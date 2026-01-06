EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

Redacción/SinEmbargo

06/01/2026 - 8:55 am

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VERSUS ¬ ¿Qué pasó con Corina? ¿Por qué el secuestro de Maduro fue tan “fácil”?

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

Habla Maduro: “Soy el Presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se produce después de que el gobierno de Donald Trump secuestrara a Nicolás Maduro. Apenas el año pasado EU designó a esta entidad como organización terrorista y la vinculó directamente con el Presidente de Venezuela.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– Al igual que sucedió con la falsa acusación de las armas de destrucción masiva en Irak, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) retiró su afirmación de que el "Cártel de los Soles" de Venezuela es un grupo real, expone The New York Times con base a la acusación formal contra Nicolás Maduro que fue reescrita luego de su secuestro.

El año pasado, el gobierno de Donald Trump designó al "Cártel de los Soles" como una organización terrorista y dijo que Nicolás Maduro la dirigía. Lo cierto es que ni la Administración para el Control de Drogas (DEA), ni el Informe Mundial sobre Drogas, elaborado anualmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nunca han mencionado al “Cártel de los Soles”.

La Fiscalía de EU sostenía en 2020 que Maduro junto Diosdado Cabello, Ministro de Relaciones Interiores, y Hugo Carvajal, un exmilitar, eran supuestamente líderes de esta organización criminal a la que llamaron el "Cártel de los Soles", que se refiere “a las insignias solares fijadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango”.

El Times expone que, en realidad, se trata de “un término coloquial, inventado por los medios venezolanos en la década de 1990, para referirse a funcionarios corruptos por el dinero del narcotráfico”.

En ese sentido, refiere que aunque la Fiscalía sigue acusando a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, “abandonó la afirmación de que el Cártel de los Soles fuera una organización real. En cambio, la acusación revisada afirma que se refiere a un ‘sistema clientelar’ y una ‘cultura de corrupción’ alimentada por el dinero del narcotráfico”.

El reporte del periodista Charlie Savage indica que mientras la acusación de 2020 se refiere 32 veces al “Cártel de los Soles” y describe a Maduro como su líder, la nueva acusación lo menciona dos veces y dice que él, al igual que su predecesor, el Presidente Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió ese sistema clientelar.

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
Imagen del 25 de noviembre de 2025 del Presidente venezolano, Nicolás Maduro (frente), hablando durante la Gran Marcha de las Banderas y de la Espada Bicentenaria, en el Paseo Los Próceres, en Caracas, Venezuela. Foto: Str/Xinhua

“La retirada pone aún más en tela de juicio la legitimidad de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de la administración Trump el año pasado”, cuestiona The New York Times. Portavoces de la Casa Blanca, y de los Departamentos de Justicia, Estado y del Tesoro no respondieron a las solicitudes de comentarios del Times.

Pese al reconocimiento de que no existe el "Cártel de los Soles", el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, volvió a referirse a esta organización como un cártel real en una entrevista en el programa “Meet the Press” de NBC el domingo, un día después de que se hiciera pública la acusación revisada.

“Seguiremos reservándonos el derecho a atacar los barcos narcotraficantes que traen drogas hacia Estados Unidos y que son operados por organizaciones criminales transnacionales, incluido el Cártel de los Soles”, dijo. “Por supuesto, su líder, el líder de ese cártel, se encuentra ahora bajo custodia estadounidense y enfrenta la justicia estadounidense en el Distrito Sur de Nueva York. Y ese es Nicolás Maduro”.

El Times precisa que en la acusación de 2020, con la cual se dio el secuestro de Maduro, presentó al “Cártel de los Soles” como una organización narcotraficante liderada por Maduro, en la que se afirmó que el grupo realizó acciones como proporcionar armas a las FARC, un grupo rebelde marxista en Colombia que ha financiado sus actividades militantes mediante el narcotráfico, e intentar inundar Estados Unidos con cocaína como arma.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Por una reforma electoral democrática

"La reforma que propone la 4T no sólo pretende imponerse desde arriba y no desde abajo, sino...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cámaras, regalo de Reyes

"Mientras las familias recorren calles y centros comerciales, niñas y niños esperan juguetes y la vida pública...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

MAGA 2026

"Al parecer, el actual gobierno de Estados Unidos ha optado por la ruta iliberal y belicista para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Con México o con el imperio
Por Álvaro Delgado Gómez

Con México o con el imperio

El festín de los halcones y los buitres
Por Ana Lilia Pérez

El festín de los halcones y los buitres

Venezuela, Trump y lo que viene
Por Alejandro Páez Varela

Venezuela, Trump y lo que viene

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

+ Sección

Galileo

La capsaicina, propiedad del chile, tiene beneficios para la salud.

