La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia

La Primera Ministra de Dinamarca advirtió que un ataque de Estados Unidos a Groenlandia rompería la OTAN, vulneraría normas internacionales y pondría en riesgo la seguridad europea.

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS).- La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, aseguró este lunes que si Estados Unidos (EU) ataca Groenlandia "todo se terminará", incluida la OTAN y "el mecanismo de seguridad que sigue vigente en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

Aunque destacó la importancia de que las palabras del Presidente estadounidense, Donald Trump, "sean tomadas en serio cuando dice que quiere hacerse con Groenlandia", Frederiksen advirtió del peligro que supondría que un país de la OTAN ataque a otro miembro de la Alianza.

"Hago todo lo posible para que esto no se produzca. Creo en la democracia y en las normas internacionales, y también que no se pueden cambiar las fronteras así como así", señaló en declaraciones a la cadena danesa TV2.

En este sentido, destacó que Copenhague "no va a aceptar esta situación" y afirmó que Trump "no debería amenazar a Dinamarca".

"No toleraremos una situación en la que Groenlandia se vea amenazada de esta manera", expresó, al tiempo que ha matizado que la isla "no desea formar parte de Estados Unidos".

"Quieren ser groenlandeses, no estadounidenses. Tenemos la expectativa de que todo el mundo, incluidos nuestros aliados, van a respetar las fronteras nacionales existentes", mencionó.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir en que Estados Unidos tiene que anexionarse Groenlandia por una cuestión de "seguridad nacional". "Y la Unión Europea necesita que la tengamos, y lo saben", agregó.

Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia reclamó que cesen las amenazas norteamericanas, apelando a que Copenhague es un aliado históricamente cercano a Washington y que la isla ártica "no está en venta".