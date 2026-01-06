¿Qué ver en MUBI? Te contamos cuáles son los nuevos estrenos de la plataforma

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 7:00 am

La Hermanastra Fea

Este mes estarán disponibles ciclos curatoriales en honor a Martin Scorserse, Xavier Dolan y David Lynch; así como, las colecciones “Rompiendo el Hechizo: Cuentos de hadas retorcidos” y “Primeras películas primero”.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- Para iniciar este 2026, MUBI invita a explorar los primeros trabajos de grandes directores a través de diversas colecciones, que van de la fantasía al thriller; además, tres grandes estrenos del 2025 llegan en exclusiva a la plataforma al lado del final de temporada de la serie española Los años nuevos.

Tres grandes películas

Dentro del trío de películas exclusivas de este mes, llega La hermanastra fea, debut en la dirección cinematográfica de Emilie Blichfeldt, que reinterpreta el cuento clásico de La Cenicienta desde la perspectiva de una de sus hermanastras. Muy en la línea de La Sustancia (2024), este largometraje noruego sirve como pretexto para criticar los estándares de belleza y la forma grotesca en que la protagonista lucha por obtenerla.

La segunda cinta de esta tercia, es la ganadora a Mejor Ópera Prima, Mejor Actriz, Mejor Revelación Actoral y Mejor Guión Original en los Premios Ariel 2025, No nos moverán. Un thriller policial que cuenta la historia de Socorro, una abogada deprimida que lleva décadas en busca de justicia por el asesinato de su hermano durante la Masacre de Tlatelolco. Dirigida por Pierre Saint-Martin y protagonizada por Luisa Huertas (Párpados azules, 2007), esta galardona tragicomedia está disponible en MUBI desde el último día del 2025.

No nos moverán.
La película No nos moverán se integra al catalogo de MUBI. Foto: Cortesía MUBI

La tercera cinta es la más reciente obra del francés Quentin Dupieux (Rubber, 2010), titulada The piano accident (2025). Protagonizada por Adèle Exarchopoulos, relata la vida de Magalie, una polémica estrella de redes sociales que sufre un grave accidente durante la grabación de un video; refugiada en las montañas con su asistente, su aparente calma se rompe cuando un periodista comienza a chantajearla. También conocido como “Mr. Ozio” en su faceta como DJ, Dupieux continúa fiel a su característico y singular estilo en el que impera la comedia absurda y el humor negro.

Ciclo "Rompiendo el hechizo: cuentos de hadas retorcidos"

Con el ciclo "Rompiendo el hechizo: cuentos de hadas retorcidos", MUBI invita al público a vivir estas historias mágicas y fantásticas desde una perspectiva audaz. Pablo Berger presenta Blancanieves (2012), desarrollada en el mundo taurino; mientras que Sergei Parajanov llega con The color of pomegranates (1969), un retrato de la vida del poeta armenio Sayat-Nová; Donkey skin (1970) de Jacques Demy, adapta el cuento homónimo de Charles Perrault; Alice in wonderland (1976) del argentino Eduardo Plá, reinventa el clásico de Lewis Carroll y el ciclo se completa con las cintas de A dream longer then the night (1976) de Niki De Saint Phalle y la cinta de horro erótico, The beats (1975) de Walerian Borowczyk.

Colección “Primeras películas primero”

Por su parte, “Primeras películas primero”, una colección que reúne las cartas de presentación de esos directores que hoy son leyendas del cine contemporáneo, llega con cintas como: Pepi, Luci, Bom (1980) de Pedro Almodóvar, Get Out (2017) de Jordan Peele, Appropriate Behavior (2014) de Desiree Akhavan, Reprise (2006) de Joachim Trier, River Of Grass (1994) de Kelly Reichardt, Columbus (2017) de Kogonada y la obra debut del controversial Jafar Panahi titulada The White Balloon (1995).

Xavier Dolan y Martin Scorsese

Este mes también llegan dos programas dobles que celebran a Xavier Dolan y Martin Scorsese. Laurence anyways (2012) y Tom at the farm (2013) recorren la evolución estética y emocional del director quebequense; mientras que Raging bull (1980) y The last waltz (1978) exploran el cine visceral de Scorsese, de la violencia y la redención al registro de un concierto histórico. Una selección que reafirma la relevancia de ambos autores y su mirada sobre la condición humana.

¿Qué ver en MUBI?
Laurence Anyways de Xavier Dolan. Foto: Cortesía MUBI

Colección “David Lynch: un genio surrealista”

El cine de David Lynch se mantiene vigente en la plataforma con la colección “David Lynch: un genio surrealista”, una selección de cuatro títulos que traza la evolución de este icónico universo creativo, de las pesadillas industriales a la mitología oscura, un mundo lleno de misterio y belleza perturbadora. Dicho ciclo está conformado por Eraserhead (1977) , Lost Highway (1997), Twin Peaks: Fire Walk With Me (1992) y Twin Peaks: The Missing Pieces (2014).

Obra clave del cine africano

Asimismo, Touki Bouki (1973), obra clave del cine africano francófono, se hace presente en el catálogo de MUBI en enero. Se trata de la historia de dos jóvenes senegaleses decididos a emigrar a París. Ópera prima de Djibril Diop Mambéty, la película destaca por su estilo poético y montaje audaz. Reconocida con el Premio de la Crítica en Cannes y el Premio del Jurado en el Festival de Moscú en 1973.

La serie Los años nuevos de Rodrigo Sorogoyen (Las bestias, 2022) llega a su recta final con sus últimos cuatro capítulos. Este drama romántico protagonizado por Iria Del Río y Francesco Carril, continuará con el estreno de un nuevo capítulo cada miércoles de enero.

¿Qué ver en MUBI?
Touki Bouki (1973), obra clave del cine africano francófono. Foto: Cortesía MUBI

MUBI continua mostrando cine audaz, diverso y provocador, que dialoga tanto con las voces emergentes como con los grandes autores contemporáneos.

