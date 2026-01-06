VERSUS ¬ ¿Qué pasó con Corina? ¿Por qué el secuestro de Maduro fue tan “fácil”?

El verdadero motor detrás de la intervención militar en Venezuela que llevó al secuestro de Nicolás Maduro es el control de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, más allá de cualquier narrativa sobre democracia o justicia, indicaron Alina Duarte, Ana Lilia Pérez, Alejandro Páez Varela y José Hernández en esta edición de VERSUS. En ese sentido, examinaron la colaboración de los medios de comunicación corporativos y de la oposición derechista para legitimar estas acciones mediante la manipulación informativa.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– La intervención militar estadounidense en Venezuela que culminó con el secuestro del Presidente Nicolás Maduro además de ser una "violación flagrante al derecho internacional" ha mostrado la verdadera motivación de Washington: el petróleo venezolano, a la par que ha exhibido cómo EU no ve en la oposición ni en María Corina Machado a interlocutores para sus planes en esta nación, señalaron Alina Duarte, Ana Lilia Pérez, Alejandro Páez Varela y José Hernández.

Ana Lilia Pérez sentenció la motivación de EU citando al propio mandatario estadounidense: "Trump lo dejó muy claro en la conferencia de prensa que dio el mismo sábado, horas después de este secuestro del Presidente en funciones, que sus verdaderos intereses es el petróleo". La periodista subrayó que Venezuela posee "las mayores reservas de petróleo probadas a nivel mundial", un recurso que, según ella, Estados Unidos "va a sacar y yo agrego saquear".

El monero José Hernández reforzó esta idea con un ejemplo del cinismo político: "El mismo Marco Rubio en una entrevista en ABC le pregunta el entrevistador: '¿Cuál es el marco jurídico para hacer esto que hicieron de secuestrar un presidente?'. Y él empieza a hablar del petróleo y el entrevistador dice, 'Repito la pregunta, ¿cuál es el marco jurídico?'. Y él sigue hablando del petróleo. Ese es su marco jurídico. Eso es lo que están haciendo."

Una de las grandes interrogantes en la mesa de VERSUS, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire, fue la "facilidad" con la que se logró el secuestro de un Presidente dentro de una instalación militar sin una respuesta inmediata del ejército venezolano.

“¿Cómo pueden secuestrar a un Presidente de adentro de una instalación militar sin que todo el del ejército inmediatamente se levante? No lo tengo claro... me genera mucha sospecha el hecho de que vayan, se lo lleven y los que mueran realmente son militares cubanos. Más de 30. ¿Por qué estaba rodeado el Presidente de Venezuela por militares cubanos? También me genera mucha sospecha”, cuestionó al respecto Alejandro Páez Varela.

Por su parte, la analista Alina Duarte propuso una explicación que vincula la resistencia con la protección del pueblo ante la agresión. Tras mencionar el bombardeo a Caracas, teorizó sobre la posible entrega de Maduro: "Hay algo que termina doblando siempre a los grandes liderazgos, que es que ataquen a su pueblo... ver bombardeada tu ciudad, sabiendo que están matando a tu gente, yo creo que es el punto, el talón de Aquiles de cualquiera que asume un liderazgo. Para mí, la verdad es que aunque no salga información, a mí me parece que se entregó."

A pesar del secuestro, los participantes señalaron que el chavismo permanece en el poder. Alina Duarte afirmó: "Nada ha cambiado en Venezuela. Es decir, el gobierno sigue gobernando, ya se juramentó Delcy Rodríguez, los ministros siguen al frente de los ministerios, el ejército sigue."

Otro de los temas analizados en VERSUS fue la rápida desautorización de la figura opositora María Corina Machado por parte de la administración estadounidense tras la intervención. Los analistas la calificaron como un "monigote" desechable, una figura inflada que la Casa Blanca ya no consideraba útil.

Hernández citó directamente al Gobierno de Estados Unidos para explicar el desprecio: "Trump dice, 'no tiene ni el apoyo ni el respeto'. Lo cual quiere decir no tiene mi apoyo ni mi respeto. Y aparte es cierto, o sea, Venezuela, el pueblo de Venezuela no apoya de ninguna manera a ella..."

Hernández continuó, citando a Marco Rubio: "la oposición, esa oposición, la que representa Corina Machado y el monigote no está en Venezuela. Ellos no están ahí. ¿Cómo vamos a reconocerla... si ni siquiera están ahí y efectivamente no tienen ningún respaldo ni ningún apoyo?"

Alina Duarte contextualizó el rol de Machado en una historia de traiciones:"la historia de María Corina Machado es la historia de los traidores en América Latina que apenas los utilizan los botan a la basura a donde siempre pertenecieron. Y así hicieron con Enrique Capriles, hicieron con Leopoldo López... sería la segunda o tercera ocasión en que Estados Unidos intenta inflar un un personaje y se le cae en el camino. El anterior es Guaidó."