye. Se han creado, pues, condiciones propicias para narrativas que solo miran hacia adentro y pretenden ignorar el entorno, lo cual favorece el surgimiento de actores y movimientos ultraconservadores", argumentó De la Fuente en su discurso.

"Estamos atravesando uno de los periodos más complejos de los últimos tiempos. El orden jurídico internacional, dentro de la convivencia pacífica, se ha visto seriamente trastocado en nuestra región y en otras del mundo, a través del uso de la fuerza que ha puesto en entredicho la paz", añadió.

Por ello, el Canciller reiteró que la posición del gobierno de México es "clara y contundente". "Condenamos las acciones militares ejecutadas unilateralmente y rechazamos enérgicamente la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de cualquier Estado".

De la Fuente hizo eco durante su discurso de las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien nuevamente mostró la mañana de este lunes su descontento con la ONU por su posición pasiva frente a conflictos globales y afirmó que dicho organismo está en un letargo burocrático del que ya debe salir.

“La ONU debe dejar su letargo. Ahora viene pronto la elección del nuevo titular de Naciones Unidas. ¿Cómo es? Secretario General de Naciones Unidas y tiene que haber el fortalecimiento de esta institución, no fortalecimiento burocrático, sino su surgimiento. La Carta de las Naciones Unidas sigue siendo vigente y tienen que defenderla todas las naciones”, dijo en la conferencia matutina al hablar sobre la intervención de Estados Unidos (EU) en Venezuela. Sin embargo, no sólo por ese hecho se reprocha a la ONU, sino también por lo que ha pasado con Gaza y el genocidio del que son víctimas sus habitantes.

“Que se fortalezca, que salga de este letargo burocrático y que realmente se convierta en un espacio de construcción de paz en el mundo”, destacó Sheinbaum Pardo.

Desde Palacio Nacional, consideró que las organizaciones internacionales, como la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA), deben garantizar lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, la cual “es muy clara en la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención”.

En la misma conferencia de prensa de este lunes, Sheinbaum hizo un nuevo pronunciamiento sobre la intervención militar de EU en Venezuela, la cual "derivó en la captura del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas". Esta ocasión aseguró que América no pertenece a una potencia o a una doctrina.

"Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Sólo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno", dijo al inicio de su "mañanera".

Sheinbaum Pardo reiteró que la posición de México "está claramente consagrada en la Constitución". "No es sólo un principio nacional, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los Estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación", destacó.

Mientras tanto, Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este lunes por primera vez en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. En su declaración, Maduro se dijo inocente y "prisionero de guerra".