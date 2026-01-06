Gobierno inicia entrega de tarjetas para la Beca Rita Cetina. Conoce los requisitos

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 1:07 am

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció el inicio de la entrega de tarjetas para las y los beneficiarios de Beca Rita Cetina.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¡No quedes fuera! Obtén la Beca para Empezar en CdMx: 31 de diciembre, el último día

¡Ya inició el pago de Becas del Bienestar! ¿Qué día te toca cobrar? Aquí te decimos

¿Estudias en alguna universidad de CdMx? Así puedes pedir la Beca para el Transporte

La Beca Rita Cetina se ampliará para estudiantes de primaria en 2026. En caso de no asistir a recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, la beneficiaria o el beneficiario deberá esperar a que concluya el periodo de entrega para obtenerla.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio César León Trujillo, anunció el lunes que el mismo 5 de enero inició la entrega de las tarjetas para las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, León Trujillo detalló que se llevará a cabo la distribución de un millón 53 mil 215 tarjetas del Banco del Bienestar, cuyo objetivo es llegar a las y los estudiantes de nivel secundaria del territorio nacional.

En este sentido, el coordinador hizo un llamado a los padres de familia o tutores de las y los menores de edad para estar al pendiente de las convocatorias y asistir puntualmente a las mismas, a fin de que los apoyos lleguen de manera directa, sin intermediarios ni contratiempos.

¿Qué documentos necesito para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar explicó que la distribución de las tarjetas de la Beca Rita Cetina se realizará por bloques a lo largo del país, por lo que la fecha y sede de entrega se revelará directamente en cada secundaria.

La madre, padre o tutor del beneficiario deberá presentar original y copia de:

  • Identificación oficial vigente.

  • Acta de nacimiento.

  • Clave Única de Registro de Población (CURP).

  • Comprobante de domicilio.

¿Cuál es la cantidad de dinero por la Beca Rita Cetina?

Julio César León Trujillo recordó que el monto de dinero por la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos bimestrales para los estudiantes de secundaria, así como de 700 pesos adicionales por cada alumno extra en el mismo nivel.

Asimismo, el coordinador nacional de las Becas para el Bienestar reiteró que la Beca Rita Cetina se ampliará en 2026 para las y los estudiantes de nivel primaria, quienes recibirán un apoyo anual de dos mil 500 pesos para la compra de útiles escolares y uniformes.

En caso de no asistir a recoger la tarjeta del Banco del Bienestar en el día y hora asignado para cada estudiante, no se podrá recibir el apoyo correspondiente, y se deberá esperar a que concluya el periodo de entrega de las tarjetas en todas las escuelas del país para acceder de nuevo a este trámite. Una vez concluido el proceso, se te contactará para llevar a cabo el procedimiento de entrega.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

+ Sección

Galileo

Especialista explica porque los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

La capsaicina, propiedad del chile, tiene beneficios para la salud.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
En un mensaje a la BMV, Grupo Televisa informó que Emilio Azcárraga Jean vendió una parte minoritaria de sus acciones a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia.
1

Azcárraga Jean, destronado por caso de corrupción, vende acciones adentro de Televisa

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
2

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

Miller, un alto asesor de Trump y uno de los principales “halcones” en Washington, dijo ayer que Groenlandia “le pertenece legítimamente a Estados Unidos”.
3

“Nadie va a luchar militarmente contra EU por Groenlandia”, advierte Stephen Miller

La CIA recomendó mantener a Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela, y no a María Corina Machado.
4

La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela

5

Pilares CdMx abre vacantes: Aquí los requisitos y el salario que ofrece el programa

Académicos de Canadá analizan escenarios
6

Académicos en Canadá analizan escenarios bélicos ante posible “anexión forzada” de EU

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"
7

RADICALES ¬ Trump inaugura era con secuestro a Maduro y coloca a México bajo amenaza

En EU, el negocio de la pizza tiene un rival formidable: la comida mexicana y los restaurantes mexicanos, que han crecido en el cariño de los estadounidenses.
8

Las pizzerías ya no son los restaurantes favoritos de EU. Les ganó la comida mexicana

9

#Anuario2025 ¬ Gobernadores en la mira: Adán, los Duarte, Cabeza, Alfaro, Evelyn...

Una de las casas en McAllen ligada a una empresa familiar de Cabeza de Vaca. Foto: UIF. Foto: UIF, 2022
10

#Anuario2025 ¬ Las mansiones del poder: De los ranchos de Duarte a las casas de Elba

Detienen a nueve integrantes de La Operativa Barredora en Tecamachalco.
11

SSP de Puebla detiene a nueve integrantes de La Operativa Barredora en Tecamachalco

12

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

Trump anunció que EU recibirá petróleo de Venezuela.
13

Trump: Venezuela dará a EU, de inmediato, hasta 50 millones de barriles de petróleo

14

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

Hoy No Circula
15

Hoy No Circula miércoles 7 de enero: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Detienen a nueve integrantes de La Operativa Barredora en Tecamachalco.
1

SSP de Puebla detiene a nueve integrantes de La Operativa Barredora en Tecamachalco

Una de las casas en McAllen ligada a una empresa familiar de Cabeza de Vaca. Foto: UIF. Foto: UIF, 2022
2

#Anuario2025 ¬ Las mansiones del poder: De los ranchos de Duarte a las casas de Elba

De Caro a "El Mencho", el mapa criminal mexicano ha variado de rostros.
3

#Anuario2025 ¬ De Caro a "El Mencho", el mapa criminal mexicano ha variado de rostros

4

Pilares CdMx abre vacantes: Aquí los requisitos y el salario que ofrece el programa

Académicos de Canadá analizan escenarios
5

Académicos en Canadá analizan escenarios bélicos ante posible “anexión forzada” de EU

Trump lanza amenazas a México otra vez. Dice que Sheinbaum tiene “miedo a cárteles"
6

RADICALES ¬ Trump inaugura era con secuestro a Maduro y coloca a México bajo amenaza

7

Chevron envía al menos 11 buques petroleros a puertos venezolanos, reporta Bloomberg

La CIA recomendó mantener a Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela, y no a María Corina Machado.
8

La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela

Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas en el país, con 15 mil 531 casos
9

Cinco adolescentes desaparecen en Jalisco; la FGE ya realiza operativo de búsqueda

10

#Anuario2025 ¬ Gobernadores en la mira: Adán, los Duarte, Cabeza, Alfaro, Evelyn...

Trump anunció que EU recibirá petróleo de Venezuela.
11

Trump: Venezuela dará a EU, de inmediato, hasta 50 millones de barriles de petróleo

Delcy Rodríguez a amenazas de Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios".
12

"Mi destino no lo decide sino Dios", responde Delcy Rodríguez a Trump sobre Venezuela