Alguien apostó 400 mil dólares a que Maduro caería, poco antes de la orden de Trump

Una sospechosa ganancia de más de 400 mil dólares obtenida por un comerciante anónimo en la plataforma de apuestas de criptomonedas Polymarket se produjo tras apostar a la caída de Nicolás Maduro como líder de Venezuela, horas antes de que se conociera una supuesta orden de Donald Trump para que militares estadounidenses lo secuestraran. El hecho ha generado sospechas de uso de información privilegiada.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– Un comerciante misterioso ganó 400 mil dólares apostando a que Nicolás Maduro caería cinco horas antes de que en medio de explosiones nocturnas que sacudieron a Caracas, la capital venezolana, un grupo militar de élite secuestrara al Presidente de Venezuela y lo llevará a Estados Unidos, revela este lunes The Wall Street Journal.

El reporte refiere, de hecho, que el desconocido redobló su apuesta el viernes en Polymarket, una popular plataforma de apuestas basada en criptomonedas, a las 9:58 pm, poco antes de que el Donald Trump ordenara a los militares secuestrar a Maduro.

La apuesta le generó al comerciante más de 400 mil dólares, un retorno de inversión de 12 veces, lo cual ha alimentado sospechas de que detrás de la operación financiera hubo un conocimiento premeditado de la operación estadounidense en Venezuela que se tradujo en una ganancia rápida para el apostador, señala el Journal.

“El uso de información privilegiada es ilegal en el mercado de valores, y los reguladores monitorean rutinariamente las transacciones sospechosas antes de grandes noticias corporativas para poder procesar a los empleados que intentan enriquecerse utilizando información no pública”, explican en ese sentido los periodistas Alexander Osipovich y Caitlin Ostroff.

El reporte indica que el usuario anónimo creó una cuenta el mes pasado y realizó una apuesta inicial el 27 de diciembre, comprando contratos por valor de 96 dólares que se pagarían si Estados Unidos invadía Venezuela antes del 31 de enero, según datos de Polymarket citados por el Journal.

La persona incrementó sus apuestas durante la semana siguiente, manteniéndose en un puñado de contratos similares, a medida que aumentaban las tensiones entre Washington y Caracas Posteriormente centró sus apuestas en contratos que se pagarían si Maduro ya no fuera el líder de Venezuela antes del 31 de enero, cuando esa posibilidad todavía parecía remota. Finalmente, su última apuesta se produjo a las 9:58 pm del viernes, poco antes de que Trump ordenara a los militares avanzar.

“Dichos contratos se cotizaban a tan sólo 8 centavos cada uno”, lo que implica que los usuarios de Polymarket veían solo un 8 por ciento de probabilidad de que Maduro perdiera el poder este mes, según muestran los datos de la plataforma citados por The Wall Street Journal.

Varias horas después, añade el medio estadounidense, se supo de la operación estadounidense para capturar a Maduro y el valor de los contratos se disparó. Al final, el incógnito obtuvo casi 410 mil en ganancias por una apuesta por un valor aproximado de 34 mil dólares. “Más de la mitad del valor total de la apuesta se realizó la noche anterior al ataque”, expone el reportaje.

"Lo más probable es que se tratara de alguien con información privilegiada. Es mucho dinero para invertir a ese precio, sin mucha información", dijo Tre Upshaw , fundador de Polysights, una startup que ofrece herramientas de análisis para operadores de Polymarket, a The Wall Street Journal.

El diario precisa que si el operador detrás de las apuestas a Maduro fue un funcionario estadounidense que hizo uso indebido de información gubernamental, podría ser procesado bajo las leyes vigentes contra el uso de información privilegiada en contratos de swap, afirmó Noah Solowiejczyk , socio del bufete de abogados Fenwick & West.

Sin embargo, matiza el Journal, si el operador fue un extranjero que realizó las operaciones en el extranjero, las autoridades estadounidenses podrían no tener un caso debido a la falta de jurisdicción, añadió.

“Polymarket tiene la capacidad de realizar auditorías internas para examinar acusaciones de tráfico de información privilegiada”, dijo una persona familiarizada con el asunto a The Wall Street Journal. “Auditorías anteriores generalmente han determinado que los operadores responsables de la actividad sospechosa no eran personas con información privilegiada, sino que obtuvieron información por medios legales, como el rastreo de sitios web en busca de pistas sobre un próximo anuncio”, añadió la persona.