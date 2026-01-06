EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se produce después de que el gobierno de Donald Trump secuestrara a Nicolás Maduro. Apenas el año pasado EU designó a esta entidad como organización terrorista y la vinculó directamente con el Presidente de Venezuela.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– Al igual que sucedió con la falsa acusación de las armas de destrucción masiva en Irak, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) retiró su afirmación de que el "Cártel de los Soles" de Venezuela es un grupo real, expone The New York Times con base a la acusación formal contra Nicolás Maduro que fue reescrita luego de su secuestro.

El año pasado, el gobierno de Donald Trump designó al "Cártel de los Soles" como una organización terrorista y dijo que Nicolás Maduro la dirigía. Lo cierto es que ni la Administración para el Control de Drogas (DEA), ni el Informe Mundial sobre Drogas, elaborado anualmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nunca han mencionado al “Cártel de los Soles”.

La Fiscalía de EU sostenía en 2020 que Maduro junto Diosdado Cabello, Ministro de Relaciones Interiores, y Hugo Carvajal, un exmilitar, eran supuestamente líderes de esta organización criminal a la que llamaron el "Cártel de los Soles", que se refiere “a las insignias solares fijadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango”.

El Times expone que, en realidad, se trata de “un término coloquial, inventado por los medios venezolanos en la década de 1990, para referirse a funcionarios corruptos por el dinero del narcotráfico”.

En ese sentido, refiere que aunque la Fiscalía sigue acusando a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, “abandonó la afirmación de que el Cártel de los Soles fuera una organización real. En cambio, la acusación revisada afirma que se refiere a un ‘sistema clientelar’ y una ‘cultura de corrupción’ alimentada por el dinero del narcotráfico”.

El reporte del periodista Charlie Savage indica que mientras la acusación de 2020 se refiere 32 veces al “Cártel de los Soles” y describe a Maduro como su líder, la nueva acusación lo menciona dos veces y dice que él, al igual que su predecesor, el Presidente Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió ese sistema clientelar.

“La retirada pone aún más en tela de juicio la legitimidad de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de la administración Trump el año pasado”, cuestiona The New York Times. Portavoces de la Casa Blanca, y de los Departamentos de Justicia, Estado y del Tesoro no respondieron a las solicitudes de comentarios del Times.

Pese al reconocimiento de que no existe el "Cártel de los Soles", el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, volvió a referirse a esta organización como un cártel real en una entrevista en el programa “Meet the Press” de NBC el domingo, un día después de que se hiciera pública la acusación revisada.

“Seguiremos reservándonos el derecho a atacar los barcos narcotraficantes que traen drogas hacia Estados Unidos y que son operados por organizaciones criminales transnacionales, incluido el Cártel de los Soles”, dijo. “Por supuesto, su líder, el líder de ese cártel, se encuentra ahora bajo custodia estadounidense y enfrenta la justicia estadounidense en el Distrito Sur de Nueva York. Y ese es Nicolás Maduro”.

El Times precisa que en la acusación de 2020, con la cual se dio el secuestro de Maduro, presentó al “Cártel de los Soles” como una organización narcotraficante liderada por Maduro, en la que se afirmó que el grupo realizó acciones como proporcionar armas a las FARC, un grupo rebelde marxista en Colombia que ha financiado sus actividades militantes mediante el narcotráfico, e intentar inundar Estados Unidos con cocaína como arma.