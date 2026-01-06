VIDEOS ¬ Disparos y drones se reportan cerca del Palacio de Miraflores en Caracas

Usuarios en redes sociales reportaron la presencia de drones en las cercanías del Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, lo cual habría desencadenado la detonación de municiones de largo alcance para derribarlos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- Nueva actividad militar se habría registrado la noche de hoy en Caracas, Venezuela, donde se reportó una aparente presencia de drones que provocaron la detonación de municiones de largo alcance. Esto, cerca del Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia del país sudamericano.

De acuerdo con el material que circula en redes sociales, fue alrededor de las 18:30 horas cuando se desencadenaron los disparos en la capital venezolana, tras ser detectada la presencia de dichos drones cuya procedencia es desconocida hasta el momento de redactar esta nota.

Los videos, grabados por personas que habitan en las cercanías del recinto presidencial de Venezuela, permiten observar varias detonaciones que se realizan desde tierra hacia el cielo nocturno. Del mismo modo, se escuchan disparos en los alrededores.

Según reportes no oficiales, las acciones se habrían desencadenado a raíz de que un dron se acercó de más al Palacio de Miraflores. Al no tenerse la certeza de si se trataba de un artefacto enemigo, las fuerzas armadas del país sudamericano optaron por tomar una postura defensiva para derribarlo.

URGENTE DIFUNDIR 🚨 | VENEZUELA Drones sobrevolando y disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores y el centro de Caracas.

Se reporta apagón en este momento. Venezuela resiste: Población civil y Fuerza Armada repelen el ataque y neutralizan los drones. Esto no es… pic.twitter.com/XrMERnG3Rq — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) January 6, 2026

Erika Ortega Sanoja, periodista venezolana, escribió en su cuenta de Instagram que, según información de una "fuente confiable", un dron comercial sin autorización habría sobrevolado en el centro de Caracas, lo que dio paso a la acción militar.

"Esto generó una 'rápida respuesta' de las fuerzas de seguridad del Estado, como mandan los protocolos. La situación está controlada", le habrían comunicado.