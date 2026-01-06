Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

La Opinión

06/01/2026 - 4:02 am

La capsaicina, propiedad del chile, tiene beneficios para la salud.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Investigadores de todo el mundo descubrieron que la capsaicina, una propiedad del chile, podría tener beneficios que abarcan desde la mejora de la salud intestinal hasta la posibilidad de extender la longevidad humana.

Por Franklin Delgado

Los Ángeles, 3 de enero (La Opinión).- Durante siglos, las culturas de América Latina, Asia y otras regiones del mundo han incorporado los chiles y ajíes picantes como elementos fundamentales de su gastronomía, sin saber que detrás de esa sensación ardiente se escondía un compuesto con notables propiedades medicinales. La capsaicina, la molécula responsable del característico picor de los pimientos, ha pasado de ser simplemente un ingrediente culinario a convertirse en objeto de intenso escrutinio científico.

En los últimos años, investigadores de todo el mundo han descubierto que este alcaloide natural posee capacidades que van mucho más allá de estimular nuestras papilas gustativas, revelando beneficios que abarcan desde la mejora de la salud intestinal hasta la posibilidad de extender la longevidad humana.

Lo que alguna vez fue considerado apenas un condimento picante, hoy se estudia en laboratorios de prestigiosas universidades como un potencial agente terapéutico. La capsaicina, esa sustancia que hace llorar los ojos y acelera el pulso al morder un chile habanero, está demostrando ser un compuesto extraordinariamente versátil para la salud humana.

Beneficios de la capsaicina

Los estudios más recientes sugieren que el consumo regular de alimentos picantes ricos en capsaicina podría estar asociado con una reducción en la mortalidad general. Investigaciones poblacionales han observado que las personas que consumen alimentos picantes de forma habitual presentan tasas de mortalidad más bajas en comparación con quienes los evitan, un hallazgo que ha impulsado nuevas líneas de investigación sobre los mecanismos moleculares detrás de este efecto protector.

En el ámbito de la salud digestiva, la capsaicina ha mostrado efectos particularmente prometedores. Contrario a la creencia popular de que el picante daña el estómago, evidencia científica indica que este compuesto puede promover la salud de la mucosa gástrica, estimular la producción de jugos digestivos beneficiosos y favorecer un equilibrio saludable en la microbiota intestinal.

Algunos estudios sugieren que la capsaicina podría ayudar a prevenir úlceras al inhibir la producción excesiva de ácido y promover el flujo sanguíneo hacia el revestimiento estomacal.

Acción de la capsaicina

El efecto sobre el metabolismo constituye otra área de interés científico. La capsaicina activa receptores específicos en el organismo que pueden aumentar el gasto energético y promover la oxidación de grasas, lo que ha llevado a investigar su potencial en el manejo del peso corporal y la prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.

En materia cardiovascular, investigadores han documentado que la capsaicina puede contribuir a la reducción de la presión arterial, mejorar la circulación sanguínea y disminuir los niveles de colesterol. Estos efectos combinados podrían explicar parcialmente la asociación observada entre el consumo de picante y la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas.

La acción antiinflamatoria de la capsaicina representa otro mecanismo clave en sus beneficios para la salud. La inflamación crónica se considera un factor subyacente en numerosas enfermedades degenerativas y del envejecimiento, por lo que compuestos con propiedades antiinflamatorias naturales resultan de gran interés médico.

Consumir, pero sin exageración

Los expertos advierten que no se trata de consumir cantidades extremas de picante. La moderación sigue siendo fundamental, ya que el consumo excesivo puede causar irritación gastrointestinal en personas sensibles. La recomendación general apunta hacia una incorporación regular pero mesurada de alimentos picantes en la dieta, como parte de un patrón alimentario equilibrado.

