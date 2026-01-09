¿Qué hacer este fin de semana? La CdMx tiene colibríes, a Godzilla y a la Fórmula E

Tras varias semanas de celebraciones poco a poco la rutina va regresando y para este fin de semana la Ciudad de México tiene exposiciones, carreras de autos y museos imperdibles.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- La Ciudad de México da la bienvenida al 2026 con actividades para toda la familia, así que si estás buscando algo para los últimos días de vacaciones, aquí te dejamos algunas opciones para disfrutar de los primer fin de semana de enero.

Exposición "Colibríes, arte y biodiversidad urbana"

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental es sede de la exposición "Colibríes, arte y biodiversidad urbana" que resalta la importancia de los colibríes como polinizadores en ecosistemas urbanos. Además, combina datos científicos de especialistas en colibríes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y el delicado y detallista arte escultórico de Davit Nava.

Los colibríes son endémicos del continente americano, por lo que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Existen alrededor de 335 especies descritas, de las cuales 59 se distribuyen en México y 19 de ellas en la Ciudad de México.

La exposición estará hasta el 12 de abril y el museo tiene un horario de martes a domingos de 10:00 a 17:00 horas.

¿Dónde? Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México).

¿Cuánto? La entrada general tiene un costo de 38 pesos; niños, maestros y estudiantes, con credencial vigente, 18 pesos. Las visitas guiadas tienen un costo de 15 pesos, el servicio de silla de ruedas no tiene costo; adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 3 años, tienen entrada libre.

"Godzilla. La sombra atómica"

El Museo Casa de Carranza alberga la exposición "Godzilla. La sombra atómica" formada de ilustraciones, arte e instalaciones que muestran cómo Godzilla se ha convertido en uno de los monstruos más populares.

¿Dónde? Museo Casa de Carranza INAH (Río Lerma 35, Cuauhtémoc, Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada libre.

Hankook Mexico City E-Prix 2026

Esta carrera de Fórmula E se realizará el 10 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La capital mexicana es un lugar especial para la Fórmula E, aquí se vivió la primera victoria de Pascal Wehrlein; este 2026 la Ciudad de México será la sede de la carrera numero 150.

¿Dónde? Autódromo Hermanos Rodríguez (Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México).

¿Cuánto? El costo de los boletos va de los 744 pesos a los 4 mil pesos aproximadamente y se adquieren en Ticketmaster.

"¡Moda hoy! Diseño Latinoamericanx y latinx contemporáneo"

Esta exposición del Museo Franz Mayer es ideal para quienes gustan de la moda y todo lo que la rodea; presenta piezas de diseñadores como Oscar de la Renta, hasta voces emergentes que se hacen escuchar a través de sus prendas y que están marcando el rumbo de la moda.

¿Dónde? Museo Franz Mayer (Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México) hasta el 12 de abril.

¿Cuánto? La entrada tiene costo de 120 pesos, el horario es de martes a domingo, de 10 a 17 horas.

"Navidades en México"

“Navidades México” presenta su último fin de semana, el espectáculo del Ballet Folklórico de Amalia Hernández, reúne a más de 100 bailares y músicos con el vestuario original diseñado por la propia Amalia Hernández, para celebrar las tradiciones decembrinas mexicanas en el Castillo de Chapultepec.

Este espectáculo está inspirado en las festividades tradicionales de nuestro país, mismas que se traducen en tres actos. El primero recrea el momento de la anunciación, que continúa con el montaje de un nacimiento viviente. En el segundo acto, los Reyes Magos ofrecen regalos al niño Dios, representados con danzas provenientes de diferentes regiones, así como bailes inspirados en las costumbres mexicanas. Por último, se muestra una posada típica mexicana: los peregrinos, el canto de letanías, la luz de las velas, que representan la guía de los caminantes, y la tradicional piñata, que simboliza los siete pecados capitales y la fuerza que acaba con el pecado y las tentaciones.

Funciones que restan de enero:

Sábado 10

Domingo 11

¿Dónde? Castillo de Chapultepec (Bosque de Chapultepec II Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11100, Ciudad de México) del 25 de diciembre al 30 de diciembre.

¿Cuánto? Los boletos se adquieren en Ticketmaster y tienen un costo de 1 mil 180 pesos y 1 mil 586 pesos, más cargos.