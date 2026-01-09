¿Qué hacer este fin de semana? La CdMx tiene colibríes, a Godzilla y a la Fórmula E

Redacción/SinEmbargo

09/01/2026 - 7:00 am

¿Qué hacer en enero?

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Moda hoy, la exposición del Franz Mayer que muestra la creatividad del diseño latino

¿Te gusta el surrealismo? Esta exposición de Rodney Smith parece salida de un sueño

¿Fan de Eleven y Vecna? Lo que tienes que saber de Stranger Things: The Experience

Tras varias semanas de celebraciones poco a poco la rutina va regresando y para este fin de semana la Ciudad de México tiene exposiciones, carreras de autos y museos imperdibles. 

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Ciudad de México da la bienvenida al 2026 con actividades para toda la familia, así que si estás buscando algo para los últimos días de vacaciones, aquí te dejamos algunas opciones para disfrutar de los primer fin de semana de enero.

Exposición "Colibríes, arte y biodiversidad urbana"

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental es sede de la exposición "Colibríes, arte y biodiversidad urbana" que resalta la importancia de los colibríes como polinizadores en ecosistemas urbanos. Además, combina datos científicos de especialistas en colibríes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y el delicado y detallista arte escultórico de Davit Nava.

Los colibríes son endémicos del continente americano, por lo que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Existen alrededor de 335 especies descritas, de las cuales 59 se distribuyen en México y 19 de ellas en la Ciudad de México.

La exposición estará hasta el 12 de abril y el museo tiene un horario de martes a domingos de 10:00 a 17:00 horas.

¿Dónde? Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental  (Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México).
¿Cuánto? La entrada general tiene un costo de 38 pesos; niños, maestros y estudiantes, con credencial vigente, 18 pesos. Las visitas guiadas tienen un costo de 15 pesos, el servicio de silla de ruedas no tiene costo; adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 3 años, tienen entrada libre.

"Godzilla. La sombra atómica"

El Museo Casa de Carranza alberga la exposición "Godzilla. La sombra atómica" formada de ilustraciones, arte e instalaciones que muestran cómo Godzilla se ha convertido en uno de los monstruos más populares.

¿Dónde? Museo Casa de Carranza INAH (Río Lerma 35, Cuauhtémoc, Ciudad de México).
¿Cuánto? Entrada libre.

Hankook Mexico City E-Prix 2026

Esta carrera de Fórmula E se realizará el 10 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La capital mexicana es un lugar especial para la Fórmula E, aquí se vivió la primera victoria de Pascal Wehrlein; este 2026 la Ciudad de México será la sede de la carrera numero 150.

¿Dónde? Autódromo Hermanos Rodríguez (Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México).
¿Cuánto? El costo de los boletos va de los 744 pesos a los 4 mil pesos aproximadamente y se adquieren en Ticketmaster.

"¡Moda hoy! Diseño Latinoamericanx y latinx contemporáneo"

Esta exposición del Museo Franz Mayer es ideal para quienes gustan de la moda y todo lo que la rodea; presenta piezas de diseñadores como Oscar de la Renta, hasta voces emergentes que se hacen escuchar a través de sus prendas y que están marcando el rumbo de la moda.

¿Dónde? Museo Franz Mayer (Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México) hasta el 12 de abril.
¿Cuánto? La entrada tiene costo de 120 pesos, el horario es de martes a domingo, de 10 a 17 horas.

Moda Hoy en el Franz Mayer
La exposición reconoce la creatividad y diversidad de los diseñadores latinoamericanos. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

"Navidades en México"

“Navidades México” presenta su último fin de semana, el espectáculo del Ballet Folklórico de Amalia Hernández, reúne a más de 100 bailares y músicos con el vestuario original diseñado por la propia Amalia Hernández, para celebrar las tradiciones decembrinas mexicanas en el Castillo de Chapultepec.

Este espectáculo está inspirado en las festividades tradicionales de nuestro país, mismas que se traducen en tres actos. El primero recrea el momento de la anunciación, que continúa con el montaje de un nacimiento viviente. En el segundo acto, los Reyes Magos ofrecen regalos al niño Dios, representados con danzas provenientes de diferentes regiones, así como bailes inspirados en las costumbres mexicanas. Por último, se muestra una posada típica mexicana: los peregrinos, el canto de letanías, la luz de las velas, que representan la guía de los caminantes, y la tradicional piñata, que simboliza los siete pecados capitales y la fuerza que acaba con el pecado y las tentaciones.

Funciones que restan de enero:

  • Sábado 10
  • Domingo 11

¿Dónde? Castillo de Chapultepec (Bosque de Chapultepec II Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11100, Ciudad de México) del 25 de diciembre al 30 de diciembre.
¿Cuánto? Los boletos se adquieren en Ticketmaster y tienen un costo de 1 mil 180 pesos y 1 mil 586 pesos, más cargos.

