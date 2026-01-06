VIDEO ¬ Sheinbaum destaca logros de su Gobierno en 2025: apoyos, salud, obras...

Redacción/SinEmbargo

05/01/2026 - 10:47 pm

El Gobierno federal informó los montos y alcances de apoyos sociales, salarios, becas, salud y vivienda otorgados en 2025, y previstos para 2026 en México.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este lunes un balance de 2025 en el que detalló algunos de los logros obtenidos por su Gobierno a lo largo de ese año, incluida la entrega de programas sociales, construcción de hospitales, obras hidráulicas y ferroviarias, etc.

“Los resultados de 2025 se traducen en bienestar y ampliación de derechos para todas y todos. Con el segundo piso de la Cuarta Transformación, México va bien y este año vamos a ir mejor”, indicó la mandataria federal en su cuenta de X, donde compartió un video.

Durante su informe, señaló que los programas del Bienestar mantuvieron cobertura para 32 millones de familias, al quedar establecidos como derechos constitucionales con recursos garantizados.

Entre los nuevos apoyos, la Jefa del Ejecutivo destacó la pensión universal para mujeres de 60 a 64 años, la cual benefició a tres millones de personas con un apoyo económico otorgado por el Gobierno federal.

En materia educativa, el programa de becas “Rita Cetina” entregó recursos económicos a 8.8 millones de estudiantes inscritos en secundarias públicas de todo el país.

En el sector salud, el programa Salud Casa por Casa realizó visitas médicas gratuitas a 10 millones de adultos mayores y personas con discapacidad, con atención directa financiada con presupuesto federal.

Asimismo, Sheinbaum informó que 20 mil 358 comunidades indígenas y afrodescendientes recibieron recursos públicos de forma directa tras la reforma constitucional que reconoce sus derechos colectivos.

Durante 2025, aseguró que se destinaron recursos para la inauguración de 25 hospitales y 14 centros de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar, además de financiar la construcción de 32 unidades adicionales.

En la misma línea, destacó que el sistema de salud recibió inversión para poner en operación 435 quirófanos, 52 salas de hemodinamia y mil 31 equipos de hemodiálisis, así como la contratación de 25 mil 257 trabajadores del sector.

En educación media superior, el Gobierno federal financió la integración del Bachillerato Nacional y la construcción y ampliación de 89 preparatorias para atender a 50 mil nuevos estudiantes. También, detalló se eliminaron los costos asociados al examen Comipems y se habilitó la plataforma “Mi derecho, mi lugar”, que garantiza acceso gratuito a la preparatoria más cercana.

Claudia Sheinbaum hizo un nuevo pronunciamiento sobre la intervención militar de EU en Venezuela. Ahora dijo que América no pertenece a una potencia o doctrina.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

De acuerdo con el desglose, la Presidenta señaló que la Universidad Nacional Rosario Castellanos recibió recursos para operar ocho nuevas sedes y atender a una matrícula de 77 mil estudiantes en todo el país.

En vivienda, detalló que el Gobierno inició la construcción de 390 mil casas en 2025 como parte de una meta de más de 1.2 millones, dirigidas a familias con ingresos menores a dos salarios mínimos. Además, de destinarse recursos para la escrituración de 267 mil 27 viviendas mediante un programa de regularización patrimonial.

En infraestructura carretera, se invirtió en la inauguración de tres carreteras y en el arranque de 12 proyectos carreteros y 11 distribuidores viales que sumarán más de dos mil kilómetros.

En materia hidráulica, Sheinbaum mencionó que se financiaron 20 sistemas de riego eficiente, 20 obras de agua potable y saneamiento, y la recuperación de dos mil 800 millones de metros cúbicos de concesiones sin uso. En tanto en el sector energético, indicó que se recibió inversión para tres plantas de ciclo combinado y la licitación de cinco más, así como 20 proyectos de energías renovables.

En el ámbito laboral, concluyó que el salario mínimo aumentó 12 por ciento en 2025 y subirá 13 por ciento en 2026, lo que representa un incremento real acumulado de 150 por ciento desde 2018.

Además, informó que las personas trabajadoras de plataformas digitales ya cuentan con seguridad social y que la reducción de la jornada laboral avanzará gradualmente hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.