Mientras la investigación continúa desentrañando los secretos de este compuesto ancestral, la capsaicina se perfila como un ejemplo fascinante de cómo la sabiduría culinaria tradicional puede contener verdades científicas profundas. Lo que nuestros ancestros intuían sobre los beneficios del picante, la ciencia moderna ahora comienza a confirmar con evidencia experimental, abriendo nuevas perspectivas para la prevención de enfermedades y la promoción de una vida más saludable y, potencialmente, más larga.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

+ Sección

Galileo

La capsaicina, propiedad del chile, tiene beneficios para la salud.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

2

VERSUS ¬ ¿Qué pasó con Corina? ¿Por qué el secuestro de Maduro fue tan “fácil”?

Barry Pollack, abogado de Julian Assange, representará a Nicolás Maduro
3

Barry Pollack, el abogado Assange por Wikileaks, defenderá a Maduro en Tribunal de EU

Con México o con el imperio
4

Con México o con el imperio

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
5

La historia de cómo la CIA infiltró a Maduro hasta saber qué comían sus mascotas

El Gobierno de México dio a conocer la fecha de la entrega de tarjetas para adquirir la Beca Rita Cetina.
6

Gobierno inicia la entrega de Tarjetas para Beca Rita Cetina. Conoce los requisitos

7

Alguien ganó 400 mil dólares: apostó que Maduro caía poco antes de la orden de Trump

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
8

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

9

VIDEO MUY FUERTE: Motociclista muere tras ser arrastrado por un auto; FGJ-CdMx indaga

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
10

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

Dinamarca advierte ruptura de la OTAN ante un ataque de EU a Groenlandia
11

La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia

Pensiones Bienestar: montos y beneficiarios confirmados para este 2026
12

¿A cuánto ascienden las Pensiones para el Bienestar este 2026? Conoce los detalles

La ONU sostuvo que la intervención de EU para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela vulnera la Carta del organismo. En tanto, Rusia y China condenaron la acción.
13

Rusia y China piden liberación de Maduro en la ONU; EU justifica ataques en Venezuela

El festín de los halcones y los buitres
14

El festín de los halcones y los buitres

15

FUERTE VIDEO muestra cómo Joaquín "El Chapo" Guzmán interrogaba a "los traidores"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Barry Pollack, abogado de Julian Assange, representará a Nicolás Maduro
1

Barry Pollack, el abogado Assange por Wikileaks, defenderá a Maduro en Tribunal de EU

El Gobierno de México dio a conocer la fecha de la entrega de tarjetas para adquirir la Beca Rita Cetina.
2

Gobierno inicia la entrega de Tarjetas para Beca Rita Cetina. Conoce los requisitos

3

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

María Corina Machado alabó al Presidente de EU, Donald Trump, por su decisión de enviar una operación militar a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro.
4

María Corina alaba a Trump por secuestrar Maduro e insiste que merece Nobel de la Paz

5

VERSUS ¬ ¿Qué pasó con Corina? ¿Por qué el secuestro de Maduro fue tan “fácil”?

Las acciones de las principales petroleras de EU reportaron un incremento significativo en el valor de sus acciones en Wall Street tras el secuestro de Maduro.
6

Acciones de las petroleras de EU se disparan en Wall Street tras secuestro de Maduro

7

VIDEO MUY FUERTE: Motociclista muere tras ser arrastrado por un auto; FGJ-CdMx indaga

El peso mexicano logró ganar terreno frente al dólar y rompió el piso de los 18.00 pesos por unidad luego de una sesión volátil marcada por la incertidumbre.
8

El peso mantiene estabilidad frente al dólar en jornada de incertidumbre por Maduro

Donald Trump afirmó que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, pero abrió la posibilidad de nuevos ataques en caso de que Delcy Rodríguez no coopere.
9

Trump dice que no está en guerra con Venezuela, pero amenaza a Delcy con más ataques

Dinamarca advierte ruptura de la OTAN ante un ataque de EU a Groenlandia
10

La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia

Víctimas que resultaron lesionadas en el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico presentaron una denuncia ante la FGR.
11

Víctimas del descarrilamiento en Corredor Interoceánico presentan denuncia ante FGR

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
12

La historia de cómo la CIA infiltró a Maduro hasta saber qué comían sus mascotas