Navidades en México 2025
Navidades en México se presenta en la explanada del Castillo de Chapultepec. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Motos: la selva de las dos ruedas

"En cada semáforo, en cada cruce y en cada banqueta, una marea de motocicletas serpentea con una...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Economía y reforma electoral

"Reducir el gasto electoral, bajando el financiamiento a los partidos, eliminando los organismos locales y 'abaratando' la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Venezuela: justicia y democracia pendientes

"Venezuela necesita una salida que pertenezca a su gente. Una transición que garantice elecciones libres, la liberación...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Una historia de bandidos

"El supuesto tráfico de cocaína a Trump le importa un bledo. Otra vez, como en tantas otras...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

Maduro contra el azufre
Por Juan Carlos Monedero

Maduro contra el azufre

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales
Por Mario Campa

El rebrote imperialista: Cinco tesis iniciales

500 columnas y mi balance
Por Óscar de la Borbolla

500 columnas y mi balance

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

+ Sección

Galileo

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

Un nuevo estudio sugiere que la COVID-19 persistente es más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar que experimentan inestabilidad económica.

Estudio sugiere factores sociales ligados a mayor riesgo de COVID prolongada en niños

El ejercicio puede reducir los síntomas de depresión en un grado similar al de la terapia psicológica, según investigadores de la Universidad de Lancashire.

El ejercicio podría reducir la depresión tanto como tomar terapia, según un estudio

El estrés crónico es un factor que incide en nuestra salud mental y emocional; puede afectar la toma de decisiones y provocar enfermedades a largo plazo.

Especialista explica por qué el estrés te desgasta y cómo aprender a sobrellevarlo

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

Especialista explica por qué los niños están más irritables tras el Día de Reyes

Durante la temporada de frío, los ojos están sometidos a cambios ambientales muy bruscos que alteran su equilibrio natural. Aquí algunos tips para protegerlos.

¿Cómo puedes proteger tus ojos del frío esta temporada? Aquí te dejamos algunos tips

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios como extender la longevidad humana.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula CDMX Edomex
1

Doble Hoy No Circula este viernes 9 de enero: así aplicará la medida en CDMX y Edomex

Trump amenaza de nuevo a México.
2

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”

Donald Trump dice que no necesita del derecho internacional.
3

Trump dice que su "moral" es su único límite; “no necesito del derecho internacional"

La derecha mexicana es trumpista.
4

La derecha mexicana es trumpista

5

DATOS ¬ Videos viejos, IA y mentiras. La oposición en México aprovechó bien Venezuela

La nominación de Alejandro Gertz Manero como Embajador de México en Reino Unido y la declaración patrimonial de Genaro Lozano ponen bajo la lupa sus ingresos.
6

DATOS ¬ Ser Embajador te da fortunas. Vean lo que ganan Pavlovich, Quirino, Lozano...

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares.
7

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares; conoce la fecha límite

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
8

Motos: la selva de las dos ruedas

¿Qué hacer en enero?
9

¿Qué hacer este fin de semana? La CdMx tiene colibríes, a Godzilla y a la Fórmula E

WSJ dice que ante la escasez de crudo pesado, el mejor para refinerías de EU, Trump y su círculo habrían hecho la operación en Venezuela para robar su petróleo.
10

Refinerías de EU ya no tenían crudo pesado. La solución fue secuestrar a Maduro: WSJ

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.
11

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

ICE agrede a manifestantes en EU
12

VIDEOS ¬ La represión se instala en EU. Ciudadanos documentan las agresiones del ICE

Una investigación de Oregón sugiere que la falta de sueño puede acortar los años de vida, incluso más que los malos hábitos de alimentación y de ejercicio.
13

Un estudio revela qué hábito aporta más años de vida que la dieta y el ejercicio

La dignidad de los pueblos no se somete al capricho de los tiranos.
14

Los buitres del imperio merodean sobre México

Trump dice que hay "cooperación" con Venezuela.
15

Trump "canceló" una "segunda ola de ataques" a Venezuela por "cooperación" de Caracas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
¿Qué hacer en enero?
1

¿Qué hacer este fin de semana? La CdMx tiene colibríes, a Godzilla y a la Fórmula E

Trump dice que hay "cooperación" con Venezuela.
2

Trump "canceló" una "segunda ola de ataques" a Venezuela por "cooperación" de Caracas

Donald Trump dice que no necesita del derecho internacional.
3

Trump dice que su "moral" es su único límite; “no necesito del derecho internacional"

El Tren Interoceánico contará con un seguro de pasajeros en 2026, informa la Semar.
4

La Semar revela que el Tren Interoceánico contará con seguro de pasajeros en 2026

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares.
5

La CRT pone en marcha el registro obligatorio de celulares; conoce la fecha límite

6

DATOS ¬ Videos viejos, IA y mentiras. La oposición en México aprovechó bien Venezuela

El gobierno de Gustavo Petro formalizó una invitación a la Presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para visitar el país y abordar la crisis que vive el país.
7

Petro invita a Delcy Rodríguez a Colombia para abordar la crisis política con EU

La Semar informó que detuvo a siete presuntos delincuentes, aseguró un laboratorio y una bodega empleados para la elaboración de droga sintética en Sinaloa.
8

La Semar asegura laboratorio y bodega, y detiene a 7 presuntos criminales en Sinaloa

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años
9

Cazadores usaban flechas con veneno desde hace 60 mil años, revela hallazgo en África

ICE agrede a manifestantes en EU
10

VIDEOS ¬ La represión se instala en EU. Ciudadanos documentan las agresiones del ICE

Las autoridades alertaron que existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del norte de Sonora y Chihuahua.
11

El frente frío 27 bajará temperaturas; habrá lluvias en el sureste, alerta la Conagua

Trump amenaza de nuevo a México.
12

Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”