Gobierno inicia la entrega de Tarjetas para Beca Rita Cetina. Conoce los requisitos

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 1:07 am

El Gobierno de México dio a conocer la fecha de la entrega de tarjetas para adquirir la Beca Rita Cetina.

La Beca Rita Cetina se ampliará para estudiantes de primaria en 2026. En caso de no asistir a recoger la Tarjeta del Banco del Bienestar, el beneficiario deberá esperar a que concluya el periodo de entrega de este documento para obtener el mismo.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio César León Trujillo, anunció el lunes que el mismo 5 de enero inició la entrega de las Tarjetas para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, León Trujillo detalló que se llevará a cabo la distribución de 1 millón 53 mil 215 tarjetas del Banco del Bienestar, cuyo objetivo es llegar a los estudiantes de nivel secundaria del territorio nacional.

En este sentido, el coordinador hizo un llamado a los padres de familia o tutores de los menores de edad para estar al pendiente de las convocatorias y asistir puntualmente a las mismas, a fin de que los apoyos lleguen de manera directa, sin intermediarios ni contratiempos.

¿Qué documentos necesito para la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar explicó que la distribución de las tarjetas de la Beca Rita Cetina se realizará por bloques a lo largo del país, por lo que la fecha y sede de entrega se revelará directamente en cada secundaria.

La madre, padre o tutor del beneficiario deberá presentar original y copia de:

  • Identificación oficial vigente.

  • Acta de nacimiento.

  • CURP.

  • Comprobante de domicilio.

¿Cuál es la cantidad de dinero por la Beca Rita Cetina?

Julio César León Trujillo recordó que el monto de dinero por la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos bimestrales para los estudiantes de secundaria, así como 700 pesos adicionales por cada alumno extra en el mismo nivel.

Asimismo, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar reiteró que la Beca Rita Cetina se ampliará en 2026 para los estudiantes de nivel primaria, quienes recibirán un apoyo anual de dos mil 500 pesos para la compra de útiles escolares y uniformes.

En caso de no asistir a recoger la Tarjeta del Banco del Bienestar en el día y hora asignado para cada estudiante, no se podrá recibir el apoyo correspondiente, y se deberá esperar a que concluya el periodo de entrega de las tarjetas en todas las escuelas del país para acceder de nuevo a este trámite. Una vez concluido el proceso, se te contactará para llevar a cabo el procedimiento de entrega.

