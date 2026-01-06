Barry Pollack, el abogado Assange por Wikileaks, defenderá a Maduro en Tribunal de EU

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 3:00 am

Barry Pollack, abogado de Julian Assange, representará a Nicolás Maduro

En la primer audiencia en la que Barry Pollack defendió al Presidente de Venezuela, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó la afirmación de que el "Cártel de los Soles", la supuesta red criminal de Maduro, fuese real.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- Barry Pollack, el abogado litigante que defendió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es el encargado de representar desde el lunes al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la justicia en Estados Unidos, luego de ser secuestrado por el gobierno de Donald Trump el pasado sábado en la ciudad de Caracas.

El abogado se presentó el lunes en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde el mandatario venezolano se declaró inocente tras ser acusado de narcoterrorismo. No obstante, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó la afirmación de que el "Cártel de los Soles", la supuesta organización de Maduro, fuese real.

"Soy inocente, no culpable, soy un hombre decente, sigo siendo Presidente de mi país", expresó Maduro.

Barry Pollack dijo ante la prensa que no está buscando la liberación bajo fianza de Nicolás Maduro en este momento, "pero podría hacerlo más adelante". Además, el litigante calificó las acciones del gobierno de Estados Unidos como un "secuestro militar".

"Hay preguntas sobre la legalidad de su secuestro militar", manifestó el abogado.

Por su parte, la esposa de Maduro, Cilia Flores, quien también fue abducida por Estados Unidos, es representada por el abogado Mark Donnelly, quien explicó que la primera dama venezolana sufrió "lesiones importantes" durante el "secuestro", las cuales se "pueden ver".

En este sentido, Donnelly señaló que es posible que Flores tenga alguna fractura en su cuerpo, así como un posible hematoma severo en las costillas, por lo cual indicó que es necesario que sea sometida a una evaluación física.

Barry J. Pollack es un abogado penalista que es socio de la firma Harris St. Laurent & Wechsler LLP, y fue el encargado de negociar el acuerdo que llevó a Julian Assange a declararse culpable en 2024 de un único delito grave por conspiración para obtener y difundir información de defensa nacional.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

2

VERSUS ¬ ¿Qué pasó con Corina? ¿Por qué el secuestro de Maduro fue tan “fácil”?

Con México o con el imperio
3

Con México o con el imperio

Dinamarca advierte ruptura de la OTAN ante un ataque de EU a Groenlandia
4

La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
5

La historia de cómo la CIA infiltró a Maduro hasta saber qué comían sus mascotas

El festín de los halcones y los buitres
6

El festín de los halcones y los buitres

7

Alguien ganó 400 mil dólares: apostó que Maduro caía poco antes de la orden de Trump

8

VIDEO MUY FUERTE: Motociclista muere tras ser arrastrado por un auto; FGJ-CdMx indaga

La ONU sostuvo que la intervención de EU para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela vulnera la Carta del organismo. En tanto, Rusia y China condenaron la acción.
9

Rusia y China piden liberación de Maduro en la ONU; EU justifica ataques en Venezuela

Pensiones Bienestar: montos y beneficiarios confirmados para este 2026
10

¿A cuánto ascienden las Pensiones para el Bienestar este 2026? Conoce los detalles

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
11

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
12

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
13

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

María Corina Machado alabó al Presidente de EU, Donald Trump, por su decisión de enviar una operación militar a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro.
14

María Corina alaba a Trump por secuestrar Maduro e insiste que merece Nobel de la Paz

La Presidenta Claudia Sheinbaum mostró descontento con la ONU por su posición pasiva frente a conflictos globales; debe salir de su letargo burocrático, dijo.
15

La Presidenta pide a la ONU salir de "letargo" y se convierta en constructora de paz

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Barry Pollack, abogado de Julian Assange, representará a Nicolás Maduro
1

Barry Pollack, el abogado Assange por Wikileaks, defenderá a Maduro en Tribunal de EU

El Gobierno de México dio a conocer la fecha de la entrega de tarjetas para adquirir la Beca Rita Cetina.
2

Gobierno inicia la entrega de Tarjetas para Beca Rita Cetina. Conoce los requisitos

3

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

María Corina Machado alabó al Presidente de EU, Donald Trump, por su decisión de enviar una operación militar a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro.
4

María Corina alaba a Trump por secuestrar Maduro e insiste que merece Nobel de la Paz

5

VERSUS ¬ ¿Qué pasó con Corina? ¿Por qué el secuestro de Maduro fue tan “fácil”?

Las acciones de las principales petroleras de EU reportaron un incremento significativo en el valor de sus acciones en Wall Street tras el secuestro de Maduro.
6

Acciones de las petroleras de EU se disparan en Wall Street tras secuestro de Maduro

7

VIDEO MUY FUERTE: Motociclista muere tras ser arrastrado por un auto; FGJ-CdMx indaga

El peso mexicano logró ganar terreno frente al dólar y rompió el piso de los 18.00 pesos por unidad luego de una sesión volátil marcada por la incertidumbre.
8

El peso mantiene estabilidad frente al dólar en jornada de incertidumbre por Maduro

Donald Trump afirmó que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, pero abrió la posibilidad de nuevos ataques en caso de que Delcy Rodríguez no coopere.
9

Trump dice que no está en guerra con Venezuela, pero amenaza a Delcy con más ataques

Dinamarca advierte ruptura de la OTAN ante un ataque de EU a Groenlandia
10

La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia

Víctimas que resultaron lesionadas en el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico presentaron una denuncia ante la FGR.
11

Víctimas del descarrilamiento en Corredor Interoceánico presentan denuncia ante FGR

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
12

La historia de cómo la CIA infiltró a Maduro hasta saber qué comían sus mascotas