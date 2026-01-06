VIDEO MUY FUERTE: Motociclista muere tras ser arrastrado por un auto; FGJ-CdMx indaga

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Un motociclista murió en Iztapalapa tras ser atropellado y arrastrado por más de un kilómetro y medio por un automóvil; autoridades de la Ciudad de México ya investigan el caso.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- Un motociclista perdió la vida en la Alcaldía Iztapalapa luego de ser atropellado y arrastrado por un automóvil durante más de un kilómetro y medio, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx). El caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CdMx)

El hecho ocurrió durante la madrugada del 4 de enero en el cruce de Anillo Periférico y Eje 6 Sur, donde la conductora de un vehículo impactó al motociclista y continuó su trayecto sin detenerse para auxiliarlo.

Tras el impacto inicial, el cuerpo de la víctima quedó atrapado debajo del automóvil y fue arrastrado a lo largo de distintas vialidades hasta la colonia Constitución de 1917, donde finalmente fue abandonado.

Operadores del Centro de Comando y Control Oriente recibieron el reporte y alertaron a elementos policiacos, quienes se trasladaron a la esquina de Francisco Múgica e Ingeniero Félix Palavicini.

😱💥 ‼️LO ATROPELLA Y LO ARRASTRA; LO MANDÓ CON SAN PEDRO‼️ 😡❌ Anoche, un conductor se llevó entra las llantas a una persona sobre Periférico Oriente y Eje 6, en la Alc. #Iztapalaca, #CDMX, pero en vez de detener su marcha y ayudar a quien en ese momento había atropellado, le… pic.twitter.com/TdiHwkrUVY — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) January 4, 2026

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron sobre la cinta asfáltica a un hombre de aproximadamente 50 años de edad con múltiples lesiones visibles, por lo que solicitaron apoyo de servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se notificó al agente del Ministerio Público.

Las primeras indagatorias establecieron que el motociclista fue arrastrado por más de un kilómetro y medio desde el punto del accidente hasta el lugar donde fue localizado sin vida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se inició el análisis de las cámaras de videovigilancia para reconstruir la ruta seguida por el automóvil tras el atropellamiento.

📝 La Fiscalía CDMX inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, derivado de los hechos ocurridos el pasado 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa. Fue localizado un automóvil con características similares en el municipio de Nezahualcóyotl,… pic.twitter.com/fc8juHFU83 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 5, 2026

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, derivado de los hechos ocurridos en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Alcaldía Iztapalapa.

En seguimiento a estas diligencias, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México localizaron un automóvil con características similares, abandonado en calles del municipio de Nezahualcóyotl, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI) mantienen coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para su aseguramiento y realización de las pruebas periciales correspondientes.

Sin embargo, hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos, por lo que continúan las diligencias para su esclarecimiento.

La Fiscalía capitalina continuará con las diligencias y mantendrá informada a la ciudadanía conforme existan avances que legalmente puedan darse a conocer.