Investigadores descubren propiedad del chile que podría extender la longevidad humana

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
1

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

2

VERSUS ¬ ¿Qué pasó con Corina? ¿Por qué el secuestro de Maduro fue tan “fácil”?

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron en el Tribunal Federal del Distrito Sur de NY. Ambos se declararon inocentes.
3

La historia de cómo la CIA infiltró a Maduro hasta saber qué comían sus mascotas

4

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

Con México o con el imperio
5

Con México o con el imperio

La ONU señaló que el ataque de Estados Unidos en Venezuela "socava" el Derecho Internacional.
6

La ONU rechaza las justificaciones de EU por el bombardeo e intervención en Venezuela

7

VIDEO MUY FUERTE: Motociclista muere tras ser arrastrado por un auto; FGJ-CdMx indaga

La Casa Blanca desestima cifra de guardias cubanos muertos que referida por el presidente Miguel Díaz-Canel.
8

La Casa Blanca dice que hubo una “furiosa batalla a tiros” por el secuestro de Maduro

9

Alguien ganó 400 mil dólares: apostó que Maduro caía poco antes de la orden de Trump

Dinamarca advierte ruptura de la OTAN ante un ataque de EU a Groenlandia
10

La Primera Ministra de Dinamarca prevé el fin de la OTAN si EU atacara Groenlandia

El festín de los halcones y los buitres
11

El festín de los halcones y los buitres

12

CLOSE UP ¬ El odio de Trump se expande con sus halcones: Hegseth, Miller y Landau

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”
13

El secuestro de Maduro puso nervioso al acosado Canadá. Allá hablan de “prepararse”

Barry Pollack, abogado de Julian Assange, representará a Nicolás Maduro
14

Barry Pollack, el abogado Assange por Wikileaks, defenderá a Maduro en Tribunal de EU

Cuando Estados Unidos (EU) anunció el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otro nombre apareció: el de su esposa, Cilia Flores. ¿Quién es?
15

PERFIL ¬ Cilia Flores, esposa de Maduro, tejió red de poder que la llevó a mira de EU

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la mañana de este martes su rechazo a la intervención de Estados Unidos (EU) en Venezuela.
1

No al intervencionismo ni al injerencismo; siempre se lo manifestamos a EU: Sheinbaum

Miller, un alto asesor de Trump y uno de los principales “halcones” en Washington, dijo ayer que Groenlandia “le pertenece legítimamente a Estados Unidos”.
2

“Nadie va a luchar militarmente contra EU por Groenlandia”, advierte Stephen Miller

El Departamento de Justicia de EU admitió que no existe el "Cártel de los Soles" en Venezuela. La decisión se da luego de que el gobierno secuestrara a Maduro.
3

EU acepta que no existe un “Cártel de los Soles”. Lo utilizó para secuestrar a Maduro

La ONU señaló que el ataque de Estados Unidos en Venezuela "socava" el Derecho Internacional.
4

La ONU rechaza las justificaciones de EU por el bombardeo e intervención en Venezuela

La Casa Blanca desestima cifra de guardias cubanos muertos que referida por el presidente Miguel Díaz-Canel.
5

La Casa Blanca dice que hubo una “furiosa batalla a tiros” por el secuestro de Maduro

Barry Pollack, abogado de Julian Assange, representará a Nicolás Maduro
6

Barry Pollack, el abogado Assange por Wikileaks, defenderá a Maduro en Tribunal de EU

El Gobierno de México dio a conocer la fecha de la entrega de tarjetas para adquirir la Beca Rita Cetina.
7

Gobierno inicia la entrega de Tarjetas para Beca Rita Cetina. Conoce los requisitos

8

Los aliados de Trump arrastran sospechas de narco: Noboa, Hernández, Uribe, Bukele...

María Corina Machado alabó al Presidente de EU, Donald Trump, por su decisión de enviar una operación militar a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro.
9

Corina alaba a Trump por secuestrar a Maduro e insiste en que merece Nobel de la Paz

10

VERSUS ¬ ¿Qué pasó con Corina? ¿Por qué el secuestro de Maduro fue tan “fácil”?

Las acciones de las principales petroleras de EU reportaron un incremento significativo en el valor de sus acciones en Wall Street tras el secuestro de Maduro.
11

Acciones de las petroleras de EU se disparan en Wall Street tras secuestro de Maduro

12

VIDEO MUY FUERTE: Motociclista muere tras ser arrastrado por un auto; FGJ-CdMx indaga